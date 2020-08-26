На протяжении многих лет звучали предупреждения о том, что Китай активно вмешивается в американскую политику, однако представители так называемых левых попросту закрывали на это глаза, пишетАлан Тонельсон в статье, вышедшей 26 августа в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

По меньшей мере спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, член палаты представителей Адам Шифф, а также их «суррогаты» в центральных СМИ были правы в одном: сравнивать масштабы вмешательства России и Китая в выборы и другие сферы американской общественной жизни, а также их непосредственный потенциал для того вмешательства, — крайне неправильно. Проблема только в том, что и Пелоси, и Шифф, а также другие ярые противники Дональда Трампа серьезно ошибаются в вопросе о том, кто был и еще долго будет основным виновником такого вмешательства. Это не Россия, а Китай, который для американской политики опаснее на несколько порядков.

Действительно, помимо попыток сформировать мнения избирателей во время предвыборных кампаний, Пекин на протяжении десятилетий оказывал влияние на американскую политику таким образом, о котором в Москве едва могли бы мечтать. Так, Пелоси и Шифф, комментируя выводы американской разведки о работе Китая и России — а также Ирана — по вмешательству в выборы, заявили о том, что анализ спецслужб США «вызывал ложное чувство соизмеримости действий иностранных противников, поскольку они привели пример трех стран с несравнимыми целями, действиями и потенциалом».

Defense.gov Дональд Трамп и Нэнси Пелоси

В особенности член палаты представителей и ее спикер посетовали, что в выводе спецслужб действия связанных с Кремлем сил, которые стремятся не дать бывшему вице-президенту Джо Байдену победить на выборах, помогая при этом президенту Трампу, были рассмотрены поверхностно. Впоследствии Пелоси подчеркнула, что, согласно выводу разведывательного сообщества, Китай предпочитает Байдена. Однако Пекин, уверена Пелоси, не вмешивается в президентскую гонку.

Либеральные СМИ, как это часто получается, стали слово в слово повторять заявление демократов. Так, по мнению обозревателя The New York Times Роберта Дрейпера, автора пространной статьи о якобы нежелании Трампа принимать антироссийские меры или серьезно относиться к выводу американского разведывательного сообщества, Китай «не способен повлиять на целостность нашей электоральной системы таким же образом, как может Россия».

Все эти противника Трампа не замечают того, что Китай, без всякого сомнения, идет на вмешательство в выборы, хотя и делает это со своей, китайской, спецификой. Намного важнее то, что Китай вмешивался в американскую политическую действительность, воспользовавшись той огромной степенью, в которой многие крупные американские институты стали зависимы от китайского правительства в рамках «двухсторонних связей», сложившихся еще до прихода Трампа в Белый дом.

В том же, что касается более узкого и прямого вмешательства — вмешательства в выборы, нет нужды верить на слово советнику Трампа по национальной обороне Роберту О’Брайену, по словам которого «Китай, как и Россия с Ираном, активным образом проводят кибератаки и операции фишинга, а также совершают прочие действия против нашей электоральной инфраструктуры и интернет-сайтов».

Роберт О’Брайен

Более того, можно не верить на слово и вице-президенту США Майклу Пенсу, который в 2018 году со ссылкой на выводы спецслужб заявил, что Китай «действует против центрального и местного правительств США, а также официальных лиц с целью сыграть на имеющихся противоречиях между федеральными и местными властями по вопросу конкретных политических шагов». Пенс подчеркнул, что Пекин «использует такие клинья, как торговые пошлины, для продвижения политического влияния».

Можно закрыть глаза на китайский документ, о котором говорил Пенс в том же году и в котором указывалось на то, что Китай должен «наносить тщательно выверенные и осторожные удары, разделяя различные внутриполитические группы» в США. Опять можно проигнорировать и оценки разведывательного сообщества США, которые не были восприняты серьезно ни Пелоси, ни Шиффом.

«Китай расширяет свою деятельность по оказанию влияния перед выборами 2020 года для создания в США нужных условий, оказывая давление на тех политических фигур, которые, по мнению Пекина, выступают против интересов Китая, а также для отвлечения внимания и борьбы с критикой в адрес КНР», — указывали американские спецслужбы.

«Пекин понимает, что все шаги могут оказать воздействие на президентскую гонку», — добавили они.

Совсем сложно пренебрегать тем, что в самый разгар выборов в Конгресс США в 2018 году в издании штата Айова Sunday Des Moines Register появляется подготовленная китайскими специалистами развернутая статья, которая очевидным образом «направлена на подрыв поддержки этим сельскохозяйственным регионом развернутой Дональдом Трампом торговой войны».

Торговые переговоры между США и Китаем

Даже издание The New York Times писало весной со ссылкой на выводы американской разведки о том, что в самый разгар пандемии коронавируса китайские агенты рассылали по социальным сетям панические предупреждения о том, что Трамп введет жесткий карантин по всей стране, а также выведет на улицы городов войска для предотвращения мародерства и бунтов.

Не меньшее беспокойство вызывает новый доклад аналитического центра Graphika, по данным которого, «со страниц, принадлежащих прокитайской политической сети Spamouflage Dragonstarted, в июне по социальным сетям распространялись англоязычные видеозаписи, в которых нападкам подверглись и американская политика, и администрация президента США Дональда Трампа на фоне эскалации риторики между США и Китаем».

Кроме того, Graphika сообщает, что такие кампании по дезинформации начались в середине 2019 года, но проводились на китайском языке и были нацелены на китайскую аудиторию. Однако этот новый этап, нацеленный на США, представлял «явное расширение сферы его действия» и даже включал «кластеры учетных записей с изображениями профиля, созданными искусственным интеллектом», чтобы создать впечатление, что отправители этих материалов были настоящими людьми.

Подобные предостережения делают и в некоммерческой организации Freedom House, а также в Институте им. Гувера.

Тем не менее в еще большей степени, чем эти частные формы политического вмешательства Китая, игнорируются более масштабные и опасные формы вмешательства, на фоне которых потуги Москвы просто меркнут. Например, принадлежащие США транснациональные компании, которые долгое время получали прибыль в ущерб внутренней экономике, переводя производство и рабочие места в Китай, столь же долго играли на руку Пекину в американской политике, внося огромный вклад в политические кампании США. То же самое и с Уолл-стрит, которая хотя и не переносила значительные свои мощности за пределы США, но давно жаждала разрешения на ведение бизнеса на китайском рынке.

Эти же самые крупные компании постоянно и тихой сапой вносят свои взгляды в американские политические дебаты, активно финансируя ведущие аналитические центры, которые облекают свои программы заинтересованных групп в убранство объективной науки.

23yy.com Юань

Голливуд и остальная часть индустрии развлечений США настолько решительно настроены лебезить перед Китаем в поисках прибыли, что стали почти рутинно переписывать и подвергать цензуре материалы, которые считаются оскорбительными для Пекина. Так, в последнее время деятели шоу-бизнеса не очень-то сопротивлялись тому, чтобы высказывать свои мнения о политических проблемах США. И да, в число этих деятелей сферы развлечения входят звезды и ведущие тренеры Национальной баскетбольной ассоциации, которые сыграли ведущую роль в так называемом движении Black Lives Matter, но при этом заметно умалчивают о жизнях жителей огромного китайского рынка — одной из самых больших и многообещающих дойных коров.

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Более того, разрыв между косвенным вмешательством Китая в американской политике и вмешательством России в выборы не только разителен, ничто не указывает на то, что его удастся преодолеть. Благодаря тому, что общее преимущество Китая настолько велико, есть повод сформулировать правило большого пальца: всякий раз, когда кто-то жалуется на вмешательство России в выборы, но отмахивается от вмешательства Китая, можно быть уверенным, что на самом деле они не столько выступают против самого этого вмешательства, сколько против вмешательства, которое им не по нраву.