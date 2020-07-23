Вопрос с назначением нового главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, наконец, решился, и при этом его итог можно назвать закономерным. Данную должность занял 45-летний Анзор Музаев — соответствующее распоряжение 20 августа 2020 года подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Кто такой Анзор Музаев, где он учился и работал, и как стал одним из «рулевых» российского образования? Об этом рассказывает ИА REGNUM.

Obrnadzor.gov.ru Анзор Музаев

За гудермесскими партами

Анзор Ахмедович Музаев родился 8 октября 1974 года в городе Гудермесе Чечено-Ингушской АССР (ныне — Чеченская Республика, РФ). В 1996 году в возрасте 22 лет Музаев поступил на индустриальный факультет Чеченского государственного педагогического института, ныне получившего статус университета. Уже через пять лет он получил звание кандидата технических наук.

Два года — с 2000 по 2002 гг. — Музаев преподавал в Грозненском государственном нефтяном институте, ныне называющемся Грозненским государственным нефтяным техническим университетом имени академика М. Д. Миллионщикова.

Obrnadzor.gov.ru Анзор Музаев

Из преподавателей — в воспитатели молодёжи

Уже в 2002 году Анзор Музаев демонстрирует карьерный рост и возглавляет отдел патриотического воспитания молодежи комитета правительства Чечни по делам молодежи, а спустя два года занимает должность заместителя председателя комитета правительства Чечни по делам молодежи.

Ещё через два года, в июне 2006 года, он стал ректором Чеченского государственного университета, а в 2008 году — министром образования и науки Чечни.

В команде Кадыровых

Тёплые поздравления в адрес Анзора Музаева 20 августа направил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Музаев «является ветераном команды» первого главы региона, Ахмада Кадырова, и «с самого трудного периода в начале 2000-х годов постоянно был рядом».

Кадыров также подчеркнул, что в те годы мало кто решался на работу в структурах правительства Чеченской Республики, поскольку шла борьба с террористами, и Музаев возглавил один из отделов в комитете регионального правительства, несмотря на молодость.

Minkavkaz.gov.ru Рамзан Кадыров

По федеральному пути

Пост замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев занял в сентябре 2013 года, а спустя почти семь лет, в феврале 2020 года, стал временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Такая перестановка была связана напрямую с изменениями в правительстве: прежний его состав во главе с Дмитрием Медведевым 15 января 2020 года ушёл в отставку — сразу после того, как президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В новый состав правительства пригласили главу Рособрнадзора Сергея Кравцова — на должность министра просвещения страны.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

Испытание на прочность

Пожалуй, можно много спорить об эффективности и слаженности обрушившейся на страну системы дистанционного образования в период пандемии коронавируса, однако факт остаётся фактом: Анзор Музаев встретил эти трудности всего лишь спустя месяц после своего назначения на должность временно исполняющего обязанности Рособрнадзора.

Эксперты полагают, что именно март, апрель и май, а вместе с ними — и кампания Единого государственного экзамена, стали тем самым испытанием делом, по которому в правительстве и приняли решение о назначении Музаева.

Интересно, что назначение Музаева с разницей в месяц совпало по времени с другим достаточно крупным изменением в другом важном образовательном ведомстве: с поста главы департамента образования и науки Москвы ушёл Исаак Калина — «долгожитель» в аппарате мэра Москвы Сергея Собянина, занимавший свой пост почти 10 лет.