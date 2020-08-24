Спецпредставитель Дональда Трампа по переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл сообщил о назначении новой даты встречи сербской и албанской стороны в Вашингтоне — 4 сентября. Сербию будет представлять президент Александр Вучич, сепаратистов — премьер «Республики Косовы» Авдулах Хоти. Встреча 2 сентября призвана заменить несостоявшееся совещание, назначенное на 27 июня, но сорванное по причине неожиданного выдвижения Спецпрокуратурой международного суда в Гааге по расследованию преступлений в Косово обвинения против «президента Косово» Хашима Тачи.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тачи отказался не только от визита, но и от возможности переизбрания в следующем году на пост президента после истечения пятилетних полномочий. Тем самым на данный момент он устраняется из состава главных игроков косовской политической арены. При этом обвинение против Тачи, равно как и предыдущая атака Гааги в отношении Рамуша Харадиная, сыграло на руку администрации американского президента, которая тем самым избавляется от чрезмерной зависимости от этих двух персонажей. От первого — в связи с его попытками втихую договориться с Вучичем о некоем разграничении края на сербскую и албанскую части, от второго — из-за чрезмерного влияния на криминальное сообщество Косово с возможностью полного выхода из-под внешнего контроля.

Смысл затейливых игр гаагских судов против главных лиц Армии освобождения Косово (АОК) будет ясен немного позднее — устраняются ли только нежелательные по определенным причинам фигуры (причины никак не связаны с соображениями морали, для Европы никогда не было проблемой вести дела и переговоры с самыми отъявленными садистами и убийцами из АОК, и ныне прочно занимающими все в верхах квазигосударства) или речь идет о процедуре «отстирки образа» АОК для полного переписывания истории юга Балканского региона. Не случайно бывший обвинитель Слободана Милошевича в МТБЮ Джеффри Найс теперь не кто иной, как адвокат Хашима Тачи. АОК — это в полной мере креатура американских спецслужб, каждый ее шаг, как в период военных действий, так и после незаконного провозглашения независимости и переодевания ее боевиков-карателей в подобие «истеблишмента», согласовывался с американцами. Поэтому новый косовский премьер Хоти так старательно подчеркивает свою сервильность Вашингтону, боясь повторить ошибку бывшего главы правительства Альбина Курти, осмелившегося настаивать на требованиях, противоположных американским интересам, и проведшего на своей должности семь недель. Ураганная отставка Курти служит ясным посылом и другим лидерам балканских государств: не отклоняться от курса внешней политики США. Курти же пока продолжает оставаться самым популярным и влиятельным политиком на «косовской арене», ориентированным на Германию, и его неофициальная популярность по мере отстранения Тачи и Харадиная будет расти, поскольку фигуры типы Хоти выполняют роль статистов.

Kryeministri-ks.net Альбин Крути

Администрация Трампа демонстрирует твердое стремление удерживать инициативу в косовском вопросе в своих руках при очевидном соперничестве с ЕС. Встречу 27 июня ЕС блокировал обвинением против Тачи. Но как только сам ЕС объявил о продолжении диалога Белграда и Приштины в Брюсселе (под руководством спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака), Белый дом через пять дней перетянул канат на себя и вызвал Вучича и Хоти на собственную встречу.

Повестка дня новой встречи не изменилась, о ее содержании Гренелл поведал еще 20 июня: «первым и главным шагом к достижению прочного мира между Сербией и Косово является экономика», этого хотят «бизнес-сообщество в Косово, люди и бизнес-сообщество в Сербии, все они хотят экономического развития и работы для молодежи». План состоит в создании особой экономической зоны наподобие китайской зоны Шэньчжэнь на границе с Гонконгом. Смысл нового американского проекта в том, чтобы «политические вопросы отодвинуть на второй план, оставив их в ведении европейцев», на первый план поставить экономику, «привести европейский и американский бизнес в регион», «дать работу», «принести капитализм, заставить стороны поладить экономически и коммерчески».

Сразу возникает вопрос, а что же мешало столь благим стремлениям Вашингтона «дать работу в регионе» и «наладить экономику» в течение предыдущих двадцати лет? Сам Гренелл не смог привести ни одного конкретного примера эффективной экономической помощи США, которые после военной агрессии против СРЮ являются безраздельными хозяевами Косово. Но попытку предпринял, в качестве успеха назвав воздушную линию между Белградом и Приштиной, которой в реальности не существует, но «нужные соглашения уже заключены», равно как и «существует договоренность о железнодорожном сообщении, которое откроет границы для торговли, и крупного пограничного соглашения с автомобильным движением». Кроме наркотрафика и криминальной деятельности бывших боевиков АОК, превративших край в одну большую ОПГ, экономики в Косово нет как явления. Зато его ресурсы переданы в ведение лиц и корпораций, осуществлявших бомбардировки СРЮ — Уэсли Кларка, Мадлен Олбрайт и др. Настоящая схватка идет за косовские ресурсы, в частности, Германия более чем заинтересована в горнодобывающем комбинате «Трепча» на сербском севере Космета, контроль над которым Александр Вучич в 2019 г. буквально на блюдечке с голубой каемочкой передал аккурат в руки бывшего тогда премьером Рамуша Харадиная. Парадигма американской внешней политики в послевоенный период базировалась на захвате и разграблении ресурсов других стран с лишением их суверенности и самостоятельности посредством военного, финансового и т.п. подчинения. Фантазии Гренелла вряд ли означают, что в отношении Сербии и «Косово» будет введена модель безвозмездной американской помощи, никогда и никому в историческом континууме не предоставляемой. Обещания американцев на фоне реальности выглядят настолько утопичными, что никакая пропаганда уже не силах справиться с их вызывающим цинизмом.

Commonwealth Club Мадлен Олбрайт

Отметим, в своем подходе Трамп и Гренелл несамостоятельны. Еще 26 июня 2007 г. в своей речи, посвященной 60-летию плана Маршалла, посол США в Сербии Майкл Полт заявил, что «контролируемая независимость Косово, предложенная планом Ахтисаари, является компромиссным решением» в том плане, в каком план Маршалла был рациональным ответом на разрушительные последствия Второй мировой войны. Аналогия весьма примечательна, поскольку все, что сейчас может предложить Белый дом — это реплика «плана Маршалла», направленная на создание экономических условий для закрепления позиций Pax Americana на Балканах в противовес Европе. Это попытка реанимации Вашингтоном «экономической дипломатии» времен холодной войны, интеграционного процесса на основе политических условий. Однако отличие от послевоенного периода и главная проблема для нынешних стран-доноров заключается в нежелании Трампа «разбазаривать американские деньги», но при ясном стремлении достижения конкретных политических результатов в интересах Вашингтона. Так любящий и умеющий торговаться Дональд Трамп просто намерен получить все за ничего.

Примечательно, что тогда, в 2007 г., достаточно умеренное по сравнению с сегодняшним днем заявление американского посла генеральный секретарь Сербской радикальной партии Александр Вучич заклеймил как «беспрецедентный скандал в современной дипломатической истории», а политику, проводимую США, Великобританией и некоторыми странами ЕС — как «грубую силу». Премьер Великобритании Тони Блэр, нынешний советник Александра Вучича, который якобы даже не получает денег за работу советником сербского правительства, а действует исключительно из альтруистических побуждений, тогда бескомпромиссно констатировал, что «процесс обретения независимости Косово неизбежен». Какого рода советы может давать застрельщик частной военной операции США и их союзников против суверенной страны (третью фазу бомбардировок Совет НАТО не одобрил), можно судить по шагам Александра Вучича, который в т.н. переговорном процессе Белград — Приштина удовлетворил все требования албанской стороны, абсолютно ничего не получив взамен. Тогда генсек СРП Вучич совершенно справедливо заявлял: «Теперь ясно, что США никогда не хотели видеть никаких переговоров, компромисса или уважения к международному праву — все, что они хотели, это представить окончательный проект после агрессии 1999 года против суверенного государства Сербии… Они пытались захватить Косово через СБ ООН, и когда это не сработало, они перешли к работе со своими друзьями в Сербии»).

Александр Вучич выстроил свою политическую карьеру на нападках на «наемников Сороса» — Билла Клинтона, Тони Блэра и др. В настоящее время президент Сербии оплачивает услуги Тони Блэра из бюджета Сербии и докладывает сыну Джорджа Сороса Александру о ходе переговоров о Косово и Метохии.

Александр Сорос

Евросоюз со своей стороны пытается усидеть на всех стульях сразу. Вслед за приглашением Гренелла на встречу 2 сентября представители ЕС поспешили заявить, что Брюссель приветствует поддержку США диалога Белград — Приштина, который ведет ЕС. Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Набила Масрали указала на то, что Евросоюз и США в регионе преследуют одну и ту же цель «достижения всеохватывающего соглашения о нормализации отношений» (признание независимости Косово Сербией или предоставление «Косово» членства в ООН — А.Ф.). Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в унисон отметил, что невозможность нормализации отношений между Косово и Сербией позволит России продолжить деятельность по дестабилизации Балканского региона. Обратим особое внимание на последнее: для США косовский вопрос есть вопрос российского влияния и российского присутствия в регионе, поэтому поддержку в любом случае получат управляемые албанцы.

Администрация американского президента, несмотря на нюансы, стратегически четко следует в русле, проложенном его предшественниками. Цель (признание независимости сепаратистской Приштины) и главный геополитический противник (Россия) остаются неизменными. Соперничество-сотрудничество с ЕС, при острой борьбе за лидерство и отчетливом стремлении Дональда Трампа показать Брюсселю его место на скамейке запасных, не выходят за рамки единого курса. Очевидно, что Трамп не собирается особенно вникать в детали «европейской сделки века», они его попросту не интересуют — будет ли это раздел/обмен территориями или любой иной вариант соглашения. Главное, оно должно стать окончательным. Однако Берлин присвоил себе роль самого рьяного защитника территориальной целостности «Республики Косовы», который не намерен отдавать ни пяди её земли Сербии. Это крайне интересный момент — противостояние между Вашингтоном и Берлином по поводу того, кто из них самый большой друг албанцев. Отметим, что немецкие военные инструкторы, техника, вооружение и предоставление военных баз для учений «Армии Косовы» играют одну из первых ролей после аналогичной помощи со стороны США.

Выделим еще одно противоречие: менее чем за месяц после назначение Ричарда Гренелла на пост спецпредставителя американского президента по переговорам между Белградом и Приштиной спецпредставителем США по Западным Балканам был назначен Мэтью Палмер. Разница состоит в том, что Гренелл был назначен Трампом, а Палмер — Госдепартаментом. Следовательно, в нынешней проблеме «косовского урегулирования» пролегли два разлома мощного противостояния сил: Вашингтон — Брюссель (при ведущей роли Берлина) и Трамп — «глубинное государство».

Al.usembassy.gov Мэтью Палмер

В Госдепартаменте, ставшем идеологическим центром глобалистов, противостоящим Трампу, сосредоточены силы неоконов, ястребов и ультралибералов — всех тех, кто старался максимально ослабить Сербию, не допустить ее самостоятельного развития с выраженной национальной политической идентификацией, ориентированной на Россию. Это пресловутое «глубинное государство» Джорджа Буша, Билла Клинтона, Джозефа Байдена, Джорджа Сороса и т.п. В этой цепочке особенно интересен Сорос, в бытность свою Георгом Шварцем выдававший евреев Гестапо, а на закате ХХ в. прославившийся «демократизацией Восточной Европы». Однако Сорос также является лицом Open Society Foundation, CANVAS, USAID, Black Lives Matter, системы НКО и всех сорос-групп в Сербии, самой известной из которых является «Отпор» Срджана Поповича, перекочевавшего в настоящее время «домой» в США. Все эти инструменты вышли из-под контроля американского государственного аппарата, и теперь перед Дональдом Трампом предстала неприятная перспектива прибирания Соросом к своим рукам всего Балканского региона.

Главными оперативными контактами Дж. Сороса на Балканах (через его сына Александра Сороса) являются Александр Вучич, Хашим Тачи и премьер Албании Эди Рама (а также руководство Северной Македонии). Рама открыто признавался в том, что в бытность его партии в оппозиции поддержку в деле прихода к власти ему оказал не кто иной, как Сорос. По сути, Северная Македония и Албания являются приватным протекторатом семейства Сорос (и тех сил, которые стоят за ними). В конце 2019 г. в Охриде (Северная Македония) состоялась историческая встреча, получавшая название «мини-Шенген», на которой президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, премьер-министр Албании Эди Рама, представители мусульманской части Боснии и Герцеговины, а также Черногории договорились о реализации программы субрегионального объединения, некоего «мини-ЕС», в котором будет обеспечено свободное движение товаров, услуг, людей и капиталов (вполне в духе буклета Open Society Foundation). В этом плане неудивительно, что Эди Рама — третий неофициальный, «закулисный» участник переговорного процесса, а Александр Сорос курсирует между Белградом и Тираной, регулярно встречаясь с Рамой.

Bundesministerium für Europa Премьер-министр Албании Эди Рама

В матрицу соросовской «Великой Албании» точно вписываются экономические проекты Сербии, которым предоставлен статус «национальной значимости». Главным из них является инфраструктурный проект автотрассы Ниш — Приштина — Драч, которому в Сербии еще в 2015 г. (!) присвоен статус «национального значения» после достижения соответствующих договоренностей в ходе визита Вучича в Тирану. Целью проекта является связывание Коридора 10 с албанскими портами Драч и Валлона, и особую заинтересованность в нём проявил ЕС, выделив средства из собственного Фонда по Западным Балканам. Для Сербии данный проект не имеет никакого экономического смысла, он заключается исключительно в создании маршрута для переброски сил Южного крыла НАТО на границы с Россией. Кроме того, напомним, что в сомнительной истории с мигрантами, финансово обеспечиваемой Соросом-старшим, только Сербия предоставляет документы, позволяющие им вернуться на её территорию в случае отъезда из стран Евросоюза. Александр Вучич отдаёт в распоряжение мигрантов целые сербские области и опустевшие деревни, к вящей радости выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Ситуация выглядит как попытка Трампа переиграть собственное «глубинное государство» и оттеснить ЕС (желательно его унизив). Детали победы, как и мнение сербской и албанской сторон, не важны. В любом случае в выигрыше будут сепаратисты, а Вучич останется в американском фокусе как фигура полезная и нужная для ослабления Сербии. В этой истории важно утверждение превосходства личной дипломатии американского президента, его навыки переговорщика, посредника и дипломата, человека, «вернувшего Косово Вашингтону» и навсегда изгнавшего Россию с Балкан.