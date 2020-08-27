«Ковбои взяли в плен краснокожих воинов и заперли их в сарай. На третий день индейцы сбежали, потому что великий вождь Зоркий Глаз заметил, что в сарае нет стены».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Над этим анекдотом мы ухохатывались еще в младших классах. Я даже представить себе не мог, что он всплывает в памяти сейчас, когда земная жизнь давно «перейдена за половину». А Зоркий Глаз возникнет из прошлого.

24 августа на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: «Украина заинтересована в независимой, демократической Беларуси. Поэтому любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что по крайней мере эта часть границы остается для нашей страны безопасным и дружественным рубежом».

Ну, наконец-то! Министр заметил, что на севере Украины существует граница протяженностью 1084 километра. А заметил ли он, что его страна за месяц сделала все, чтобы эта граница, в перспективе, была поставлена «под напряжение»? Судите сами…

29 июля государственное агентство Беларуси БЕЛТА сообщило о задержании в стране «боевиков иностранной ЧВК», причем белорусские силовики получили информацию о прибытии в Беларусь «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки впериод избирательной кампании». То, что начинается дальше, можно определить только как «шум на информационном поле», который многим не позволяет заметить, что инцидент дал возможность Лукашенко, во-первых, мобилизовать республиканский КГБ (для поиска оставшихся боевиков) и, во-вторых, подтянуть к Минску войска (более четверти армии республики). За что Батька сейчас должен быть ОЧЕНЬ благодарен России.

Информационный хаос версий продолжается десять дней. И ночью 7 августа, аккурат ко дню выборов, чтобы реакция не успела сформироваться, корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, известный своими военными репортажами и связью с российскими силовиками, «спускает» версию: арест российских наемников в Минске — это операция Службы безопасности Украины. Цель — нанесение удара по российско-белорусским отношениям (которые действительно за несколько дней формально дошли до точки замерзания) и попытка добиться экстрадиции арестованных не в Россию, а на Украину. Особенно тех, кто принимали участие в боях на востоке страны: для возмездия и «обменного фонда» на переговорах с Москвой. Для этого под легендой работы по охране объектов где-то между Стамбулом и Каракасом в Минск были вывезены 32 бойца, которых потом и «сдали» спецслужбам Батьки.

Ssu.gov.ua СБУ

История уже известна всем, кому не лень читать информационные ленты. Рассчитана она была на поражение Лукашенко или начало очередной «цветной революции», Майдана. Расчет на первый взгляд, можно оценить как безукоризненный: в случае свержения Лукашенко «майданная власть» получала аргумент в неизбежном обострении с Российской Федерацией, а Украина — полный взвод пленных «террористов», годных и на обмен, и для пропаганды.

Но Лукашенко удержался у власти и вернул наемников России. Что следовало бы делать при таком обороте украинским «чекистам» и приближенным к ним бумагомарателям? Лучше всего молчать, а еще лучше — все отрицать и «ловить блох» в версии Коца.

А что сделали на Украине? 18 августа известный, хотя и потрепанный «лидер общественного мнения» определенных кругов и главный редактор ресурса ЦЕНЗОР.NET Юрий Бутусов подтвердил и дополнил информацию о том, что вся история с наймом российских боевиков, арестованных в РБ, была спецоперацией СБУ. Это могучая история о плане захвата группы российских наемников, причем на территории Украины, посредством внеплановой посадки пассажирского рейса Минск — Стамбул. Причиной провала захвата террористов, по Бутусову, «является прежде всего незапланированный перенос сроков вылета террористов. Решение принято главой ОП Ермаком и одобрено президентом Зеленским», то есть предательство в офисе президента.

Но это уже совсем другая история, о внутривидовой борьбе в «стае товарищей» украинских высших управленцев и об очередной атаке на главу офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. Я сейчас о внешнеполитическом срезе проваленной операции.

Я вполне допускаю, что Служба безопасности Украины или Главное управление разведки министерства обороны могли подготовить и даже провести такую акцию: опыт и традиции у этих команд богатые. Но разведывательно-диверсионные игры — это та же «схватка бульдогов под ковром,» и их не стоит выносить на свет.

Ведь что получается… Если Лукашенко удержится в президентском кресле (а дело идет именно к этому), то и ему, и Путину придется объяснять то напряжение, которое возникло между странами в конце лета. И оптимальным объяснением будет именно «версия Коца» о «провокации СБУ». Которая теперь становится даже единственно возможной, поскольку подтверждена украинской стороной. И даже если к власти в Минске придет другой человек, то он будет просто ВЫНУЖДЕН поднять трубку и спросить у украинского президента: «Вы что, обалдели? Вы проводите операции своих спецслужб на нашей суверенной территории? Операции, которые можно определить как всеми презираемый киднеппинг?»

Кого-то после этого удивит, что Беларусь заметно охладит свое дружелюбие в отношении Киева, а 1084 километра границы на севере Украины перестанут быть «безопасным и дружественным рубежом»? Ведь возможное «укрепление позиций России в Беларуси», которое заметил наш Зоркий Глаз Кулеба, с максимальной эффективностью обеспечивается действиями самого Киева. Его политическими невежами, «полезными идиотами» (идиотами поневоле, используемыми «втемную») или откровенными дураками.

Mfa.gov.ua Хайко Маас и Дмитрий Кулеба

А ведь это была последняя «доброжелательная» граница. Кулеба и его предшественники сделали все, чтобы страны-соседи, еще так радушно настроенные по отношению к Украине шесть лет назад, стали откровенными противниками, искоса поглядывающими на украинские территории, исторически каких-то 80 лет назад принадлежавшие им: Польша — на Галичину с Волынью, Венгрия — на Закарпатье, Румыния — на Буковину. И даже Турция может покопаться в истории и вспомнить, что Северное Причерноморье — это ее территория.

А теперь уже и Беларусь начинает сворачивать свой «украинский роман». Во всяком случае, судя по тому, с какой грубостью в белорусском МИДе ответили на робкий и не совсем умный призыв-совет Зеленского белорусам — пойти на повторные выборы: «В принципе, если обратиться к новейшей истории Украины, то, безусловно, опыта в определенных вопросах им не занимать. Однако результаты таких политэкспериментов уж точно не убеждают ни украинцев, ни мировую общественность в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у власти Украины еще многие годы на повестке дня будут стоять более важныевопросы, требующие постоянного внимания, причем внутри своей страны, чем раздача советов соседям». Перевести с «дипломатического» на «человеческий» эту фразу легко: ДА ОТВАЛИТЕ ВЫ!!!

Украинский иностранный министр на пресс-конференции с Хайко Маасом «заметил» то, что должен был заметить: дружелюбно настроенную страну. Но он явно не заметил, что усилиями его шефов, коллег, предшественников, «полезных идиотов» и явных дураков такой страны у Украины скоро может не стать.