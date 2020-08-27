Менее чем через три месяца в США пройдут президентские выборы. Поскольку Америка обладает более значительным экономическим и военным потенциалом, чем два ее ближайших конкурента — Россия и Китай — вместе взятые, американские выборы всегда имеют глобальное значение. Но никогда прежде гонка за кресло президента страны не представляла такой серьезной угрозы для остального мира, пишет бывший министр иностранных дел ГерманииЗигмар Габриэль в статье, опубликованной 27 августа в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена

Нет никаких сомнений в том, что переизбрание президента Дональда Трампа поставит под угрозу как США, так и весь мир. И есть веские основания опасаться, что неоднозначные результаты выборов могут ввергнуть США в глубокий, продолжительный конституционный кризис, а также стать причиной гражданского насилия.

Если Трамп обеспечит себе победу только в коллегии выборщиков, проиграв во всенародном голосовании — как было в 2016 году, — ни его соперник Джо Байден, ни большая часть страны, которая ему противостоит, скорее всего, не примут исход так же легко, как это сделали бывшая первая леди Хиллари Клинтон в 2016-м и бывший вице-президент Эл Гор в 2000 году. И если Верховный суд снова вмешается, чтобы выбрать победителя, как это было, когда он выбрал Джорджа Буша — младшего вместо Гора, стоит почти точно ожидать массовых общенациональных протестов. В ответ Трамп почти наверняка применит силы федеральных правоохранительных органов США, как уже делалось в Портленде и других городах.

Джозеф Байден

С другой стороны, поскольку Байден постоянно опережает его в опросах общественного мнения, Трамп может попытаться использовать пандемию COVID-19 в качестве предлога для того, чтобы перенести или иным образом изменить в своих интересах электоральный процесс. На протяжении всего лета он уже пытался поставить под сомнение легитимность почтового голосования, чтобы тем самым заранее создать основу для делегитимации и самого голосования 3 ноября. Несмотря на то, что эти действия встретили сильное сопротивление, Трамп закладывает основу для того, чтобы мобилизовать своих сторонников и остаться в Белом доме, независимо от результатов выборов.

Беспорядки и мародерство, подобные тем, которые можно было наблюдать недавно в Портленде и Чикаго, неизбежно помогут Трампу политически в реализации этой стратегии. Он уже был готов разместить силы министерства внутренней безопасности в центре Портленда, чтобы запугать сравнительно небольшие группы — в основном мирных — протестующих. Предсказуемым — и, вероятно, предполагаемым — результатом было расширение протестов и эскалация насилия. Послание Трампа белым жителям пригородов из среднего класса ясно: вот президент, который поддерживает закон и порядок.

Использование федеральных ресурсов для запугивания населения также способствует утверждению Трампа о том, что выборы не могут быть проведены справедливо и спокойно, поскольку его оппоненты не могут не манипулировать ими путем фальсификации результатов голосования. Кадры хорошо вооруженных правых людей, появляющихся на мирных протестах, являются предвестником того, что ждет страну.

Дональд Трамп

Эта версия США, чьи внутренние разногласия все больше и больше выливаются в их внешнюю политику, возможно, представляет собой величайшую угрозу безопасности, с которой сегодня сталкивается остальной мир. В эпоху всё больших глобальных рисков — от пандемий и изменения климата до распространения ядерного оружия и агрессии со стороны Китая и России — политический взрыв США стал бы окончательным катализатором существующих угроз. Америка просто слишком важна в экономическом, политическом и военном отношении, чтобы взять перерыв или, что еще хуже, стать непредсказуемым фактором в глобальных конфликтах из-за того, что ее правительству необходимо заигрывать с узкими внутриполитическими группами.

Остается только надеяться, что по итогам выборов кандидат-триумфатор добьется решительной победы как в коллегии выборщиков, так и среди электората. Тем не менее даже в этом случае для подсчета окончательного результата может потребоваться время из-за того, что ожидается значительное увеличение числа отданных по почте голосов. Каждый бюллетень, проштампованный 2 или 3 ноября или ранее (в зависимости от штата), будет считаться действительным, а это означает, что окончательный результат может быть известен только после дня голосования. Во время этого периода неопределенности один или оба предвыборных штаба могут попытаться заявить о своей победе на основании текущего подсчета голосов.

В любом случае нет никаких шансов, что Трамп будет милостиво ждать в Овальном кабинете несколько дней или недель окончательного результата. В интервью он уже делал расплывчатые заявления, предполагая, что не покинет Белый дом в случае проигрыша; действительно, похоже, он активно готовится к такому сценарию. Если он добьется успеха, ведущая мировая сверхдержава столкнется с затяжным и, возможно, неразрешимым конституционным кризисом.

Archive.defense.gov Флаг США. Посольство США в Багдаде

Старый западный альянс демократических промышленно развитых стран за последние годы совершил много ошибок, которые подорвали его международную репутацию. Но нет института более важного для общей привлекательности Запада, чем свободные и справедливые выборы. Если бывший де-факто лидер Запада больше не сможет поддерживать даже этот принцип, остальной мир вполне может выбрать другие политические системы.