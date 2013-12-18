Анализ данных Росстата, приведенный в исследовании не только чётко и однозначно, «высветил» неравномерность развития регионов России, но и позволил сделать предварительные предположения о возможном в ближайшее время росте социального напряжения в некоторых из них. Особенно — в условиях продолжающегося в последний год влияния кризисных явлений: что в глобальной, что в отечественной экономике.

Иван Шилов ИА REGNUM Паоло Веронезе. Справедливость. XVI

Прежде чем приступить к вдумчивому прочтению материалов (от ВШЭ и прочих источников), находящихся в свободном доступе, оговоримся, что такие существенные факторы, как теневая экономика, коррупционные и криминальные проявления, а также внешнее воздействие иностранных государств и прочее, на данном этапе анализа учитываться не будут.

Прежде всего, рассмотрим справедливость оценки трудов российского гражданина в зависимости от региона его проживания. В том числе и потому, что справедливость в отечественном менталитете подсознательно отождествляется с законностью.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

Как видно из рис. 1, 2, рейтинги долей регионов в отгрузке товаров/услуг и среднемесячных зарплат (в регионах) совпадают лишь отчасти. Так, в дающем треть от общего производства и отгрузки товаров и услуг Центральном федеральном округе уровень зарплаты (61 580 руб.) хоть и превышает (что справедливо) среднероссийский (50 747 руб.), но тем не менее уступает Москве (второе место, с долей в 17%; средняя зарплата — 91 823 руб.), Санкт-Петербургу (девятое место!!!, с долей в 5%; средняя зарплата — 64 265 руб.), а также Дальневосточному ФО (восьмое место, с долей в 5,6%; средняя зарплата — 62 988 руб.) с его известным из СМИ гражданским противостоянием федеральным властям в Хабаровске.

Весьма странным выглядит положение в рейтинге Приволжского ФО, дающего 16,1% от общей отгрузки товаров и услуг. Уступая Москве лишь 0,9% по доле отгрузки, ПФО в два с половиной раза уступает столице по уровню средней зарплаты (36 961 руб.). Которая сопоставима с таковыми в Южном ФО (седьмое место, с долей в 6,3%; средняя зарплата — 36 288 руб.) и лидером антирейтинга СКФО (последнее, 10 место, с долей в 1,7%; средняя зарплата — 31 738 руб.)

Помимо уровня доходов работающего населения, важнейшей составляющей является уровень его занятости.

ИА REGNUM

Как видно из рис. 3, безработица минимальна среди населения столиц — федеральной и культурной — которое, как мы видели, располагает и наибольшими средними заработными платами. Безработица же составляет 5,5% в Приволжском и 5,9% в Уральском федеральных округах, расположившихся на 3-м и 4-м местах в рейтинге наиболее «производящих и отгружающих», с долями в 16,1% и 14,2% соответственно. Про аутсайдера в плане экономического развития — Северный Кавказ, с 14,2% безработных — сказано уже много, а много — и сделано, и запланировано сделать для исправления ситуации в СКФО. Ситуация в ПФО всё-таки выбивается из общего ряда не в лучшую сторону, при этом характеризуется этническим и религиозным многообразием и периодическим возникновением очагов нестабильности, как это можно видеть в настоящее время в Башкирии.

ИА REGNUM

Данные рис. 4 не могут не радовать разве что своими первыми двумя строками, да и то — жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Для прочих регионов вывод очевиден: мало того, что зарплата маленькая, так ещё и работы нет.

Кто-то скажет, что желающий заработать — работу найдёт, а дальше — лишь «упорство и труд всё перетрут». Тут самое время рассмотреть данные другого исследования, исполненного весьма профессиональной командой одного телеграм-канала с не очень корректным в плане «литературности» названием: «Где в России больше всего людей, работающих больше 40 часов в неделю?», представленного также и в Сети, в том числе в виде репоста в соцсетях, очень авторитетными специалистами. Процитируем и мы, дословно:

«Рейтинг регионов-трудоголиков возглавила Курганская область (Уральский ФО — прим. автора): там больше 18% занятых работают больше 40 часов в неделю. На втором месте идёт Томск (Сибирский ФО): 16,6%, на третьем — Дагестан (Северокавказский ФО): 15,5%. Высокие цифры (больше 12%) также в Еврейской АО (ДФО); Иркутске, Кемерово, Туве и на Алтае (Сибирский ФО), а также — в Калининграде (СЗФО). Столичные жители тоже обычно укладываются в стандартную продолжительность рабочей недели, больше 40 часов и в Москве, и в Питере работают по полтора процента».

То есть важно не только работать, а главное, где, причём территориально. По этой причине в стране бурно развивается миграция трудовых ресурсов, о которой мы поговорим отдельно. Пока же представляется своевременным и полезным, особенно на фоне известных событий в Башкирии, Хабаровске и одном из сопредельных государств — члене ОДКБ, рассмотреть описанные выше наблюдения и рассуждения в сопоставлении с материалами анализа опроса «Митинги в Москве: правота или провокация?», проведенного ИА REGNUM ровно год назад. Так, в статье по итогам опроса, в котором приняло участие 78344 респондентов, содержатся актуальные и поныне данные.

Так, в ответ на один из вопросов «Как на Ваш взгляд, протестные акции в Москве отражают реальный накал настроений людей или люди повелись на спланированную и удавшуюся провокацию?» более 48% москвичей сообщило, что они считают протестные акции спровоцированными, а 39% уверены, что это была закономерная реакция людей на ненормальную ситуацию. Мнение московских респондентов тогда разделили опрошенные из большинства федеральных округов, кроме трёх. Так, опрошенные из Северокавказского и Приволжского ФО показали практически идентичное распределение мнений: 42% уверены в том, что протест был кем-то спровоцирован, а большинство (45%) считают недовольство москвичей адекватным ситуации. К мнениям опрошенных из СКФО и ПФО примыкает и Северный федеральный округ, где симпатии респондентов к протестующим оказались почти на 1% популярнее уверенности в том, что митинги и шествия были результатом чьей-то провокации.

Тогда же, по результатам упомянутого опроса, стало ясно, что прошлогодняя ситуация в Москве самой неблагоприятной в стране даже и на тот момент не являлась. По полученным в результате опроса данным, наиболее взрывоопасной ситуация представлялась в Северокавказском, Северном и Дальневосточном ФО. Где, впрочем, количество готовых к протестам всё равно более чем в два раза ниже числа совсем к ним не готовых, а в СКФО это соотношение немногим менее чем в два раза.

Публикация имеет ознакомительный характер, ибо предупрежден — значит, вооружен. И пусть все проблемы ограничатся лишь экономическими.