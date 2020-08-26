Если президентом США в январе станетДжо Байден, его главным внешнеполитическим вызовом станет Китай, но не тот Китай, с которым он имел дело во время правленияБарака Обамы. Напротив, это будет гораздо более агрессивная страна, стремящаяся вытеснить США с ведущих позиций в технологической сфере, задушить демократию в Гонконге и украсть личные данные граждан США в киберпространстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Чтобы противодействовать такому Китаю и не подорвать мировую торговую систему, потребуется исправить одну из самых больших ошибок Дональда Трампа — его неспособность наладить партнерские отношения с Германией для противодействия Пекину, пишет Томас Фридман в статье, вышедшей 25 августа в The New York Times.

Читайте также: США пора распрощаться с иллюзией своего превосходства — Foreign Affairs

Да, никакой ошибки тут нет. Холодная война с Советским Союзом велась в Берлине, и в Берлине же была одержана в ней победа. А надвигающаяся холодная война с Китаем — по вопросам торговли, технологий и глобального влияния — будет также вестись в Берлине, и в нём же будет одержана победа.

Casa Rosada Ангела Меркель и Си Цзиньпин

Читайте также: Западному оппортунизму пришел конец — Project Syndicate

Как думает Берлин, так думает и Германия, а вслед за Германией и Европейский союз — крупнейший единый рынок в мире. И то, какая страна — США или КНР — сможет привлечь ЕС на свою сторону в конкурентной борьбе за то, чьи технологические стандарты, правила торговли и технологии будут играть ведущую роль в мире, установит правила глобальной цифровой торговли в XXI веке.

Фридман приводит слова автор книги «Взлет и падение мира на Земле» Майкла Мандельбаума, который отметил, что США смогли оказаться на стороне победителей в трех глобальных конфликтах XX столетия потому, что они входили в состав коалиций.

«К коалиции времен Первой мировой войны мы присоединились с опозданием. К коалиции времен Второй мировой войны мы присоединились уже не с таким опозданием. Мы организовали коалицию времен холодной войны для разгрома Советского Союза. Это должно было стать образцом для отношений с Китаем», — указывал Мандельбаум.

Если противостояние США и КНР станет делом исключительно Вашингтона с целью сделать Америку и только Америку снова великой, США ожидает поражение. Напротив, если против Китая выступит весь мир в вопросе справедливых правил торговли в XXI веке, Пекин можно будет заставить пойти на попятную.

Трамп ввел пошлины на импорт из Китая в США, многомиллиардное бремя которых легло на плечи налогоплательщиков. Более того, из-за действий главы Белого дома американским фермерам пришлось на себе ощутить ответные меры Китая, который пошел на сокращение закупок американской сельскохозяйственной продукции. Трамп сделал это лишь с тем, чтобы заставить Китай пообещать покупать больше товаров у США. Однако он так не обеспечил достаточного открытия экономики Китая для подлинно взаимной торговли.

(сс) Maersk Line Портовые краны в контейнерном терминале Гонконга

Как сообщила The Times, «после подписания сделки Китай предпринял шаги, чтобы открыть свои рынки для американских банков и фермеров, но закупки им американских продуктов значительно не достигают» — более чем на 50% — «обещания закупить товаров еще на $200 млрд до конца следующего года».

Трамп занял в отношении Китая гораздо более жесткую позицию, чем любой президент США до него, и это правильно, отмечает Фридман. Американский журналист приводит слова своего друга, который ведет бизнес в Китае: Трамп не тот американский президент, которого заслуживает Америка, но он тот американский президент, которого заслуживает Китай.

По словам Фридмана, он предпочитает использовать термин не «Китай», а «1,3 миллиарда человек, говорящих по-китайски». Дело в том, что поведение этих 1,3 млрд жителей КНР, чья экономика растет очень динамично, нелегко изменить 328 млн гражданам США, которые следуют стратегии Трампа «Америка прежде всего и Америка сама по себе».

Вот поэтому американский журналист и указывает на то, что со стороны Трампа было огромной ошибкой одновременно давить на Китай и критиковать Германию из-за пошлин на автомобили Европейского союза и недостаточных военных расходов Берлина. Трампу следовало сделать приоритетом партнерство с канцлером Германии Ангелой Меркель, также известной как «канцлер Европы», которая обеспокоена агрессивностью Китая не меньше нас.

У Германии небольшая армия, которая была бы бесполезна в горячей войне против России, но ФРГ — производственная сверхдержава, которая станет решающим союзником в торговой войне против Китая.

«Мы разделяем вашу обеспокоенность по поводу Китая, но почему Трамп никогда не пытался поднять эти вопросы с вашими европейскими союзниками?» — спросил автора старый немецкий дипломат.

Bundesregierung.de Ангела Меркель, Дональд Трамп

Теперь Трамп также наказывает Германию, выводя оттуда часть американских войск. Результат? В мае Pew Research сообщила, что если в 2019 году граждане ФРГ в целом (50%) отдавали предпочтение отношениям своей страны с США, а не с Китаем (24%), то сегодня этот показатель упал до 37%, тогда как за отношения с КНР стали выступать 36% респондентов в Германии.

Итак, если посчитать, то получается, что, вступив в должность, Трамп разорвал соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, которое устанавливало правила свободной торговли в XXI веке в соответствии с интересами США и поддерживалось 12 крупнейшими экономиками Тихоокеанского региона, за исключением Китая. И теперь он ослабляет связи с Германией.

Затем, посреди всего этого, госсекретарь Трампа Майк Помпео выступает с речью, в которой заявил, что «защита наших свобод от Коммунистической партии Китая — это миссия нашего времени», поэтому пришло время «создать новую группировку единомышленников, новый союз демократий» для сдерживания Китая.

«Если свободный мир не изменится, коммунистический Китай обязательно изменит нас», — продолжал Помпео.

По словам Фридмана, эта речь лишила его дара речи, поскольку трудно иметь союз без союзников.

Если сдерживание коммунистического Китая действительно является «миссией нашего времени», то не могла бы администрация Трампа отложить никчемные жалобы на расходы Германии на оборону, нацеленные на Россию — «третьесортную державу, наиболее известную своей продажей водки, икры, а также нефти и газа», — привлечь на свою сторону весь Евросоюз?

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

Безусловно, страны ЕС не хотят попасть под перекрестный огонь между Вашингтоном и Пекином или оказаться вынужденными выбирать между американской или китайской технологической экосистемой. Тем не менее в прошлом году Европейский союз назвал Китай «системным соперником» — к большому огорчению Пекина, который сейчас пытаются отделить и «купить» Восточную Европу от ее западных собратьев.

Китай больше всего боится того, чего Трамп отказался строить, — объединенной коалиции, в которую входят Транстихоокеанское партнерство, США и Европейский союз, построенной вокруг Вашингтона и Берлина.

Как удачно высказался экономист Тайлер Коуэн в Bloomberg View на днях, «антикитайские ястребы Трампа были правы во всём, кроме того, как сдерживать Китай».

Великий ход в шахматах 1970-х годов заключался в том, что Ричард Никсон и Генри Киссинджер заключили союз между Китаем и Америкой для сдерживания Советского Союза. Сегодняшний великий ход в шахматах — это создание союза между США и Германией в противовес Китаю.