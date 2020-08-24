Китай и Россия часто называют свои отношения «особыми» и «беспрецедентными». Не так давно Москва и Пекин пообещали поддерживать то, что они называют «всеобъемлющим стратегическим партнерством». В борьбе с пандемией коронавируса «особенный характер» этих отношений был очевиден для всех. Так, в феврале Москва отправила медикаменты в китайской город Ухань, который тогда был эпицентром вспышки. Когда же вирус достиг пика в России, Китай отплатил за услугу, доставив своему соседу миллионы масок и другое защитное снаряжение, пишет Мария Сиоу в статье, вышедшей 22 августа в South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Более того, лидеры двух стран, кажется, поддерживают близкие отношения, поскольку с 2013 года они встречались более 30 раз. В июле председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и Россию совместно «выступить против гегемонии и односторонности», а президент России Владимир Путин заявил, что связи двух стран достигли «беспрецедентного» уровня.

Тем не менее в последние месяцы, как ни старались две страны их замять, во взаимоотношениях стали появляться разногласия, в том числе исторические разногласия по Владивостоку, продаже российского оружия в Индию, а также задержке поставок российских ракет в Пекин.

Но, пожалуй, самой взрывоопасной проблемой из всех является высказанное в последние недели предположение о том, что Вашингтон хочет пойти на сближение со своим давним противником по холодной войне в качестве инструмента противодействия растущей мощи Китая. Когда-то это могло показаться немыслимым, но на вопрос о такой возможности в прошлом месяце госсекретарь США Майк Помпео ответил: «Я действительно думаю, что такая возможность есть».

Gage Skidmore Майк Помпео

Правитель Востока?

Разногласия по поводу Владивостока стали достоянием общественности в июле, когда российское посольство в КНР опубликовало видео, посвященное празднованию 160-летия Владивостока, что стало причиной волны недовольства в китайском интернете. В Китае, которому когда-то принадлежал город, эта тема по-прежнему жива. Современная территория Приморского края, административной столицей которого является Владивосток, была частью маньчжурской территории династии Цин до того, как была аннексирована Российской империей в 1860 году после поражения Китая от Великобритании и Франции во время второй опиумной войны.

Многие граждане КНР раскритиковали блог посольства как болезненное напоминание об историческом унижении их страны со стороны иностранных держав. Ху Сицзинь, редактор националистического китайского таблоида Global Times, даже дошел до того, что отказался называть город «тончжи дунфан», или «правитель Востока» в переводе на русский, назвав его на старый китайский манер Хаишенвеем.

Некоторые из наиболее активных интернет-пользователей предлагали китайскому правительству отреагировать на блог российского посольства, переосмыслив свою позицию по Крыму, который Россия «силой захватила» и «аннексировала» в 2014 году, что вызвало международное осуждение. Китай пока предпочитает оставаться нейтральным.

По словам редактора Asan Forum Гилберта Розмана, протест по поводу блога посольства был одним из первых реальных признаков того, что территориальный спор не исчез, и указанием на то, что «китаецентризм становится проблемой в этих отношениях».

"В 2020 году в Китае, который крайне в себе уверен, наблюдается всплеск нетерпеливых призывов свести счеты, пропитанные недовольством, разжигаемым его лидерами. Уважение к России, наблюдаемое с 1992 года, может перестать играть роль непреложного принципа», — написал Розман в статье «Многополярность против синоцентризма: мировоззрение и отношения Китая и России».

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Развивая высказанные в статье идеи, Розман указал на то, что уверенность Китая проистекает из ощущения, что страна быстро развивается, тогда как в США идет обратный процесс. И ощущение это подстегивается пандемией коронавируса.

«Тем не менее такая уверенность набиралась в течение многих лет, и 2020 год лишь обострил ее», — подчеркнул Розман.

Что касается уважения к России, Розман сказал, что оно носило характер стратегического решения, принятого Пекином для привлечения России на свою сторону против США.

Поставки оружия в Индию

Москва также вызывала недовольство китайской общественности, увеличив объемы поставок оружия Нью-Дели вскоре после кровопролитной стычки между индийскими и китайскими военнослужащими вдоль спорной границы в Гималаях. Через месяц после столкновения 15 июня, в ходе которого в рукопашном бою погибли по меньшей мере 20 индийских солдат и неизвестное количество китайских военных, Нью-Дели в спешке заключил сделку на покупку новых российских боевых самолетов и модернизацию существующего флота.

«Что бы вы почувствовали, сражаясь с противником, если бы ваш друг передал вашему противнику нож?» — отметил как-то один интернет-пользователь.

Kremlin.ru Нарендра Моди и Владимир Путин на судостроительном заводе «Звезда»

Однако Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, отметил, что Россия поставляла оружие в Индию задолго до столкновения в Гималаях. Бо́льшая часть стратегического оружия Индии, от авианосца до атомной подводной лодки, импортируется из России.

«Российская оборонная промышленность, очевидно, хотела бы остаться на индийском рынке, который становится все более и более конкурентоспособным, при этом Франция и США являются наиболее очевидными соперниками», — сказал Стефанович.

Действительно, как заявила Ритюша Тивари, приглашенный научный сотрудник и доцент из Института китаеведения университета Нью-Дели, продажи российского оружия в Индию фактически упали с пика 2005 года, когда объем продаж достиг $3,2 млрд США. Тем не менее аналитики признали, что вопросы обороны создали линии разлома в отношениях России и Китая.

Алексей Муравьев, доцент кафедры национальной безопасности и стратегических исследований австралийского Университета Кертина, подчеркнул, что Россию беспокоит сотрудничество Китая с Украиной как в военных, так и в деловых вопросах.

«Китайцы также занимаются реверс-инжинирингом российских военных технологий, а затем пытаются продавать отечественные платформы на основе российских разработок, тем самым конкурируя с Россией на мировом рынке продажи оружия», — добавил Муравьев.

Type 99A Китайский танк Type 99A

По словам Тивари, Россия рассматривает продажу оружия Индии как способ уравновесить растущую мощь Китая.

Не поставленные ракеты

Еще одной причиной разногласий между Москвой и Пекином стала сделка с Россией о поставке в Китай зенитно-ракетной системы С-400, которая считается наиболее совершенным вариантом в российском арсенале и может поражать цели на дистанции до 400 км и высоте до 30 км.

В июле китайские сайты NetEase и Sohu сообщили, что поставки были «отложены» из-за коронавируса, но позже Москва заявила, что поставки были «приостановлены». По сообщению российских информационных агентств, Китай получил первую партию С-400 в 2018 году, но дальнейшие поставки были приостановлены, когда Москва обвинила президента Санкт-Петербургской Арктической академии социальных наук Валерия Митько в шпионаже в пользу Пекина.

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Этот шаг рассердил многих граждан КНР, не в последнюю очередь потому, что министр обороны России Сергей Шойгу договорился со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом об ускорении производства и поставки пяти систем С-400, закупленных Индией в 2018 году (ожидается, что первая из них будет поставлена в октябре). Многие граждане Китая заявили, что это доказывает, что Россия ставит интересы Индии выше интересов Китая, который разместил свои заказы в 2014 году.

«Разве это не явный пример ненадежности русских? Китаю нужно проснуться!» — написал один китайский интернет-пользователь.

Антон Привальский ИА Красная Весна С-400 «Триумф»

Назвав приостановку поставки С-400 «интригующим событием», старший аналитик по вопросам обороны Вашингтонского аналитического центра Rand Corporation Дерек Гроссман обратил внимание на то, что такой шаг противоречит утверждениям о том, что китайско-российские отношения в сфере безопасности за последние годы укрепились. Он также подверг сомнению утверждения китайских СМИ о том, что проблема возникла из-за коронавируса, отметив, что это произошло менее чем через две недели после смертельного столкновения в Гималаях 15 июня.

«Это убедительно свидетельствует о том, что решение Москвы было реакцией на [гималайский] инцидент», — сказал Гроссман.

Он отметил, что на протяжении холодной войны Советский Союз был близким другом Индии, и сегодня отношения остаются теплыми.

«Я подозреваю, что решение по С-400 во многом было результатом решения России наказать Китай за его действия против Индии и продемонстрировать Нью-Дели, что Москве все еще можно доверять в поддержке его интересов», — добавил он.

Партнер в Индийско-Тихоокеанском регионе?

Тем не менее, возможно, наиболее спорным из всех вопросов, стоящих перед отношениями России и КНР, является недавнее заявление в индийских СМИ о том, что Нью-Дели хочет, чтобы Москва присоединилась к возглавляемой США Индо-Тихоокеанской инициативе, стратегической группировке, которая широко рассматривается как попытка противодействия Китаю.

Как сообщается, этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора между заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым и послом Индии в России Венкатешем Вармой Датлой Балой.

По некоторой информации, Индия заявила России, что точно так же, как она поддерживает московский проект «Большая Евразия», в котором внешняя политика России направлена на поворот на Восток и более тесное взаимодействие с Азией, Россия также должна поддерживать Индо-Тихоокеанскую группировку, а не рассматривать эту идею просто как стратегию Вашингтона по разделу региона. Некоторые китайские комментаторы заявили, что идея — по мнению некоторых, «предательство Китая» — была столь же взрывоопасной, как просьба к России присоединиться к НАТО (западный военный альянс, первоначально созданный в первую очередь для противодействия «российской агрессии»).

Саммит НАТО в Лондоне. 2019

Но в то время как некоторые аналитики сомневались, согласятся ли США на членство России, другие считали, что при наличии правильных стимулов Москву можно убедить. Так, Тивари отметила, что эта идея соответствует прочному партнерству между Индией и Россией в последние десятилетия и еще больше укрепит отношения.

«Для России эта инициатива дает шанс противостоять лидерству США в любой возникающей структуре власти в регионе, будучи ее частью», — добавила Тивари.

Однако Стефанович сказал, что Россия вряд ли подключится к этой инициативе, учитывая репутацию группы как антикитайской.

«Россия верит в инклюзивные региональные организации и режимы сотрудничества», — сказал Стефанович.

Виктор Гао, профессор кафедры Университета Сучжоу и вице-президент Центра Китая и глобализации, аналитического центра в Пекине, согласен с этой позицией. По его словам, «невозможно представить», чтобы Россия «низвела себя до вассала США».