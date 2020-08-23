



Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Парадоксальная ситуация складывается с католическим фактором на выборах президента США, которые пройдут 3 ноября сего года. Одни эксперты, ссылаясь на данные социологических опросов, заявляют, что он не будет играть заметного значения на этих выборах, поскольку католический электорат разделен политически так же, как и вся страна. Действительно, последний опрос центра Pew Research показывает это. 59% белых католиков готовы отдать свой голос действующему президенту США Дональду Трампу, 40% — его сопернику от демократов Джо Байдену. В то время как 65% латиноамериканских католиков, напротив, поддерживают Байдена, в пользу Трампа высказались 33% респондентов. При этом другие эксперты акцентируют внимание на католичестве кандидата от демократов. «Байден ведет самую откровенно религиозную кампанию со времен Джимми Картера в 1976 году», — замечает The Washington Post.

Возможно, что правы и те и другие — католический фактор не сыграет важной роли в момент голосования, но от того, кто победит на выборах, будет зависеть американская внутренняя и внешняя политика. Если говорить о Трампе, то его отношения с католиками преимущественно отражаются на внутренней повестке. В отличие от своего предшественника Барака Обамы президент развернулся лицом к Конференции католического епископата США (USCCB), консервативным католическим организациям и средствам массовой информации в тех вопросах, которые касаются национальной религиозной жизни. Трамп публично поддерживает движения в защиту жизни, отменяет предыдущие решения в пользу облегчения проведения абортов и финансирования их, во время эпидемии коронавируса Католическая церковь в США и ее структуры пользовались средствами, выделяемыми из бюджета. Можно сказать, что в целом американский католический епископат, делая оговорки о несогласиях с президентом по ряду проблем, склонен поддерживать его.

diego_cue Собор Святого Патрика в Нью-Йорке

Однако во внешней политике администрация Трампа мало что делала для католиков. Пожалуй, наиболее заметным стало выделение гуманитарной помощи иракским христианам, которые, правда, до сих пор не могут окончательно вернуться в свои дома, откуда их выгнали джихадисты. Помимо того, жесткая борьба Белого дома с мигрантами отразилась на тех ближневосточных христианах, которые перебрались или хотели перебраться в США, они стали «нежелательными гостями». Международный альянс за свободу вероисповедания, созданный в прошлом году по инициативе вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, по большей части занимается критикой Китая, который обвиняется в подавлении уйгуров-мусульман, и Ирана. Негативно рассматривают политику Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта христианские епископы Святой земли. Фактически здесь действия администрации Трампа одобряют только американские белые евангелисты.

Наконец, спорным с католической точки зрения видится курс Вашингтона в части Турции. Когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии — музея Айя-София в мечеть, глава Греческой православной архиепископии Америки архиепископ Элпидофор попросил Трампа и Пенса защитить Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея. Греческие издания отмечали тогда, что «президент США выразил сильное недовольство решением президента Турции превратить собор Святой Софии в мечеть» и пообещал архиепископу предпринять «все необходимые меры, которые потребуются для вмешательства в ситуацию». Однако спустя месяц Эрдоган распорядился превратить обладавший статусом музея стамбульский монастырь Хора в мечеть. Как указывает в этой связи итальянский католический портал Asia News, дело в том, что Трамп «высоко ценит «лидерство» Эрдогана».

Tccb.gov.tr Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Возможно, поэтому архиепископ Элпидофор на проходившем в эти дни съезде Демократической партии призвал поддержать уже Байдена на предстоящих выборах. Так что ждет католиков в случае победы кандидата от демократов? Байдену придется столкнуться с неприятием консервативных американских католиков позиции Демократической партии в отношении абортов, финансирования их как в США (в том числе за счет католических избирателей), так и за пределами страны. Но он может разыграть религиозную карту во внешней политике, если не станет сносить созданные Трампом площадки в защиту свободы вероисповедания во всем мире и свяжет в единое целое «демократические реформы» в государствах, с которыми Вашингтон имеет дело, с соблюдением прав верующих. В контексте Ближнего Востока это способно сыграть в пользу христиан, которых преследуют в регионе.