



Иван Шилов ИА REGNUM Майк Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео 24 августа отправится с визитами сначала в Израиль и в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти два визита хорошо мотивированы, так как президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Договоренности предусматривают, что Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что входит в американский план урегулирования палестино-израильского конфликта. То есть предложенная схема строится на принципе взаимообусловленности, и Помпео предстоит урегулировать определенные технические вопросы между Израилем и ОАЭ, принять участие в разработке «дорожной карты» по налаживанию двусторонних отношений.

Но американцы идут дальше. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что Помпео в ходе визитов «будет обсуждать Иран и Китай», что выводит ситуацию в серьезное геополитическое пространство, выходящее за рамки палестино-израильского конфликта. В этом как раз вся интрига. Начнем с того, что ОАЭ стали третьей страной арабского мира после Египта и Иордании, согласившейся установить с Израилем дипломатические и экономические отношения До этого ни одна из арабских монархий Персидского залива не имела дипломатических отношений с Израилем (что, впрочем, не мешало им, в том числе и ОАЭ, которые никогда не воевали с Израилем), быть в контакте с еврейским государством, развивать разные контакты через неофициальные дипломатические каналы. Более того, советник президента США Джаред Кушнер заявил, что после установления дипотношений и взаимодействия и между Израилем и ОАЭ «появляется возможность для того, чтобы Израиль сосредоточился на создании новых отношений и новых альянсов», так как «примеру ОАЭ могут последовать еще несколько других арабских государств».

Флаг ОАЭ

По словам советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, «есть другие страны, которые ждут своего часа». Так, по мнению одного американского эксперта, «просматриваются основные контуры американского сценария: превратить Израиль в своеобразный центр, вокруг которого станет сплачиваться арабский мир, заваливать Палестинскую автономию общими проектами и деньгами, чтобы нейтрализовать там влияние Ирана и Турции». И не только это. По той же оценке, Израиль в будущем будет добиваться того, чтобы «проблемы сирийского, иракского и ливийского урегулирования считались монополией арабского мира, а не Турции и Ирана». Не случайно турецкое издание Habertürk считает, что у соглашения Израиль — ОАЭ «есть определенная подноготная», одна из которых состоит в «усилении антитурецкого блока в Персидском заливе и Восточном Средиземноморье, другая — в создании для Турции проблем во взаимодействии с исламским миром». Как констатирует издание, «Анкару желают взять в клещи на все более обширном пространстве!»

U.S. Department of State Роберт О'Брайен и Майк Помпео

В тоже время США активно разыгрывают на Ближнем Востоке и китайскую «карту». По мнению американского издания Project Syndicate, Вашингтон исходит из того, что Пекин будет усиливать свое (прежде всего) экономическое присутствие в этом регионе. Недавно появились сообщения о подготовке между Китаем и Ираном крупного многолетнего всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве, хотя ранее «иранцы избегали слишком тесных союзов с любыми великими державами». Тегеран готовится сделать выбор: на протяжении последнего десятилетия силы безопасности Ирана склонялись к России, ключевые отрасли экономики страны — к Китаю, администрация президента Хасана Рухани — к Европе. В условиях нарастания напряженности в китайско-американских отношениях Тегеран рассчитывает, что Пекин поможет ему поддержать экономику и станет противовесом для США. Китай уже покупает у Ирана нефть со скидкой, он стал ключевым торговым партнером Ирана, в том числе его главным поставщиком продукции тяжелого машиностроения и промышленных товаров. Тесные связи с Пекином могут дать Тегерану козыри на будущих переговорах с США и Европой, когда речь зайдет о пересмотре или восстановлении ядерного соглашения в прежнем виде, а также в отношениях с региональными соперниками, например Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

President.ir Хасан Рухани и Си Цзиньпин

Поскольку США намерены уйти из Афганистана, то партнерство с Ираном может обеспечить Китаю почти «полный контроль над стратегическим коридором, протянувшимся из Центральной Азии к Арабскому морю». То есть Китай тоже ведет свою игру в регионе, но она несколько крупнее американской, и США усматривают в этом для себя главную угрозу. На данном этапе они пытаются вбить клин между Китаем и арабским миром. Одним словом, геополитика Ближнего Востока активно пульсирует. Отход оттуда американцев осложняет ситуацию, поскольку Россия или Китай вряд ли сейчас готовы заменить американцев в том, что касается обеспечения защиты арабских государств. Они слишком взволнованы Ираном. Именно поэтому страны Персидского залива сделали ставку на Израиль в плане экономического развития и безопасности. Все ищут какие-то новые решения.