Норвежские власти объявили персоной нон грата заместителя торгового представительства России в Норвегии. Этому предшествовало его задержание в кафе и арест там же норвежца индийского происхождения Харшарн Сингха Татгара, работавшего в фирме DNV GL, связанной со строительством «Северного потока — 2». Причиной стала якобы передача России «информации, содержащей государственную тайну».

Норвегия

Представитель DNV GL заявил, что допуска к государственным секретам арестованный не имел, он признал получение денег, но не считает, что информация содержит государственную тайну. Первоначально полиция сообщила, что это дело «может нанести вред национальным интересам», но это не равно «разглашению государственной тайны».

Bjoertvedt Штаб-квартира DNV GL

Расширительная трактовка Норвегией «государственной тайны» повышает уровень конфликтности в отношениях с Россией, так как к «вреду национальным интересам» может быть отнесено что угодно. Задержание сопровождалось нарушением дипломатического статуса — российского дипломата обыскали, не предоставив возможности связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. По этому поводу МИД РФ выразил протест.

Наиболее реальная версия причин событий такова: США и Великобритания, имеющие сильные позиции в норвежских военных структурах и структурах безопасности, пытаются их руками препятствовать строительству «Северного потока — 2». В июле 2020 года газопровод оказался в центре конфликта между США и Евросоюзом. После того как Дания дала согласие на его прокладку, США заявили, что расширят санкции против европейских стран, а Россия начала сопровождение судна-трубоукладчика боевыми кораблями ВМФ РФ.

Скандал в Норвегии еще раз подтвердил, что эта страна действует в НАТО в тесной привязке к США и Великобритании. Ответ России будет зеркальным, и Норвегия «бросается камнями из стеклянного дома» — у России больше поводов для расследований. Аналогично норвежским подходам можно было бы исследовать на предмет «вреда национальным интересам» или шпионажа деятельность представительства норвежского Баренц-секретариата, работающего в Ненецком автономном округе, Мурманской и Архангельской областях.

В конце 1990-х и начале 2000-х в Нарьян-Маре, где Баренц-представительство было открыто в 1999 году, развернулась удивительная норвежская операция. На «исследования» стратегических отраслей экономики Севера России были выделены гранты Баренц-секретариата — на «создание Ненецкой экологической базы данных, создание Центра энергоэффективности в Нарьян-Маре и мониторинг нефтяной деятельности на землях традиционного природопользования». В то время на Харьягинском месторождении в НАО начинала работать норвежская нефтяная корпорация «Гидро». «Гидро» расширяет свою деятельность на северо-западе России… для будущего освоения морских нефтегазовых месторождений в регионе», — сообщал старший вице-президент компании «Гидро Нефть и Энергетика» Бенгт Ли Хансен.

В Архангельске для сбора информации норвежцы открыли центр «ИНТЕРШЕЛЬФ», целью которого был «обмен опытом и знаниями между российским и международным нефтегазовым секторами. В рамках центра организовывались деловые встречи и переговоры…, бизнес миссии, семинары, конференции и круглые столы…, привлекались эксперты ведущих международных компаний…».

Kimberli Mäkäräinen Штаб-квартира Баренц-секретариата. Киркенес

О Баренц-исследованиях в НАО написала энциклопедия «Ненецкий автономный округ», снабдив статью ссылками на сайт Баренц-секретариата. Судя по тому, что сейчас вся информация с сайта убрана, норвежская сторона понимает двусмысленность сбора информации в Нарьян-Маре. С 2018 года поисковик сайта Баренц-секретариата вообще перестал выдавать информацию по получателям и тематике выданных грантов. Исследования в НАО имели двойное назначение — гражданское и военно-политическое. Остановить Баренц-«сотрудничество» спецслужбы РФ в то время вряд ли могли. Такие попытки в конце 1990-х оборачивались не наградами, а изгнанием со службы. Больной Борис Ельцин страной уже не занимался, а его ближний круг сотрудничал с Западом. Уход Ельцина мог обернуться следующим, после 1991 года, распадом России, и Норвегия с Финляндией готовились «подхватить» ее северные территории. В начале 1990-х этот процесс должны были обеспечить созданные по идее норвежского политика Торвальда Столтенберга (отца нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга) структуры Баренц-региона. В 2001 году нынешний представитель норвежского Баренц-секретариата в Архангельске Андрей Шалев писал:

«Во второй половине 1980-х годов идея общеевропейской интеграции стала восприниматься как необратимая реальность, и вне зависимости от того, какие очертания могла принять единая Европа и в какой мере и форме Россия будет ее интегрированной частью, стало очевидно, что этот процесс будет весьма серьезным фактором…».

Возвращаясь к высылке сотрудника российского торгпредства, норвежцам следует напомнить, что в 1990—2000-е они гораздо больше «наследили» на Русском Севере, чем все российские дипломаты в норвежских кафе. Шпионаж ли, некоторое время назад, имел место в деятельности представительств Баренц-секретариата, должно стать предметом исследования — раз Норвегия начала искать «черную кошку в темной комнате». И если расследование покажет «ущерб российским национальным интересам», следует реагировать по-норвежски — в соответствии с Уголовным кодексом РФ.