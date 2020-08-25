Пожалуй, самая известное общеобразовательное учреждение в Нижнем Новгороде — гимназия №13 — готовится к началу нового года. Ее директор Наталья Анищенко рассказала ИА REGNUM, с какими трудностями гимназия сталкивается при подготовке к новому учебному году и как учителя намерены выполнять рекомендации Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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Наталья Анищенко подтвердила получение рекомендаций Роспотребнадзора и заверила, что школа «приложит максимум усилий для того, чтобы исполнить эти рекомендации … Как это будет реализовано на практике, пока не знает никто — ни те, кто издавал эти документы, ни те, кто их будет исполнять».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Собеседница рассказала, что перед директорами школ выступила глава Роспотребнадзора области, которая «понятно, спокойно и очень достойно объяснила мотивацию этих документов».

"Я полностью разделяю эту мотивацию. Как практически претворить эти рекомендации, покажет жизнь. От нас не требуют, как от солдат, от и до, умри, вынь и положи. К нам обращаются с просьбой и объяснением, что все нововведения делаются ради сохранения здоровья. Я эту позицию разделяю и переживаю за детей, которые у нас каждый год уходят на карантин: по гриппу или еще по каким-то причинам», — сказала директор гимназии.

Глава учебного заведения подчеркнула, что сейчас занята обсуждением с сотрудниками гимназии того, как «можно эффективнее и без потерь для учебного процесса обеспечить обучение, не рискуя здоровьем учеников. Если же дети заболеют, у нас будет дистанционное обучение. Поверьте, этого никто не хочет».

Отвечая на вопрос о том, на чьи средства будет осуществляться покупка оборудования и дезинфицирующих средств, Анищенко сказала, что «для выполнения рекомендаций мы задействуем все возможные ресурсы.

«Часть из них выделяет министерство образования Нижегородской области, есть очень небольшие ресурсы у гимназии. Безусловно, 100%-е выполнение рекомендаций потребует очень больших ресурсов. Если будут приходить родители с предложениями, а такие уже есть, они спрашивают чем они могут помочь школе, от такой помощи я отказываться не буду. Но в план ее не ставлю. Я не буду выходить и просить у родителей сдавать деньги на это», — подчеркнула она.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

По словам директора, «некоторые ресурсы у гимназии есть. Средства на дезинфицирующие средства, мыло, туалетную бумагу и так далее. На это деньги есть. С этим мы справимся».

Что касается приобретения дорогостоящего оборудования, то руководство намерено «составить план и там, где у нас чего-то не хватает, будем постепенно приобретать. Единовременно все закупить мы не сможем».

Наталья Анищенко рассказала, что подобный подход действует в гимназии «очень давно».

«Каждый год мы покупали по несколько рециркуляторов, еще до начала пандемии. Некоторое количество оборудования у нас есть. У малышей практически в каждом классе есть рециркуляторы. В старших классах их меньше. В этом году мы тоже закупили некоторое количество на средства школы и те, которые выделило Министерство образования».