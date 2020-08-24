Действовавшая до этого практически безошибочно белорусская оппозиция долго не выдержала и допустила серьёзный промах. Националистические партии, двигавшие Тихановскую в сплотившемся разнородном электорате благодаря уклонению от занимания определённой позиции, опубликовали свою политическую программу и дали озвучить её Тихановской. Тем самым превратив её из кандидата всех белорусов в кандидата прозападной радикальной оппозиции, сегмента намного более узкого и малоперспективного.

Цитата из видео «День рождения Сергея Тихановского» пользователя YouTube «Страна для жизни» Обращение Светланы Тихановской

Озвучить в Вильнюсе русофобский политический проект — это для Тихановской означает из пустой формы, в которую каждый наливает своё содержание, превратиться в белорусского Гуайдо. Со всеми сопутствующими электоральными издержками. Видимо, кураторы минского майдана посчитали, что дальше ждать уже нельзя, народ должен получить ориентир, и для продолжения динамики выдвинули политическую платформу.

И в одночасье Тихановская из абстрактной формы превратилась в марионетку, которой чужеземные кукловоды пишут тексты и превращают её в говорящую голову в телеэкране. Сила Тихановской немедленно стала её слабостью. Стало наглядно видно — её играют, и играют на Западе в интересах Запада.

Тихановская перестала быть тефлоновой и стала диктором для зачитывания текстов неким координационным советом непонятно кого, который скрылся в Вильнюсе и объявил себя правительством в изгнании.

Выигрывает тот, кто умеет ждать. Тихановской нужно было подождать ещё неделю-другую, пока она эксплуатирует имидж обиженной домохозяйки, оставившей котлеты ради Отечества — эдакий белорусский Минин и Пожарский в одном флаконе.

Теперь она лидер инспирируемой с Запада цветной революции — явления в Белоруссии крайне ненавистного. При всех размерах западного параллельного института влияния в Белоруссии он пока ещё не так велик, чтобы откровенную русофобию принимать как освободительную идеологию, приехавшую с коллаборационистами в оккупационном обозе.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

Тихановская стремительно превращается в белорусского генерала Власова. Перекраска её предвыборного имиджа есть следствие цугцванга её варшавско-вильнюсских кукловодов и является преждевременным шагом. Белоруссия ещё не дозрела до состояния Украины в 2014 году, где эмиграция в Польшу и должность прислуги в Германии стали национальной идеей, и все её пропагандисты получали безусловную электоральную поддержку.

Белорусы пока что просто за альтернативные выборы — и всё, без политического наполнения данного тезиса. Едва появившись, это наполнение немедленно расколет электорат, и единство исчезнет. Именно это и делает Тихановская, а точнее, координаторы белорусского майдана. И делают потому, что опасаются утраты инициативы.

В сети появилась — а потом пропала — программа «Реанимационный пакет реформ для Беларуси». Сам факт её исчезновения говорит о том, что шаг был несогласованным, и его поспешность осознана. Но рукописи не горят, тем более в интернете. Сейчас программа доступна в кэше.

Вот что предлагает координационный совет эмигрантской оппозиции Белоруссии во главе с беглой домохозяйкой Светланой Тихановской.

Первоочередные меры (до 2021 г.)

1. В политической сфере:

— Выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия;

— Запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, которые финансируют такие структуры;

— Введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство. Введение уголовной ответственности за публичные оскорбления белорусского языка;

— Мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси;

— Осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией.

2. В экономической сфере:

— Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры;

— Закрытие БелАЭС.

3. В информационной сфере:

— Освобождение независимых СМИ от давления и контроля со стороны государства, обеспечение свободы СМИ и свободы слова в Беларуси;

— Запрет трансляции в Беларуси публицистических, общественно-политических и новостных программ, созданных российскими телеканалами;

— Включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины;

— Восстановление постоянной деятельности Общественного координационного совета в сфере массовой информации.

4. В военной сфере:

— Выход из ОДКБ, возвращение полного контроля Беларуси над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны;

— Вывод с территории Беларуси российских военных объектов — узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами;

— Усиление патриотического воспитания в белорусской армии;

— Перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык;

— Развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС, увеличение пропускной способности пограничных переходов.

Долгосрочные цели (до 2030 г.)

— Создание сквозной системы образования на белорусском языке от детских садов до университетов;

— Восстановление Белорусской автокефальной православной церкви как национальной альтернативы Белорусскому экзархату Русской православной церкви Московского патриархата;

— Исполнение Беларусью всех критериев членства в Европейском союзе и НАТО, подача соответствующих заявлений на членство в этих структурах.

Перед нами калька принудительной бандеризации Белоруссии на украинский манер без учёта реальной готовности её народа к таким трансформациям. Война по трафарету. Это серьёзная стратегическая ошибка оппозиции, воспользоваться которой в пропаганде необходимо незамедлительно. Белорусский народ должен знать своих героев.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Тихановская была сильна не как Гуайдо или Власов, а именно как плачущая домохозяйка, вышедшая из кухни, преодолевая страх и всячески демонстрируя свою слабость. В том была её сила.

Сейчас всё изменилось: за имиджем плачущей обывательницы, по воле случая взлетевшей на гребень массового протеста, возник контур бесхребетного трусливого ловкача, читающего по бумажке то, что ему подсовывают те, кто в данный момент стоит рядом.

Это такая чеховская душечка, принимающая взгляды очередного мужа — в политике типаж абсолютно недопустимый. «Так вот кто в пуделе сидел!» — пройти мимо такой подачи ни один политтехнолог не в состоянии.

Остаётся сказать оппозиции: «Всем спасибо, все свободны, массовка свободна». Народ в революцию политически созревает очень быстро. Такое саморазоблачение образа Тихановской стало возможным лишь благодаря тому, что ажиотаж в лагере оппозиции просто выбил пробки всех рассудочных процессов. Когда власть почти в руках, самое главное чувствовать это «почти». От «почти» до «уже» бывает порой непреодолимая за всю жизнь дистанция.

Тихановская и её команда сделали самую большую ошибку. Они не просто преждевременно выбросили лозунг, компрометирующий их в глазах базового электората при правильной реакции противников. Они уже надели на себя ещё не полученную корону. Это верный показатель того, что корона никогда не будет надета реально.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

Сколько таких Гуайдо кочует по миру в поисках пропитания! Одной больше, одной меньше — уже не принципиально. Тихановская больше не символ общебелорусского протеста. Она сбросивший маскировку обманщик простых людей. Она их обманула дважды — сначала когда читала текст Ермошиной с призывом прекратить протесты, а потом — когда объявила себя их лидером. Можно изгнать политика с кухни, но как выгнать кухню из политика?

Надо сказать, что до этой поры таких ошибок оппозиция не совершала. Видимо, цикл закончен, и началось некоторое угасание. Тихановская пополнила клуб новоявленных детей лейтенанта Шмидта, кочующих в поисках пропитания кандидатов на спасение Отечества, где её ждут Саакашвили, Ходорковский, Гуайдо, Каспаров, а из умерших — Колчак, Керенский, Власов, Краснов, Сахаров с Боннер, Солженицын, есть даже один Гогенцоллерн с претензией на корону Романовых.

Тёплая компания, правда, без шансов на трудоустройство по специальности. Теперь их полку прибыло. Теперь начнётся привычный цикл жизни в эмиграции: мировые турне, интервью в западных СМИ, лекции в университетах, склоки, расколы, игры спецслужб. Постепенное забвение. Скучно. А как весело и многообещающе всё начиналось.