Вышла книга журналиста Андрея Ванденко об Амане Тулееве, губернаторе Кузбасса с 1997 по 2018 годы. Книга называется «С моих слов записано верно» и представляет собой серию детальных интервью с разбором наиболее важных, знаковых эпизодов более чем двадцатилетнего руководства одним из самых непростых российских регионов. Проработав достаточно длительное время в системе представительства Кемеровской области в федеральных органах власти, не могу не высказать своего мнения. Прежде всего, и это главное: визитная карточка тулеевского губернаторства — сохранение и подъем промышленности региона и полноценное восстановление социальной системы, рухнувшей в 90-е годы. Кузбасс нередко называли «заповедником социализма» из-за мощной и разветвленной системы социальных льгот. Социализма в классическом виде не было, но социальная поддержка широких слоев трудящихся действовала эффективно, причем на основе добровольно-принудительной социальной ответственности бизнеса. Принцип был простой: кто из собственников «греб под себя», игнорируя интересы региона — тот в нем долго не работал. Или поворачивался лицом к насущным нуждам, или с треском вылетал вон. Поводы, надо признать, отыскивались быстро. Но это было требованием времени и жизни. Об этом, кстати, в книге говорит сам Тулеев и без утайки, какими аргументами он приводил бизнес «в порядок». И еще. Кузбасс — это прежде всего уголь, его добыча и переработка. Около двадцати моногородов и крупных шахтерских поселков, образовавшихся вокруг шахт, которые — единственный источник работы и зарплаты. Когда на рубеже 2000-х годов пошла полемика вокруг самой судьбы угольной отрасли, и вопрос в конце концов был поставлен ребром — сделать «как Тэтчер» или сохранить — под Междуреченском, в конце августа 2002 года, было созвано совещание рабочей группы Госсовета под председательством президента России Владимира Путина, на котором Тулеев выступил с основным докладом, предложив абсолютно рыночные меры по спасению отрасли с выводом ее на рентабельное, бездотационное существование. Поскольку наблюдал это событие в режиме онлайн, не могу не поделиться впечатлениями. Самое сильное — от реакции Чубайса, тогда главы РАО ЕЭС. Фабула, которую он для себя сложил, была понятна: сейчас Тулеев начнет говорить лозунгами, и мы-де первому лицу скажем: «Вот видите, с этими «краснопузыми» — ничего не сделаешь, их обратно не родишь». И будет как при Тэтчер, чего они и добивались.

Иван Шилов ИА REGNUM Аман Тулеев

Николай Ганибаев ИА Красная Весна Анатолий Чубайс

…По итогам тулеевского доклада на Чубайсе не было лица. Президент, как бы подначивая, спросил его мнение одним из первых. И «главный реформатор» не сразу нашелся, что сказать. Только выдавил из себя, что доклад сильный, с новыми подходами, и все нужно обдумать. Крах угольной отрасли не состоялся, ей было предписано жить. «Реформаторы» пожевали воздух и заткнулись. Это главная заслуга Тулеева перед страной и народом. Если иметь в виду, что в 90-е годы отрасль выживала на кредиты Всемирного банка, условием которых было направление 75% на закрытие предприятий и лишь оставшихся 25% на консервацию, рекультивацию, социальные программы и перепрофилирование, — то о чем говорить дальше. Разве непонятно, к чему все шло? Точнее, к чему вели.

А вторая тулеевская заслуга — сугубо политическая: остановка по сути «оранжевой революции», запустить которую определенные силы пытались именно с Кузбасса, и не раз. Перечислю только основные попытки: «Профцентр» экс-губернатора Кислюка, тесно связанный с польской «Солидарностью» Леха Валенсы. А еще в Кузбассе регулярно «отмечались» структуры, замкнутые на политические штабы на Украине, не говоря уж о Каспарове и Ходорковском. Сколько усилий отняла эта борьба, не позволившая «раскачать» регион в самые сложные моменты, вроде упоминаемых в книге трагических аварий на шахтах «Ульяновская» и «Юбилейная» весны 2007 года или взрывов на знаменитой «Распадской» в мае 2010-го, знает только сам Тулеев. До нас эти сведения доходили в форме задач по подготовке «наверх» писем по сложившейся ситуации с просьбой о принятии профилактических мер. Скажут: какая «революция», где Москва, а где Кузбасс! И будут неправы. Сведущие люди недаром говорят, что Советский Союз добили два события: Чернобыль и шахтерские забастовки в Кузбассе. И это очень недалеко от действительности. Разрушители хорошо знали, что делали, и были в курсе наиболее уязвимых звеньев общей конструкции. И в Советской России, и в постсоветской. Кстати, тем шахтерским забастовкам, которые начались на закрытой сегодня шахте имени Шевякова, в книге посвящена глава «О куске мыла». При чем здесь мыло? При том, что первая волна возмущения началась именно с его отсутствия: вышли на-гора со смены — а помыться нечем. Вот и началось; все остальное после добавилось.

Ako.ru В шахте

Отметим, что именно на той волне пошла «демократизация» угольной отрасли, которая и привела ее к порогу 2002 года, когда решалось, быть ей или не быть. Когда на волне финальной части перестройки в Кузбасс приезжал президент Ельцин, Тулеев не раз вспоминал, что любимым популистским приемом «всенародного» — между мероприятиями по злоупотреблению — было популистское подписывание указов по шахтерским льготам прямо на митингах, на подставленных шахтерских спинах. Когда уже после распада СССР, поработав министром по делам СНГ, Тулеев вернулся в Кузбасс, куда тот же Ельцин назначил его за неделю до общерегиональной забастовки шахтеров со словами «Аман, сделай, что можешь», на встречах с трудовыми коллективами он не раз задавал повисавший в воздухе вопрос: «Вы же тогда получили все, что просили. А сейчас что, хотите вернуть все назад? Не так все просто оказалось?».

Кстати, после 2010 года сопоставимых катастроф в Кузбассе больше не было. До самой «Зимней вишни». Почему? Хорошо помню, сколько копий было сломано вокруг областного закона о безопасности на угольных предприятиях. Проблем было две. Первая состояла в том, что предлагаемые меры выходили за рамки действующего федерального закона, а новый еще только стоял в плане. Вторая, как отмечает Тулеев, — в особенности горно-геологических условий Кузбасса, где угольные пласты насквозь пропитаны метаном; именно он в шахтах и взрывается, унося жизни. Приходилось доказывать, что буква — буквой, а жизнь требует своего. Так или иначе, но закон, по требованиям которого были по сути кардинально переоборудованы системы безопасности шахт, был принят и под личным контролем Тулеева проведен через областной Совет народных депутатов. И центр с ним согласился. С соответствующим результатом — в сохраненных шахтерских жизнях.

Отдельной «строкой» в книге прописана эпопея с реорганизацией второй системообразующей отрасли региона — металлургии, прежде всего черной, связанной с двумя известными на всю страну комбинатами — КМК (ныне НКМК), первенцем первых пятилеток, и введенным в эксплуатацию уже в ранних 60-х годах ЗапСибом. Это как раз классический пример того, какие приходилось применять методы, чтобы «выкуривать» с предприятий владельцев-временщиков, работающих по давальческим схемам — сырье завозится из-за рубежа, куда вывозится готовая продукция, и единственное, что остается дома — зарплата работникам. Предприятия эксплуатируются «на износ», матчасть толком даже не обслуживается, и задача стоит — выкачать с них все, что можно, а затем слить в банкротство. Что это означает для экономики — понятно. А для социальной сферы? Одна-единственная цифра об этом расскажет: 32 тыс. работников на том же ЗапСибе. А с семьями — следует помножить натрое, а то и вчетверо.

Теперь по эпизодам в самой книге. Самое пронзительное, с чего начинается повествование, — конечно же, трагедия «Зимней вишни». Откровенно сказано всё, о чем хорошо знали те, кто был связан с Кузбассом, но о чем не говорили в СМИ. Прибыть в день трагедии к горящему зданию Тулеев действительно не мог по состоянию здоровья. Он на самом деле не мог ходить после сложнейшей операции на позвоночнике. Потому что если бы мог — был бы там, на месте, как всегда в сложных ситуациях, которых случалось немало. Те, кто принялся муссировать его отсутствие — знаю об этом не понаслышке — были в курсе ситуации, но сознательно подливали масло в огонь, сбрызгивая его еще и бензином. На человеческом языке это называется провокацией. И откровенной подлостью. Неразбериха, которую Ванденко описывает со слов Тулеева, когда несколько часов было непонятно, что именно происходит — следствие другой причины. В начале марта, за те самые три недели до трагедии, до области, наконец, добрался ее нынешний губернатор Сергей Цивилев, назначенный тогда одним из заместителей Тулеева. Широкой огласки подробностей, которые приводятся в книге — что это будущий преемник — не было. Хотя все, кто хоть немного был в теме, понимали, а многие — просто знали. И начался период так называемой пересменки: один — «уже не», а другой — «еще не». Любой, кто служил в структуре госслужбы — военной или гражданской — знает, что это всегда время разброда и шатаний, вызванных размыванием ответственности и притуплением бдительности. Отсюда и результат. Что касается возможности «злого умысла», то достоверно судить об этом не могу, а поверхностно — не буду. С одной стороны, торговый центр — всегда перекрестье людских противоречий и конфликтов интересов; с другой, конфликты эти по большей части мелкие, приземленные, и масштаб зла «по умыслу» представляется не только несоразмерным, но и недостижимым чисто по организационной части. Более похоже на обычный, «родной» бардак. С такими вот кошмарными последствиями.

Ako.ru Сергей Цивилев

Описанный в книге «стихийный» митинг у здания обладминистрации в Кемерово с неизвестно откуда взявшимися «крепкими парнями» («сами мы не местные…») — отнюдь не эксклюзивная ситуация, а вполне узнаваемый «оранжевый» почерк. Точно так же было и в Междуреченске, после трагедии на «Распадской», когда такие же «не местные» люди в день первых похорон заполонили площадь перед Домом культуры, где проходили поминки. И начали показывать на услужливо предоставленные камеры зарплатные квитки в 15 тыс. рублей якобы с «Распадской». Чистая провокация! Не было таких зарплат ни на этой, ни на других шахтах на подземной добыче. Разве что у самого низко квалифицированного наземного (!) обслуживающего персонала. За шахтерские зарплаты работодатели отчитывались почти ежедневно. Из добытчиков в то время меньше 40−50 тыс. никто не получал. А когда, возбудившись, пошли перекрывать пути Транссиба, кто-то мигом подвез к месту событий спиртное, горячий ужин (пельмени), да и политические лозунги, исполненные типографским способом, к услугам «протестующих» уже были заготовлены.

К чему в книге хочется обратиться особо? Максимум внимания уделяется периоду до Кузбасса, а о самой губернаторской службе — лишь в конце и очень скромно. Хотя по достоинству оценить сегодняшний Кузбасс можно, только если видеть его в 90-е годы. Чтобы было, с чем сравнивать. Достаточно скромно рассказывает Тулеев и о работе министром по делам СНГ в правительстве Евгения Примакова с высочайшей оценкой итогов деятельности самого премьера. И благодарностью за полученную от него школу в конкретных эпизодах, среди которых переговоры в Молдавии, которые Примаков успешно завершил благодаря своим «особым папкам» с наиболее «сильными» аргументами. А также наставления мэтра большой политики перед поездкой в Белоруссию. Вот пример, яркий своей внезапной нынешней актуальностью, — опыт общения с Александром Лукашенко. Тулеев дает «батьке» исчерпывающую характеристику: с виду открытый, на деле — хитрый. Рассказывает, как лихо тот общался с журналистами, цепляясь и обыгрывая в свою пользу любой словесный промах кого угодно. Вплоть до откровенных подставок приехавших из Москвы гостей. Как же это контрастирует с белорусским народным гостеприимством! В августе 2001 года автору этих строк пришлось участвовать в кузбасской делегации под руководством Тулеева, которая посетила сначала Могилев, а затем Минск и, безусловно, Жодино, где расположен легендарный БелАЗ, чьи машины незаменимы на угольных разрезах Кузбасса. Первое, что сделал Тулеев в белорусской столице, — посетил и возложил венки к могиле Петра Мироновича Машерова и к монументу Победы на одноименно минской площади. По окончании официальных мероприятий состоялась неформальная часть, с которой нас попросту не хотели отпускать. Обнаружились десятки знакомств и пересечений трудовыми биографиями. И, видимо, понимая, что если вылетать на следующий день утром, половину делегации можно не собрать, Тулеев принял волевое решение: возвращаться в Кузбасс вечером. Не без обид восприняли, что и говорить, но другого выхода, наверное, действительно не было.

Теперь о том, что в книге немного напрягло. Особенно учитывая, что у нее два автора, не только Тулеев, но и Ванденко. Периодически по тексту встречаются «шпильки», с помощью которых недостатки советской эпохи раздуваются, а заслуги уводятся под спуд. Со своей стороны должен внести ясность: никогда за полтора с лишним десятилетия не слышал от Тулеева ничего антисоветского. Напротив, с государственной точки зрения его оценка советского периода — «великая эпоха». С профессиональной и человеческой — «огромная жизненная школа». И эту школу будущий губернатор, по первой профессии железнодорожник, прошедший в транспортной отрасли огромный путь, признававший, что научился в ней государственному мышлению и подходу к событиям повседневности, включая принятие управленческих решений, все эти годы боготворил. Ссора и разрыв с Геннадием Зюгановым, которая началась с разногласий 1996 года, когда Тулеев выступал фактическим дублером лидера КПРФ на президентских выборах и, выполнив предварительные обязательства, снял свою кандидатуру на финише кампании перед первым туром, столкнулся с необъяснимой ревностью «союзника», получила продолжение. Оно находит отражение в книге и весьма показательное: Зюганов попытался «помирить» Тулеева с выброшенным из Кузбасса за хищническое поведение бизнесменом крупной бизнес-группы, которая контролировала комбинаты-гиганты металлургии. И делал это, не зная местной конкретики или обладая извращенным о ней представлением. Понятие «справедливость» в этом споре, конечно же, на стороне Тулеева, тем более, что у автора этих строк имеется и собственный, пусть и давний, сравнительный опыт общения с некоторыми нынешними и бывшими лидерами КПРФ, чтобы сделать собственные выводы о том, кто из них прав, а кто нет. И они ни в чем не противоречат губернаторским оценкам.

Не исключаю, что второй автор книги, будучи опытным журналистом, подсознательно выстроил рассуждения Тулеева сообразно собственным приоритетам. Таким образом, чтобы усилить в них критическое отношение к опыту СССР. И по части хозяйствования, и в связи с пресловутой темой «сталинских репрессий», которые, как мы хорошо знаем, однозначной трактовки не имеют, а представляют собой очень сложное, причем, по-настоящему общественное, явление. Ничего не сделаешь, соавторство оставляет за каждым членом авторского коллектива право на собственное видение окружающего мира. И с нашим оно вполне может не совпадать.

В заключение о двух вещах. Первое. Опыт Тулеева принадлежит истории. В 1997 году Кузбасс, вместе со всей страной, но Кузбасс особенно, стоял на грани краха. Последствием могла стать и непременно стала бы катастрофа гигантских масштабов. Другого выхода предотвратить развитие социального кризиса в регионе по самому острому, вселенско-забастовочному сценарию, кроме как уступить требованиям региональной общественности и назначить губернатором Тулеева, у федерального центра попросту не было. Счет шел уже не на недели — на дни и часы. В постсоветской истории России мало примеров, когда преодоление подобного кризиса осуществляется в относительно короткие сроки — к 2002−2003 годам регион уже работал в полную силу, а его социальная сфера выглядела как после капитального ремонта. И еще меньше случаев, когда локомотивом восстановительного процесса становится не пресловутый «торговый» сектор, в значительной мере связанный с «креативными хомячками» из числа менеджеров «офисного планктона», а тяжелая промышленность. Базовые отрасли реального сектора — металлургическое производство и угольная энергетика, вкупе с обогащением и глубокой переработкой угля, а также изъятием из пластов метана с его последующим промышленным использованием. В Кузбассе до сих пор, спустя три десятилетия после распада СССР, системообразующим фактором социальной жизни остаются крупные трудовые коллективы. Сохранить это, переставив на «новые рельсы», — очень дорогого стоит. Как и сам этот опыт, который со временем, когда следующие поколения будут осмысливать, на чем удержалась страна, получит достойную и заслуженную оценку.

И второе, личное. Многолетняя работа в команде Тулеева стала большой жизненной школой, которая, не скрою, побудила кое в чем к существенному уточнению, а порой и пересмотру прежних взглядов и даже позиций. И за эту школу губернатору, который навсегда для меня останется «моим», низкий земной поклон. И поздравления с выходом книги, повествующей о тех непростых годах и десятилетиях.