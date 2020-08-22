21 августа два украинских органа государственной власти выпустили заявления: Генеральная прокуратура — о шестой годовщине того, что в Украине называют «Иловайской трагедией», Министерство иностранных дел — по поводу Международного дня памяти жертв терроризма. Оба заявления, по сути, являются призывом к международному сообществу (и Международному уголовному суду, в частности) осудить и наказать Российскую Федерацию как страну, развязавшую агрессивную войну против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Генералиссимус Неижпапа — новое лицо Зеленского

Qypchak Украинский флаг после боя под Иловайском

Обсуждать эти заявления «по пунктам» нет смысла — за последние шесть лет украинский (да и международный) социум разделился на два лагеря: адептов и противников идеи «украино-российской войны», и эти люди уже не слышат друг друга, а реагируют, чаще всего в формате непереводимых идиом. Отношение к «российскому фактору» в украинской повседневности стало уже не процессом поиска истины, а символом политического пристрастия. Ярких политических последствий эти призывы иметь не будут. И не только потому, что украинский «кейс» в международной политике откровенно сдвинулся на периферию интересов и уже воспринимается, скорее, не как виагра, а как геморрой. Но и потому, что Международный уголовный суд (МУС) уже не тот. Россия никогда не воспринимала его всерьез, и поэтому 18 лет тянула с его ратификацией, а в ноябре 2016-го вообще отказалась там участвовать. Точнее, как ехидно было отмечено в «Распоряжении президента», уведомила о намерении не стать участником. А после поправки в Конституцию, которая гарантировала приоритет российского законодательства в правовом пространстве России, акты международного законодательства становятся для Москвы «записками на усмотрение».

Но проблемы для МУСа начались и с другой, неожиданной стороны. В июне 2020 года американцы смекнули, что «действия МУС являются наступлением на права граждан США и представляют угрозу нашему суверенитету», и планетарный возмутитель спокойствия Дональд Трамп подписал распоряжение о «разрешении экономических санкций в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) за проведение расследований в отношении американских военных и сотрудников разведки по указанию России». Даже смешно: Россия считает, что суд в Гааге полностью контролируется американцами, а в Белом доме — что МУС «находится в кармане России». И поскольку на международную реакцию по заявлению украинских прокуроров и дипломатов рассчитывать, скорее всего, не приходится, то неизбежно напрашивается вывод: это внутриполитический «символ». Великий философ и политик Луций Анней Сенека когда-то писал:

«Когда корабль не знает, в какой порт направляется, никакой ветер не будет попутным».

Hypergio Новое здание Международного уголовного суда в Гааге

Команда Зеленского пришла к власти на обещаниях консолидации населения Украины посредством установления мира. То есть общенациональный консенсус был, оставалось только найти компромисс, украинскую реинкарнацию испанского «пакта Монклоа». Но это оказалось для «ЗЕленых» выше их сил и уровня тестостерона в крови. И украинской правящей элите не остается ничего иного, как искать спасительный «ветер» и хотя бы какой-нибудь «порт». В ином случае их потопит в открытом море любой электоральный шторм. Пропрезидентская партия «слуга народа» все еще остается единоличным лидером электоральных симпатий, но вот динамика… Социологические опросы дают разные цифры, но единую картину. Если в начале года «Слуги» могли быть полностью уверены в себе — от 45 до 50 процентов рейтинга, то в августе им дают от 30-ти. А если говорить «в целом», то за год президентства Зеленского рейтинг его партии опустился более, чем вдвое: в августе-сентябре 2019 года за «Слуг народа» были готовы голосовать 60−65% избирателей.

И следует помнить, что ближайшие (местные) выборы в Украине назначены на 25 октября. Это время, когда начнет уже заметно холодать, а тарифы заметно вырастут. Например, на электроэнергию (согласно опубликованным данным соответствующей Нацкомиссии): до 100 кВт/ч — 0,714 гривен (ранее 0,57 грн); от 100 кВт/ч до 600 кВт/ч — 1,29 гривен (ранее 0,99 грн); более 600 кВт/ч — 1,638 гривен (ранее 1,56 гривен). Таким образом, начиная с осени среднестатистическая украинская семья будет платить за электричество при потреблении 300 кВт в месяц 387 гривен вместо 297 гривен. В таких условиях представителям правящего монобольшинства вряд ли стоит рассчитывать на высокие результаты среди замерзающих избирателей «на местах». Поэтому понятно, что «Слуги народа» просто вынуждены искать свой ветер в паруса. И они выбирают тот, который пока ни разу не подводил их предшественников — «русофобию». Это не эмоциональное, а взвешенное решение, которое начали осуществлять не сегодня.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

Еще 2 мая этого года МИД Украины опубликовал «Комментарий относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года», где оценил массовую казнь одесситов как «очередной элемент в цепи провокаций РФ». Это даже круче, чем комментарий 2014 года, где виновниками трагедии была названа всего лишь «группа провокаторов, которые провозглашали сепаратистские и пророссийские лозунги». А новые, августовские заявления МИДа и Генпрокуратуры являются окончательным подтверждением того факта, что:

правящая политическая элита Украины отказалась от провозглашенного год назад курса на консолидацию всего украинского общества;

Украина возвращается к производству политического товара, наиболее востребованного из продуцируемых страной, — антироссийскости;

электорально «Слуги народа» делают ставку на «агрессивное меньшинство» радикальных националистов, откровенно напугавших «Слуг» пусть даже немногочисленными, но перманентными уличными протестами 2020 года.

Технологически ход, может быть, и правильный. Потому что

«когда численность бескомпромиссно настроенного меньшинства определенного типа достигает какого-то порогового уровня — казалось бы, незначительного, скажем, в три или четыре процента от общей численности населения, — остальной популяции приходится подчиниться их предпочтениям»,

— это еще Нассим Талеб доказал.

Однако для «Слуг» это не выход, а, скорее, политическое самоубийство. Потому что ниша радикального национализма занята «плотно и надолго» — лицами от маргиналов Андрея Белецкого до парламентариев Петра Порошенко. И косятся они на ЗЕленую команду очень недобрым взглядом. А вот поддержки «остальной популяции», которая и привела к власти, Зеленский может лишиться. Потому что «антироссийскость», в данном случае, это продолжение войны на востоке страны. А судя по опросам, устанавливать на востоке мир «только с помощью силы» готовы лишь 21,7% опрошенных, 68,3% предпочитают компромисс. Так что «выбравшие ветер» по Сенеке имеют все шансы «пожать бурю» по пророку Осии (Ос 8:7).