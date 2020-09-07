Сразу скажу, что не собираюсь спекулировать на ныне широко обсуждаемой в Японии теме здоровья японского премьер-министра Синдзо Абэ. Поводом для этой реплики послужило, на мой взгляд, неумное утверждение о том, что причиной недомогания японского лидера стали… (?!) Курильские острова. Не экономические неурядицы страны, не пандемия коронавируса, не северокорейские ракеты и ядерные заряды, а именно российские острова, вернее, отсутствие перспектив заполучить их с реваншистскими целями. Да еще в год 75-летия позорной безоговорочной капитуляции милитаристской Японии в развязанной ею вместе с нацистской Германией Второй мировой войне.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Об этом всерьез пишет в авторитетной японской газете «Майнити симбун» член ее редколлегии Таро Маки, утверждая, что причину «серо-зеленого лица» Абэ следует искать в фиаско усилий японского премьера по «возвращению» якобы исконно японских «северных территорий». Читаем: «После введения новой российской Конституции в действие весь предыдущий ход японско-российских переговоров по территориальной проблеме оказался дезавуированным. И это еще не все. 2 июля на острове Кунашир была открыта бетонная памятная доска в честь принятия новой Конституции. А Путин даже прокомментировал это событие следующими словами: «Поправка о запрете отчуждения российских территорий должна стать такой же железобетонной, как этот железобетонный памятный знак». Однако хитрый и умный Путин ввел в указанную поправку и туманное дополнение о том, что она «не касается работ по демаркации и редемаркации границ», подвесив для японской стороны «морковку» в виде призрачной надежды на какое-то решение вопроса».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Вот это-то якобы и подкосило здоровье премьера. Для подтверждения такого «диагноза» обозреватель Маки напоминает, то Путин-де как-то прямо заявил, как отрезал: «У нас нет планов по возврату Японии «северных территорий». Заметим, что высказывание президента РФ звучало несколько иначе, да и он не употребляет несуразного «термина» — «северные территории». Однако в последнее время Путин действительно уже не предлагает японцам некую ничью — «хикивакэ», подразумевавшую, по японским представлениям, передачу Японии Малой Курильской гряды — острова Шикотан и группы островов Плоские, Хабомаи по-японски. А «обижаться» стремящимся заполучить Курилы японцам надо не столько на Путина, сколько, получается, на российский народ, подавляющее большинство которого решительно отвергает любое отчуждение в пользу иностранных государств суверенных российских земель.

Кстати, специалисты по российско-японским отношениям с самого начала «заигрываний» Абэ с Путиным, его попыток «подманить» Москву «экономическим калачом» предупреждали о тщетности в решении затрагивающего честь и достоинство нашего народа-победителя вопроса о судьбе Курил и проживающих на них людей полагаться лишь на «всесилие» российского лидера, будь то Горбачев, Ельцин или Путин, игнорируя при этом волю народа. Не помогли ни бессмысленная в XXI веке «тайная дипломатия», ни так и не осуществленные «планы из 8 пунктов», ни притихшее ныне «японское лобби».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курильские острова

Ну, а что касается досрочного ухода Абэ с премьерского поста, то я бы такую возможность не исключал. Не он первый, не он и последний… Таких примеров в Японии было немало. Вот и недавняя благодарность народу наводит на мысли о завершении беспрецедентно долгого срока пребывания Абэ на посту премьер-министра: «К этому дню я смог подойти благодаря той поддержке, которую на каждых выборах выказывал нам народ, за что я хочу выразить сердечную благодарность. И хочу сказать спасибо за то, что поддерживали меня даже в самые трудные моменты». Такие слова в Японии говорят при прощании…

По-человечески же искренне хочу пожелать Абэ-сан здоровья и японского долголетия.