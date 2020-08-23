Каким католиком окажется президент Байден
Парадоксальная ситуация складывается с католическим фактором на выборах президента США, которые пройдут 3 ноября сего года. Одни эксперты, ссылаясь на данные социологических опросов, заявляют, что он не будет играть заметного значения на этих выборах, поскольку католический электорат разделен политически так же, как и вся страна. Действительно, последний опрос центра Pew Research показывает это. 59% белых католиков готовы отдать свой голос действующему президенту США Дональду Трампу, 40% — его сопернику от демократов Джо Байдену. В то время как 65% латиноамериканских католиков, напротив, поддерживают Байдена, в пользу Трампа высказались 33% респондентов. При этом другие эксперты акцентируют внимание на католичестве кандидата от демократов. «Байден ведет самую откровенно религиозную кампанию со времен Джимми Картера в 1976 году», — замечает The Washington Post.
Возможно, что правы и те и другие — католический фактор не сыграет важной роли в момент голосования, но от того, кто победит на выборах, будет зависеть американская внутренняя и внешняя политика. Если говорить о Трампе, то его отношения с католиками преимущественно отражаются на внутренней повестке. В отличие от своего предшественника Барака Обамы президент развернулся лицом к Конференции католического епископата США (USCCB), консервативным католическим организациям и средствам массовой информации в тех вопросах, которые касаются национальной религиозной жизни. Трамп публично поддерживает движения в защиту жизни, отменяет предыдущие решения в пользу облегчения проведения абортов и финансирования их, во время эпидемии коронавируса Католическая церковь в США и ее структуры пользовались средствами, выделяемыми из бюджета. Можно сказать, что в целом американский католический епископат, делая оговорки о несогласиях с президентом по ряду проблем, склонен поддерживать его.
Однако во внешней политике администрация Трампа мало что делала для католиков. Пожалуй, наиболее заметным стало выделение гуманитарной помощи иракским христианам, которые, правда, до сих пор не могут окончательно вернуться в свои дома, откуда их выгнали джихадисты. Помимо того, жесткая борьба Белого дома с мигрантами отразилась на тех ближневосточных христианах, которые перебрались или хотели перебраться в США, они стали «нежелательными гостями». Международный альянс за свободу вероисповедания, созданный в прошлом году по инициативе вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, по большей части занимается критикой Китая, который обвиняется в подавлении уйгуров-мусульман, и Ирана. Негативно рассматривают политику Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта христианские епископы Святой земли. Фактически здесь действия администрации Трампа одобряют только американские белые евангелисты.
Наконец, спорным с католической точки зрения видится курс Вашингтона в части Турции. Когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии — музея Айя-София в мечеть, глава Греческой православной архиепископии Америки архиепископ Элпидофор попросил Трампа и Пенса защитить Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея. Греческие издания отмечали тогда, что «президент США выразил сильное недовольство решением президента Турции превратить собор Святой Софии в мечеть» и пообещал архиепископу предпринять «все необходимые меры, которые потребуются для вмешательства в ситуацию». Однако спустя месяц Эрдоган распорядился превратить обладавший статусом музея стамбульский монастырь Хора в мечеть. Как указывает в этой связи итальянский католический портал Asia News, дело в том, что Трамп «высоко ценит «лидерство» Эрдогана».
Возможно, поэтому архиепископ Элпидофор на проходившем в эти дни съезде Демократической партии призвал поддержать уже Байдена на предстоящих выборах. Так что ждет католиков в случае победы кандидата от демократов? Байдену придется столкнуться с неприятием консервативных американских католиков позиции Демократической партии в отношении абортов, финансирования их как в США (в том числе за счет католических избирателей), так и за пределами страны. Но он может разыграть религиозную карту во внешней политике, если не станет сносить созданные Трампом площадки в защиту свободы вероисповедания во всем мире и свяжет в единое целое «демократические реформы» в государствах, с которыми Вашингтон имеет дело, с соблюдением прав верующих. В контексте Ближнего Востока это способно сыграть в пользу христиан, которых преследуют в регионе.