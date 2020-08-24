Развернувшаяся сейчас в социальных сетях и медиапространстве дискуссия о ближайших перспективах лечения блогера Алексея Навального, госпитализированного в омскую больницу с отравлением неясной природы, поднимает на повестку уже не столько медицинские, сколько политические мотивы возни вокруг его возможного лечения в Германии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Русский след»

Несмотря на то, что омские врачи, а также специалисты из ведущих федеральных клиник ответственно заявляют о том, что в текущем стабильно тяжелом состоянии Навального никуда транспортировать нельзя, окружение Навального и его супруга закатили натуральную истерику по поводу того, что основателя ФБК не отпускают на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Уже и самолет прислан, и всё вроде готово. Не будем сейчас вдаваться в медицинские подробности состояния Навального, никаких причин не доверять высококвалифицированным специалистам у нас нет. Поговорим о побудительных мотивах западных «партнеров» и окружения самого Навального, которое пытается сделать из своего шефа, находящегося в бессознательном состоянии, какую-то соломенную куклу для отработки западных темников о «коварных отравителях» из России.

На примере того же экс-президента Украины Виктора Ющенко и прочих как бы «отравленных» можно увидеть, что если отдать его в руки иностранных врачей — то они в принципе могут «найти» какие угодно токсины и на основании этого построить грандиозную антироссийскую кампанию. Не случаен и выбор именно клиники «Шарите» — по итогам лечения и наблюдения того же Ющенко, в отношении которого утверждалось, что он отравлен диоксином, по прошествии почти 15 лет даже украинская прокуратура заявила, что никаких доказательств этому нет. Однако факт отравления был активно использован в ходе первой «оранжевой революции» в качестве иллюстрации аморальности власти. Но ведь в «Шарите» уже позже точно так же госпитализировали экс-премьера Украины Юлию Тимошенко — и опять ее мифическая болезнь медийно фактически сопровождалась и освещалась авторитетом клиники «Шарите». Тимошенко потом, правда, неожиданно выздоровела и скакала, как сайгак, по Майдану — но кто ж вспомнит про такие мелочи на фоне всеобщей информационной истерии.

Цитата из видео на YouTube Госпитализация Алексея Навального

Навальный им нужен как тушка животного в таксономическом музее, они там и полоний найдут, если надо, и «Новичок», и еще какие-нибудь яды. Если отдать сейчас бессознательного Навального немцам, то последствия будут крайне негативными. В принципе, они могут даже специально добить его, потому что в качестве сакральной жертвы он нужен именно Западу. В России, наоборот, над ним трясутся и сдувают пылинки, привлекают такой объем помощи и первоклассных специалистов, которые недоступны рядовому гражданину. К тому же поведение родственников и окружения крайне подозрительно. Они любыми путями хотят вывезти Навального именно на Запад, подняли вой и истерику — но давайте зададимся вопросом, нет ли у них какого-то злого умысла? Они вполне могут отрабатывать заранее обговоренную с их европейскими визави повестку, связанную с будущей «сакрализацией» Навального. На эти мысли наводит скоординированная реакция руководства Германии и Франции, лидеры этих стран практически одномоментно предложили не просто лечение, но и политическое убежище (об этом заявил, в частности, президент Франции Макрон). Если бы в отношении состояния Навального были чисто медицинские и гуманитарные соображения — то почему бы не послать этих высококвалифицированных немецких врачей на том же самолете в Омск? Зачем тащить его за тридевять земель, рискуя жизнью пациента в нестабильном состоянии? Очевидно, что на своей территории осуществить подлог анализов и «выявить любой удобный для запуска антироссийской истерии яд куда удобнее.

Именно по этой причине, для самого же блага Навального, ему необходимо оставаться в России. В Москве есть отличные токсикологические центры мирового уровня. Пускай его перевезут туда. Но отдавать его фактически на заклание нашим заклятым «иностранным партнерам» в текущей политической ситуации означало бы поставить жизнь блогера в смертельную опасность.