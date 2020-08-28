Беглый банкир: как из «Русстройбанка» пропали 175 миллионов
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего топ-менеджера «Русстройбанка», пять лет назад лишившегося лицензии в том числе из-за сомнительных транзитных операций в крупных объёмах. Мещанский районный суд Москвы в ближайшее время решит судьбу бывшего вице-президента, обвиняемого в хищении и растрате 175 млн рублей, а тем временем экс-глава правления объявлен в международный розыск. ИА REGNUM выяснило детали «краха» банка, который по размеру активов в России занимал 135-е место.
Уголовное дело
Существенная доля банков, которые лишились лицензии после проверок регулятора, банкротятся параллельно с расследованием уголовных дел по фактам хищений из них, замещения активов неликвидным обеспечением, а также создания технических долгов или выдаче кредитов компаниям, которые никогда их не смогут выплатить. «Русстройбанк» («Русский строительный банк») не стал исключением. Пока конкурсный управляющий формировал актив для расчётов с кредиторами, следователи выяснили, что банку из-за действий руководства был причинён ущерб в 175 млн рублей.
Фигурантами по делу о растрате проходят бывший вице-президент АО «Русстройбанк» Максим Беляков и его знакомый. Следствие считает, что фигурант вместе «с бывшим председателем правления кредитного учреждения и неустановленными лицами» в 2015 году выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юрлицам. Те, в свою очередь, никакую реальную хозяйственную деятельность не вели.
Второй фигурант по делу, по данным следствия, от лица фирм обеспечивал подписание фиктивных документов и контролировал движение средств по кредитам. Общий ущерб от хищения оценили в 175 млн рублей.
В отдельное производство были выделены эпизоды с другими фигурантами. Они ещё расследуются.
История «Русстройбанка»
Компания, созданная в январе 1995 года, до 2006 года называлась «Реставрациястройбанк».
У «Русстройбанка» были, помимо головного московского офиса, филиалы в Пятигорске и Волгограде, также оперкассы в Тверской, Калужской, Воронежской, Московской областях. На весну 2015 года в нём работали свыше 900 человек, а держателями карт было более 13 тысяч человек. По открытым данным, он обслуживал почти 30 тыс. юридических лиц и 100 тыс. физлиц.
На август 2015 года, по данным бухгалтерского баланса, обязательства юрлица составляли более 28,955 млрд рублей, из которых 23,712 млрд рублей приходилось на вклады физлиц.
Банк участвовал в создании как минимум четырёх юрлиц, три из которых на сегодня ликвидированы. Среди них — ООО «Со-застройщик», в котором долю также имел и соучредитель фонда содействия военно-интеллектуальной деятельности «Военная наука» Петр Струков, данные которого совпадают с данными отца председателя правления банка и члена совета директоров Андрея Струкова. Фирма работала с 2010 по ноябрь 2018 года и была ликвидирована как недействующее юрлицо.
У «Русстройбанка» на сегодня есть и действующий актив — 2,39% в ставропольском ООО «Агрохимуниверсал», которое создано в июне 2000 года для оптовой торговли удобрениями и агрохимическими продуктами. Владеют ею также Марат и Руслан Галеевы (собственник и директор ООО «Санаторий Русь» в Ставропольском крае).
Депутат Госсовета Татарии Марат Галеев — полный тёзка ставропольского бизнесмена, но это разные люди.
В 2018 году газета «Открытая. Для всех и каждого» писала, что «Галеев когда-то вёл совместный бизнес в компании «МиГ» вместе с членами семьи сегодняшнего сенатора Михаила Афанасова, потом из этого бизнеса вышел».
Возвращаясь к «Русстройбанку». К моменту лишения лицензии у него было 11 крупных акционеров. В их числе — ООО «Мостекстиль» с долей 9,88% (конечный владелец — Игорь Крылов), ООО «ЛегионКомпани» — 9,69% (Александр Никончук и Алексей Глушаков), SynerGem Switzerland AG из Швейцарии с долей 9,17% (владелец — итальянец Алессандро Пиндилли), кипрская фирма DGTORR LIMITED — 9,99% (номинальный владелец Jason Hughes, фактический — Николай Струбчевский), OS Renaissance AG — 9,26% (Швейцария, бенефициар — Ольга Сорокина), ООО «Русфрансальянс» — 8,9% (владелец — всё та же Сорокина), ООО «Инвестиционная компания «Эксперт» — 9,5% (владелец — Марина Дятчина), ООО «Новое поколение» — 9,99% (владелец — Олег Панов). Также председатель общественного совета банка Николай Иващук лично имел 5,77% акций, а его сын, председатель совета директоров — Дмитрий (7,12% акций). 9,99% принадлежало АО «Русстрой», конечными бенефициарами которого являлись родители главы правления банка — Петр и Роза Струковы.
Отзыв лицензии и банкротство «Русстройбанка»
Кредитная организация лишилась лицензии 18 декабря 2015 года. Среди причин кроме нарушения профильного законодательства регулятор называл и то, что банк был вовлечён «в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах».
Решением арбитража Москвы в конце февраля 2016 года «Русстройбанк» был признан банкротом. Руководство им приняла на себя госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». В ходе конкурсного производства АСВ потребовало привлечь к субсидиарной ответственности Андрея Струкова, Дмитрия и Николая Иващук, Ольгу Сорокину, а также Наталию Ярощук, Ольгу Семину. Сумма претензий — 10 063 217 200 рублей. При этом суд отказал в наложении ареста на активы фигурантов в качестве обеспечительной меры.
На начало июля 2020 года у банка есть долги перед 3367 кредиторами на общую сумму 28,481 млрд рублей.
Бывший глава правления Андрей Струков судом арестован заочно и объявлен в международный розыск. Следственный комитет России отмечает, что он скрылся от правоохранительных органов.