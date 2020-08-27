Известный американский геополитик Джордж Фридман в интервью «Голосу Америки» (СМИ — иностранный агент) прокомментировал белорусский кризис. По его словам, Москва и Вашингтон не были заинтересованы противостоять друг другу в Белоруссии. Но Россия не может позволить себе потерять эту республику «после ухода Прибалтики и Украины», заявил Фридман, поскольку восточная граница Белоруссии углублена в российские земли. Вместе с тем, отметил американский геополитик, если русские займут позиции на западной границе Белоруссии напротив Польши, это «создаст невыносимую ситуацию для Варшавы и ее европейских и американских союзников». Ранее Фридман, комментируя итоги голосования на президентских выборах, отмечал: «Лукашенко одержал убедительную победу, что неудивительно. Вопрос сейчас не в том, спровоцирует ли это восстание, а в том, будут ли внешние силы, в частности, Россия, работать над пересмотром политики в регионе. С российской перспективы это рационально и есть хорошие шансы. Выборы в США всегда отвлекают американцев, а ЕС сам с собой сражается за коронавирусную экономику. Недовольной была бы Польша, но у нее нет возможностей действовать».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Тем не менее Варшава вроде бы действует и даже активно. Интрига в том, как она это делает. По итогам состоявшегося вчера, 26 августа, совещания премьер-министра Матеуша Моравецкого с представителями парламентских фракций и групп глава правительства заявил, что вскоре в Европейском парламенте состоится встреча евродепутатов из Польши на тему Белоруссии. «Мы хотим громче всех говорить, быть послом белорусского дела, — заявил Моравецкий. — Польша является послом свободной Белоруссии, суверенной Белоруссии». Он добавил, что «это в интересах Польши». Но кто и когда даже среди белорусской оппозиции выдал Варшаве мандат представлять ее интересы? Этого не было. С гораздо большим основанием премьер мог бы выступать послом в другом деле — защите польской диаспоры в Белоруссии. Основания для этого есть. Это самая большая из трех общин поляков, проживающих на востоке от Польши. Она сосредоточена в западных регионах Белоруссии, протянувшись от Гродно до Браслава. Поляки живут в районах, непосредственно граничащих с Польшей и Вильнюсским регионом Литвы. «Таким образом, это сообщество тяготеет к Белостоку и Вильнюсу как к центрам польской культурной жизни», — замечает на страницах портала Kresy. pl польский политолог Кароль Кажмерчак.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий

«Никто в Варшаве не имеет права выписать из нации ни одного поляка, если тот не совершил акт ренегатства, — заявляет Кажмерчак. — Поляки в Белоруссии — не ренегаты. В течение 81 года они оставались верными польскому национальному выбору, хотя экзистенциально это было и остается скорее бременем, чем преимуществом… Предки поляков в Белоруссии никогда не принимали решения об эмиграции из Польши, иммигрировала от них именно Польша… У этих людей есть железное право на защиту со стороны Республики Польша». Однако в ходе совещания у Моравецкого о судьбе диаспоры говорили лишь представители движения «Конфедерация», которое выступает правой оппозицией правящего лагеря во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS). «Конфедерация» призвала проводить сдержанную политику в отношении Белоруссии. Как подчеркнул депутат Сейма Роберт Винницкий, «очень важно сохранять мир в Белоруссии и заботиться об интересах поляков, проживающих в Белоруссии». Что касается других оппозиционных фракций, то крупнейшая из них, «Гражданская платформа», выступила за изменение политики правительства в отношении ЕС, чтобы Польша могла более эффективно проводить свою политику в отношении Белоруссии. По факту поддержку премьеру они в этом получили.

Таким образом, можно констатировать сходство подходов правящего правительства и оппозиционной либеральной «Гражданской платформы». Обе стороны выступают в роли «глобалистов-троцкистов», желающих разжечь «демократическую революцию» на постсоветском пространстве, чтобы перетянуть бывшие советские республики к востоку от Польши на свою сторону без предоставления им каких-либо гарантий и обязательств. Если не получится — поддерживать в них хаос, чтобы они «не достались Москве». Польские диаспоры в данном случае для Варшавы оказываются «бременем, а не преимуществом». Это заметно по Украине. Польша бросила на произвол судьбы здешних поляков после майдана, когда к власти в Киеве пришли люди, которые на официальном уровне прославляли националистов, вырезавших польское население на Волыни во время Второй мировой войны. Польская диаспора на Украине практически не представлена в органах управления, она — декоративный элемент, который вытаскивают, когда на Украину заезжают гости из Польши. Но и в Литве, где Избирательная акция поляков Литвы (AWPL) выигрывает парламентские выборы и входит в правительственные коалиции, AWPL не любят в Варшаве за то, что та координирует некоторые свои действия с русской и белорусской диаспорами.

Szeder Lászl «Волынь приветствует вас»

Однако сделать что-нибудь по-настоящему серьезное у Варшавы сил и возможностей нет. Она вынуждена постоянно искать какой-то чужой ресурс, чтобы на этой внешней волне попытаться прорваться вперед. Вот только для польских общин такая активность Польши ничего не дает. Поэтому никакая «демократическая революция» не поможет белорусским полякам, а сделает им только хуже. Но, похоже, Варшава и не собирается думать об их интересах, используя диаспору в сугубо утилитарных целях. Так что если русские, по выражению Фридмана, и займут позиции на западной границе Белоруссии напротив Польши, что «создаст невыносимую ситуацию для Варшавы и ее европейских и американских союзников», выиграть могут поляки в Белоруссии. Потому что Россия — за стабильность и мирный уклад жизни.