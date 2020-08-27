От запрета на работу компании Huawei, сайта TikTok и мессенджера WeChat до рекомендаций по исключению из списков китайских компаний, котирующихся в США, и отмены торговых переговоров — не говоря уже о военных учениях в Южно-Китайском море и санкциях в отношении официальных лиц Гонконга из-за закона о национальной безопасности — президент СШАДональд Трамп искренне старался изо всех сил сделать борьбу с Китаем приоритетной политической задачей своего второго срока в Белом доме, пишет старший экономист по развивающимся странам Азии в аналитическом центре AXA Investment ManagersАйдан Яо в статье, вышедшей 27 августа в South China Morning Post.

Торговля Китая

Тем не менее, несмотря на все эти усилия, должно быть обидно, что около 60% респондентов в последнем опросе Gallup заявили, что не одобряют подход Трампа к китайско-американским отношениям. Мало того, что теперь к выбранному Трампом китайскому курсу негативно относится еще больше граждан США — в прошлом году неудовольствие действиями президента выражали 48% опрошенных, — так и многие опрошенные указывают на то, что глава Белого дома, по их мнению, справляется с китайским вызовом хуже, чем с преступностью, иностранными делами и экономикой.

Неудивительно, что американская общественность недовольна стратегией Трампа в отношении Китая. Дело не в том, что граждане США очень уважают Китай. Скорее наоборот: общественное мнение США решительно скверно настроено по отношению к КНР из-за политической язвительности и постоянного разжигания страха в СМИ.

Торговые переговоры между США и Китаем

Тем не менее граждане страны также всё чаще задаются вопросом, извлек ли Вашингтон выгоду из превращения Китая во врага в рамках новой холодной войны, а также спрашивают себя, не тратит ли их правительство слишком много времени и усилий, чтобы добиться перемен в Китае, оставляя без внимания множество неотложных дел внутри страны. К примеру, центральная часть экономической политики Трампа — торговая война между США и Китаем. Два года введения друг против друга пошлин привели к резкому сокращению торговых потоков между двумя странами.

Тем не менее актуален вопрос, получили ли американские граждане хотя бы сколько-нибудь более значительный кусок всё уменьшающегося пирога. Согласно исследованию Федерального резервного банка Нью-Йорка, об этом говорить не приходится: почти всё бремя более высоких ввозных пошлин легло на плечи американских фирм и потребителей.

Единственное, чего удалось добиться с помощью пошлин, — это вытеснить Китай с американского рынка. Как показывают исследования, в период с 2017 по 2019 год Китай потерял почти 2% доли импорта в США. Иными словами, если бы торговая война была направлена на снижение зависимости США от товаров, произведенных в Китае, ее можно было бы считать в некотором роде успешной.

Вот только не это было целью, по крайней мере главной. Как неоднократно говорил Трамп, торговая война была направлена на сокращение торгового дисбаланса между США и Китаем, а также на возвращение рабочих мест и цепочек поставок обратно в США. К сожалению, введение пошлин не увенчалось успехом по обоим этим направлением.

Дональд Трамп

Согласно официальным данным, ежемесячное положительное сальдо торгового баланса Китая с США с июля 2018 года составляло в среднем около $27 млрд по сравнению с $21 млрд в предыдущие пять лет. Фактически общий торговый дефицит США вырос с $41 млрд в месяц до $48,4 млрд за тот же период.

Более того, Китай потерял долю рынка в США не в пользу американских производителей, а в пользу мексиканских и вьетнамских фирм, прибыль которых примерно равна потерям Китая.

Иными словами, торговая война Трампа с Китаем дорого обошлась американским потребителям, увеличила торговый дисбаланс в США и принесла пользу другим развивающимся экспортерам за счет американских компаний.

С другой стороны торговой войны, когда китайские производители были вытеснены из США, многие из них смогли перенаправить свой экспорт в другие места. Расчеты, основанные на данных Всемирной торговой организации, показывают, что доля Китая на мировом экспортном рынке увеличилась почти на полпроцента, несмотря на потерю его доли на рынке США, в результате чего Китай опередил такие страны, как Мексика и Вьетнам.

Частично этот прирост был связан с перенаправлением экспорта. Продавая компоненты в третьи страны, где из них собирается конечная продукция, которая затем будет отправлена в США, Китай смог обойти некоторые импортные пошлины, введенные Вашингтоном. Действительно, с начала торговой войны исследования показывают заметное увеличение вклада Китая в добавленную стоимость экспорта многих его торговых партнеров.

Погрузка морских контейнеров

Автор указывал ранее, что, хотя отказ от глобализации неизбежно вытеснит часть производства из Китая, у страны есть средства для сохранения влияния на потерянные цепочки поставок.

Опыт последних двух лет показывает, что благодаря открытому и не чуждому кооперации мышлению Китай может втянуть многих торговых партнеров в свою орбиту цепочек поставок, сделав их зависимыми от своих компонентов.

Поскольку многие фирмы в настоящее время принимают модель «Китай плюс один» для цепочек поставок, производственная сеть, сосредоточенная в настоящее время в Китае, может быть усилена и расширена в пределах стран региона.

Если всё будет сделано правильно, переход от принципа «Сделано в Китае» к принципу «Сделано вокруг Китая» может ускорить региональную экономическую интеграцию в Азии, что приведет к более активному процессу регионализации на фоне ослабления глобализации.