



Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву с официальным визитом посетит его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов. Это будет его первое пребывание в российской столице в новом должностном статусе, прежде он побывал в Турции. Программа московского визита Байрамова традиционна — «широкий круг вопросов двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня» и, конечно, урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Запланированы встречи главы МИД Азербайджана с представителями правительства России и парламента.

Обозначим, как представляется, следующие важные нюансы. Байрамов возглавляет министерство иностранных дел с 16 июля. Он сменил Эльмара Мамедъярова, руководившего ведомством с 2004 года и сумевшего за долгие годы работы выстроить коммуникацию политического доверия со своими российскими партнерами. Кстати, понятия «доверять» и «верить» в некоторых языках первоначально имели общее значение — «выбирать», из чего следует, что политическое доверие, выступая своеобразным «капиталом» в отношениях, обеспечивает необходимую стабильность и продолжительность их, а, следовательно, создает и психологический комфорт при общении. Особенно в сфере дипломатии, где репутация завоевывается не за один визит и требует длительной кропотливой совместной работы, включая и неофициальную (персональную) дипломатию. Что важно с точки зрения поддержания двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном, равно как и при оценке острых региональных проблем, типа нагорно-карабахского конфликта.

Интрига тут не в готовности или неготовности Байрамова «играть по старым правилам», а в полученных им инструкциях от президента Азербайджана Ильхама Алиева, который после недавнего вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией в районе Товуза стал менять вектор региональной политики в сторону Турции. И еще. Если раньше Азербайджан все же разводил нагорно-карабахский конфликт с выстраиванием двусторонних отношений с некоторыми странами, в том числе и с Россией, то сейчас такое пограничное состояние начинает уходить в прошлое, а сама проблема приобретает новые характеристики. Это создает вызовы для выполняющей посредническую миссию Минской группы ОБСЕ, которая не знает, как и с какой повесткой возобновить переговорный процесс на уровне глав МИД Азербайджана и Армении после ухода Мамедъярова.

Mustafin Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

По имеющейся информации, Лавров на переговорах с Байрамовым будет зондировать почву на этом направлении. Но, похоже, что Москва, как одна из сопредседателей МГ ОБСЕ, так и остальные сопредседатели, не имеют новых решений. Есть, правда, объяснения. В интервью газете «Труд» российский министр, говоря о приграничном столкновении между Азербайджаном и Арменией, указал на «исключительная перегретость» публичного пространства по обе стороны границы как на одну из причин конфликта. Так она никогда не прекращалась, несмотря даже на переговоры между Баку и Ереваном, а Москве, как в апреле 2016 года, так и сейчас приходится выступать исключительно в роли «пожарной команды». И как долго это будет продолжаться, никто не знает. В связи с чем экспертное сообщество уже давно призывает переосмыслить ситуацию и искать новые решения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Для всех очевидно, что уровень информационной войны, ведущейся Азербайджаном против армян Нагорного Карабаха, фактически и практически исключает возможность их проживания в рамках единого государства в любом статусе, федерации или конфедерации. В то же время вернуть территорию Нагорного Карабаха под свой контроль, но без армян, Баку вряд ли когда-либо удастся. Не случайно бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд заявил, что «даже при наилучших намерениях, при полной поддержке вовлеченных сторон и такой великой державы, как Россия, Минская группа просто не справляется со своей задачей». Его вариант: перевести Нагорный Карабах «в статус протектората ООН на неопределенное время». По словам Хогланда, «в дальнейшем, спустя годы, когда, возможно, эмоции поостынут, обе стороны смогут изъявить свои желания на будущее под руководством ООН».

Американский дипломат явно озвучивает чей-то сценарий. Правда, есть и так называемые «рабочие документы» — обновленные Мадридские принципы, которые предлагают некоторые решения. Как ни крути, но рано или поздно придется вводить в переговорный процесс Степанакерт, что оценивается Азербайджаном как форма признания независимости Нагорного Карабаха. Алиев абсолютно исключает такой сценарий развития событий, но и предлагаемые им варианты урегулирования конфликта выглядят тупиковыми, далекими от практической реализации по самым разным причинам. Вот почему переговоры Лавров — Байрамов по этой проблематике не будут прорывными. Стороны, скорее всего, в публичном пространстве отделаются заявлениями общего прогнозируемого содержания.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Они в очередной раз подтвердят готовность вести процесс политического урегулирования карабахского конфликта путем переговоров. И развивать двусторонние отношения. Правда, бакинские эксперты считают, что «Байрамов в Москве продемонстрирует «наступательную дипломатию», будет добиваться результативности, требовать ее от посредников в том числе». Но и посредники тоже могут выставить свой счет. Что же касается России, то в Закавказье у нее только один стратегический союзник, Армения, и активизироваться на карабахском направлении ей придется с учетом турецкого фактора. В остальном всё по-прежнему.