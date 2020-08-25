В Черногории 30 августа пройдут очередные парламентские выборы. Это событие, довольно обыденное для любой демократической страны, в Черногории на этот раз может стать поистине историческим — с тех пор как в стране утвердилась многопартийная система, оппозиция впервые получает реальный шанс победить. Частично благодаря тому, что ведущие оппозиционные силы на этот раз поработали над своими прошлыми ошибками и создали вокруг себя большие коалиции.

Predsjednik.me Мило Джуканович

Главную конкуренцию правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича на предстоящих выборах составит объединение «За будущее Черногории», собранное вокруг самого влиятельного оппозиционного движения «Демократический фронт», лидерами которого являются в том числе Андрия Мандич, Милан Кнежевич и Небойша Медоевич. В коалицию вошло 11 партий, среди них «Настоящая Черногория» молодого политика Марко Милачича, которая активно проявила себя на политической сцене страны как раз после прошлых парламентских выборов 2016 года, выступая против членства страны в НАТО, затем Социалистическая народная партия (СНП) Владимира Йоковича и Демократический союз (ДЕМОС) Миодрага Лекича. Список этой коалиции возглавил самостоятельный кандидат — профессор Здравко Кривокапич. Вторая коалиция, принимающая участие в выборах — это платформа «Черное по белому», в которой центральное место занимает партия УРА («Объединенная реформистская акция») Дритана Абазовича. Партия «Демократы Черногории» Алексы Бечича, которая была создана в 2015 году из активистов, покинувших «Социалистическую народную партию», собрала вокруг себя коалицию «Мир — это наша нация». Социал-демократическая партия Ранко Кривокапича и «Социал-демократы» Черногории Ивана Брайовича на парламентские выборы идут отдельным списком. Тем временем правящая Демократическая партия социалистов по традиции может рассчитывать на союз с партиями национальных меньшинств, с которыми она разделяет богатый опыт удачного создания поствыборных объединений.

«Демократический фронт» как самый влиятельный и самый ответственный оппозиционный субъект прислушался к голосу народа и еще в июне и июле начал работать над объединением всех оппозиционных партий (как парламентских, так и внепарламентских), которые открыто заявили о том, что не намерены вступать в поствыборную коалицию с партией Джукановича, — рассказал ИА REGNUM один из лидеров «фронта» Милан Кнежевич о том, как зарождалась коалиция «За будущее Черногории». — К сожалению, нам не удалось до конца доделать этот проект, но всё-таки я должен подчеркнуть, что в коалиционном списке «За будущее Черногории» находится 11 оппозиционных субъектов. За всю историю черногорской многопартийности не было такого, чтобы так много партий шло на выборы единым списком. Поэтому я считаю, что эта модель в конечном итоге должна обеспечить 30 августа победу нашей коалиции. Вместе с оппозиционными силами, которые возглавляют Дритан Абазович и Алекса Бечич, мы можем освоить 41 депутатский мандат или, иными словами, — большинство в черногорском парламенте».

Скриншот страницы социальной сети Facebook @Demokratski front Милан Кнежевич

Оптимизм Милана Кнежевича разделяет его коллега по коалиции Марко Милачич, который считает, что «Черногория как никогда близка к тому, чтобы наконец-то стать по-настоящему демократической страной». По его словам, в выборном году обстоятельства как никогда были на руку оппозиционным партиям, которые поддержали народные протесты против дискриминационного закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви на территории Черногории. Напомним, что спорный закон, который парламент страны принял в конце 2019 года, обязывает митрополию Черногорско-Приморскую Сербской православной церкви зарегистрироваться в качестве неправительственной организации, а всё имущество, которое находилось во владении СПЦ, должно перейти к государству, если церковь не сможет доказать право собственности на него. Последнее звучит особенно цинично, учитывая тот факт, что многие православные монастыри в Черногории старше черногорского государства как такового, а у истоков независимой Черногории стояла как раз Сербская православная церковь.

«Уже полгода идет великая борьба черногорского народа, который мирными шествиями отстаивает права своей православной церкви. Мило Джуканович, упорно продвигая несправедливый закон о свободе вероисповедания, оскорбил чувства не только оппозиционно настроенных избирателей, но и большинства тех, кто симпатизирует его партии, однако при этом ходит в Сербскую православную церковь. Всё то, что происходит в последние полгода, избавило население от страха. Люди уже не боятся давления Демократической партии социалистов, так как понимают, что в данном случае на выборах они голосуют не только за какую-то определенную политическую партию, но и за сохранение собственной идентичности. Сначала у нас отняли историю, потом язык. Если народ не хочет, чтобы у него и церковь отняли, он должен выйти и проголосовать на выборах соответствующим образом. Народ это отлично понимает, и это можно почувствовать на каждом шагу», — пояснил Милачич.

Многотысячные шествия, которые месяцами беспрерывно проходили по всей стране, несомненно, показали, что оппозиция, или хотя бы та ее часть, которая в церковном споре приняла сторону народа, пользуется реальной поддержкой населения. Режиму в Подгорице сложно было бы отрицать выход такого большого количества протестующих на улицы. Тем не менее нельзя ожидать того, что Мило Джуканович после трёх десятилетий правления будет сидеть сложа руки и спокойно смотреть, как власть уходит от него. Поэтому в предвыборной кампании он старался обернуть протесты против закона о свободе вероисповедания в свою пользу и представить их как «козни врагов Черногории», который хотели бы сбить страну с ее евроатлантического пути.

«Тридцатого августа в прошлое черногорской политики навсегда уйдут те, для кого черногорское свободолюбие, государство и честь граждан не являются святыней. Те, кто работает на чужие интересы, уйдут в прошлое», — заявил Джуканович 24 августа во время встречи с представителями муниципальных властей Подгорицы в преддверии парламентских выборов.

По словам Джукановича, выборы 30 августа могут стать «самыми значимыми в истории Черногории», потому что они покажут, «пойдет ли черногорское государство дальше в сторону европейского будущего, будет ли оно государством всех граждан с одинаковыми правами» или «возобладает теократическая, ретроградная концепция государства, в соответствии с которой церковь и ее консервативная догма определяют уровень прав человека, называя при этом европейскую цивилизацию «гнилой», а НАТО — Третьим рейхом». Конечно, черногорский лидер забыл напомнить, что руководство страны в 2017 году широко отметило вступление в Североатлантический альянс, не спрашивая перед этим население, хочет ли оно этого. Принятие столь важного для страны решения без предварительно проведенного референдума, скорее всего, и соответствует тому уровню защиты прав человека, который готово гарантировать «современное государство одинаковых для всех прав» Мило Джукановича.

Президент Черногории располагает всей палитрой средств для того, чтобы повлиять на ход и результат предстоящего голосования, в том числе пресловутым административным ресурсом. Справедливости ради надо отметить, что у него есть и свой стабильный электорат, который не изменит ему и на этих выборах. В первую очередь это прозападно ориентированное население, одобряющее сближение страны с НАТО и Евросоюзом. Другой вопрос, какова его реальная доля. К тому же Джуканович может рассчитывать на голоса работающих на госслужбе, на купленные голоса и на «мертвые души», которые непременно фигурируют в избирательных списках. Разгромного поражения Демократической партии социалистов вряд ли реально ожидать, поэтому Милан Кнежевич оправданно говорит о 41 депутатском мандате, который может выиграть в парламенте объединенная оппозиция.

По словам Кнежевича, коалиция «За будущее Черногории» предельно тщательно готовится ко дню голосования и готовит для участия в избирательных комиссиях самых опытных активистов, которые зафиксируют каждое нарушение.

«Мы вместе с коллегами из других оппозиционных партий адекватно ответим на каждую попытку изменить результаты народного голосования. Я лично не верю в то, что партия Джукановича может победить на предстоящих выборах. Если это произойдет, я первый поздравлю его с победой. Но я уверен, что победит оппозиция, и что большинство голосов получит именно коалиция «За будущее Черногории». Если мои прогнозы сбудутся, я ожидаю, что Джуканович смирится с политической реальностью и как президент страны доверит мандат на формирование правительства представителю самой сильной оппозиционной группы», — добавил Кнежевич.

Политик также отметил, что коалиция «За будущее Черногории» учитывает все ошибки оппозиционных партий, допущенные в ходе предыдущих выборных циклов, и поэтому она готова предложить и представителям национальных меньшинств, которые по традиции примыкают к Демократической партии социалистов, стать частью большой поствыборной коалиции.

«Мы готовы это предложить и партии бошняков, и партиям албанского народа, и «Хорватской гражданской инициативе». Мы можем позвать все политические силы, готовые работать над строительством той Черногории, которая как можно быстрее интегрируется в Евросоюз и обеспечит экономическое процветание и лучшее будущее своим гражданам. Надо отбросить вражду на национальной почве, покончить с поисками невидимых врагов и созданием искусственных конфликтов, которые Джуканович до сих пор ловко использовал в предвыборной кампании, пытаясь поссорить сербов и черногорцев, сербов и бошняков, сербов и хорватов, так как вражда и раскол — это единственная политика, которую он может предложить избирателям», — рассказал Милан Кнежевич.

Скриншот страницы социальной сети Facebook @Demokratski front «Демократический фронт»

Тем временем Марко Милачич не ждёт, что Джуканович так просто признает результаты выборов в случае проигрыша. По словам оппозиционного политика, несмотря на то, что все опросы общественного мнения, даже те, которые проводят социологические агентства, близкие к власти, показывают серьезный упадок поддержки Демократической партии социалистов, сложно ожидать, что Джуканович признает своё поражение.

«Если мы что-то и усвоили за эти три десятилетия правления Джукановича, то это как раз что он не будет спокойно смотреть, как теряет власть. Это значило бы, что правящий режим мог бы и ответить перед законом за сомнительную приватизацию, за подозрительные источники доходов и другие финансовые манипуляции. Демократическая партия социалистов в данном случае защищает не только свои политические взгляды, свою идеологию — она борется не на жизнь, а на смерть, так как многие её члены вряд ли могли бы оправдаться перед органами правосудия будущей свободной Черногории. Сложно представить, что Джуканович, поняв, что его партия проиграла парламентские выборы, выйдет и поздравит оппозицию с победой. Гораздо более вероятно, что он планирует разные виды дестабилизации ситуации», — полагает Милачич.

Один из таких почти киношных сценариев с целью дестабилизации ситуации Мило Джуканович уже задействовал в 2016 году, когда понял, что в день выборов 16 октября оппозиционные партии набирают серьезное количество голосов. Джуканович посреди дня выступил с заявлением о том, что на него была предпринята попытка покушения, которая провалилась из-за успешной работы черногорских спецслужб. В этой попытке черногорские власти позже обвинили оппозиционеров из рядов «Демократического фронта», некие силы в соседней Сербии, которые хотели воспрепятствовать вступлению Черногории в НАТО, а также Россию, которая якобы участвовала в этом заговоре по схожим мотивам. После таких абсурдных обвинений Джуканович серьёзно испортил отношения с Москвой, но зато создал из России образ очередного «врага черногорской демократии», с которым можно сколько угодно бороться к удовольствию партнеров по Североатлантическому альянсу. В Подгорицу в прошлом году даже приезжали специалисты НАТО по борьбе с киберугрозами, чтобы научить черногорских коллег удачно отбивать атаки Москвы перед очередными выборами. Тем не менее специалисты альянса явно просчитались с направлением и не поняли, что основную угрозу режиму Джукановича представляет он сам и его упорное стремление утвердиться в роли отца новой черногорской нации и стать основоположником новой черногорской православной церкви, которую никто в православном мире так и не признал. Напомним, что митрополит Черногорско-приморский Амфилохий недавно заявил о том, что первый раз в жизни пойдет на выборы, и призвал православных верующих прийти на участки и проголосовать «против безбожных черногорских властей».

Джуканович вполне обосновано мог бы ожидать поддержки своих союзников по НАТО при реализации новых сценариев наподобие «государственного переворота». За четыре года, прошедшие с прошлых выборов, он привел страну в НАТО и внес свой вклад в дело зачистки Балкан от российского влияния. Также он за годы пребывания у власти хорошо потрудился над созданием новой черногорской нации, основывающейся на отрицании всего сербского. Но несмотря на все эти «заслуги», Марко Милачич считает, что Джуканович уже никому не нужен как политический партнер — даже союзникам по НАТО.

«Мило Джуканович — это не Черногория. Народ на улицах — вот Черногория. В предстоящих выборах участвует не только коалиция «За будущее Черногории». Там есть и «Демократы Черногории», и партии, сосредоточенные вокруг них. Есть и УРА. В выборах участвуют как силы, выступающие за военный нейтралитет страны, так и силы, одобряющие членство страны в НАТО. Это должны учитывать все те, кто смотрит снаружи на внутричерногорские политические процессы», — подчеркнул Милачич.

Поэтому, по словам политика, первичная цель оппозиции — это смена власти. Настолько идеологически разношерстная коалиция не сможет сразу же начать решать важные государственные вопросы, продолжил Милачич.

«Мне очень хотелось бы, чтобы мы сразу же договорились и заявили о том, что Черногория вернет себе статус нейтральной страны. Но так нельзя. Мы сначала должны объединиться и добиться смены власти. Потом в течение примерно двух лет мы должны создать условия для свободного волеизъявления граждан. Только потом, в свободной стране, в которой функционируют независимые государственные институты, мы сможем провести референдум и спросить у граждан, как они относятся к самым важным вопросам, таким как закон о свободе вероисповедания или членство страны в НАТО», — пояснил Марко Милачич.

В конце стоит добавить, что важно, как к парламентским выборам в Черногории отнесется не только НАТО и партнеры Подгорицы на Западе, но и официальный Белград. Положение Сербской православной церкви в Черногории волнует не только православных верующих в этой стране, но и весь сербский мир. Президент Сербии Александр Вучич должен учитывать этот факт несмотря на то, что в самом начале конфликта вокруг Сербской православной церкви в Черногории он заявил о «полном взаимопонимании» между ним и президентом Джукановичем по данному вопросу и отсутствии желания вмешиваться во внутренние проблемы соседней страны.

Напомним, что накануне голосования о проекте закона о свободе вероисповедания в черногорском парламенте Андрия Мандич и Милан Кнежевич приезжали в Белград на встречу с патриархом Сербским Иринеем. В Сербии 23 августа был организован автопробег до границы с Черногорией, в котором участвовало около 500 автомобилей. Конечно, черногорские пограничники не пустили автолюбителей через границу и не позволили им соединиться с автомобилистами из черногорского города Плевля. Зато черногорское издание «Победа» 24 августа опубликовало информацию о том, что участие в автопробеге с сербской стороны принимал в том числе старший сын президента Сербии Данило Вучич. А до этого Мило Джуканович рассказал о том, что некоторые сербские СМИ преднамеренно ведут кампанию, направленную против интересов Черногории, выделив среди них издание Glas Javnosti. По словам Джукановича, за изданием стоит «ответственное лицо из сферы госбезопасности, человек номер два в Агентстве национальной безопасности Сербии Марко Парезанович», который к тому же является «самым активным российским агентом» в этой стране.

Тем временем информационная служба сербской оппозиционной партии «Двери» 22 августа распространила сообщение, в котором утверждается, что в Моравичском округе Сербии правящая Сербская прогрессивная партия готовит к предстоящим выборам подарок для черногорского режима в виде 300 «ложных» граждан Черногории, на самом деле являющимися активистами этой партии, которые по документам, подделанным черногорскими спецслужбами, проголосуют на выборах в соседней стране за Демократическую партию социалистов. По традиции, официальный Белград балансирует между устремлениями черногорских партнеров у власти и интересами Сербской православной церкви, которые на этот раз защищает оппозиция.