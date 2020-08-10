Группа «Аквилон» направила документы — проект и акты экспертиз — по воссозданию архангельского пивзавода Суркова в областную Инспекцию по охране памятников для получения разрешения на проведение строительно-реставрационных работ.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Современное состояние цехов пивзавода А.Суркова

Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Суркова был построен в 1883—1913 годах. Комплекс зданий использовался до начала 1990-х годов. Более двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащего содержания и обслуживания, в результате здания были признаны аварийными. Строительно-инвестиционная группа «Аквилон» взялась за воссоздание объекта, заплатив за руины в городской бюджет 34,2 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 0,5 млрд рублей. Площадь трех исторических зданий завода составляет 8,4 тыс. кв. м.

Проект реставрации пивзавода А. Суркова недавно получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, которую выполнили архитектор-реставратор высшей категории, главный архитектор ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Сергей Куликов, кандидат архитектуры Андрей Бодэ, заведующий сектором Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства — филиала ЦНИИП Минстроя России и художник-реставратор высшей категории Ольга Соколова.

Сергей Куликов «Радует, что, во-первых, сохраняется здание уходящей архитектуры старого Архангельска. Во-вторых, что сохраняется здание уходящей промышленной архитектуры XIX — начала XX века. В-третьих, радует, что архитекторы послушали экспертов и сохранили вид здания, его исторические фасады. Оно не будет снаружи бизнес-центром, а сохранит исторический облик. Современное планировочное решение, конечно, полностью не совместить с исторической планировкой, но и то, что сделано, уже большой шаг вперед».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Современное состояние цехов пивзавода А.Суркова

Андрей Бодэ «Промышленная архитектура начала XX века в стране была почти уничтожена или находилась в запустении. В последнее время в Москве и Санкт Петербурге обратили на нее внимание, и эти пространства стали уникальными выставочными залами, общественными пространствами. Но в регионах ничего такого нет, уже в Подмосковье промышленная архитектура заброшена. Если проект будет реализован, Архангельск станет одним из немногих городов России, где промархитектура удачно войдет в культурный оборот. Проект проработанный, и в руках хорошего производственника он станет хорошим».

В Акте, составленном экспертами, указано, что «реставрация и приспособление зданий ансамбля пивоваренного завода А. Суркова решает проблему восстановления историко-культурной ценности городской среды Архангельска и ценных панорамных раскрытий со стороны набережной Северной Двины».

Фасад цеха пивзавода А.Суркова по проекту реставрации

Подчеркивается, что, исследовательские работы выполнены качественно и в полном объеме, включая подробно проведенный анализ состояния фундаментов и кирпичной кладки зданий, а также инженерно-геологические изыскания. Реставрацию объекта предполагается производить с соблюдением принципа максимально возможного сохранения подлинных архитектурных и конструктивных элементов конца XIX — начала XX века с учетом установленной проектом возможности их сохранения.

Проектные предложения по реставрации зданий, указывается в Акте, составлены на основании историко-архивных и библиографических изысканий, а также натурных исследований технического состояния объекта. Для современного использования в качестве общественных зданий внутренний объем реконструируется с заменой несущих конструкций. Приспособление зданий под современное использование не оказывает влияния на визуальное восприятие объекта культурного наследия с набережной Северной Двины и ул. Попова.

Фасад цеха пивзавода А.Суркова по проекту реставрации

Проектом предусмотрены: частичная разборка аварийных надземных конструкций и фундаментов зданий ввиду их значительных повреждений и невозможности выполнения их усиления; усиление бутовой кладки фундаментов под наружными стенами железобетонной двухсторонней обоймой; демонтаж руинированных и грозящих обвалом неработоспособных конструкций и их воссоздание из материала, аналогичного историческому, после усиления фундаментов. Сохраняемые стены требуют восстановления массива кладки, в том числе с применением технологии инъекционного укрепления каменных кладок памятников архитектуры, при использовании кирпича с геометрическими размерами, аналогичными историческим.

Концепция креативного пространства на территории пивзавода А. Суркова разрабатывается с участием компании Flacon-X, создавшей ряд уникальных проектов: в Москве (творческий квартал Vernissage на территории Измайловского кремля), Сочи (горная digital-резиденция «Flacon1170» на курорте Роза Хутор, Красная Поляна), Иркутске (арт-завод «Доренберг»), в Челябинске (центр креативных индустрий Svoboda, 2).