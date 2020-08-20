Любой профессиональный страновед знает, что однажды наступает момент, когда он не может предсказать поведение предмета его ведения, и оно его удивляет. Автор этих строк не исключение. Реакция польского общества на события в Белоруссии стала приятной неожиданностью с точки зрения того, какое здравомыслие проявили поляки. Причем те, кого можно идентифицировать с правящим правым лагерем во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS).

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Дело в том, что правая Польша обожглась дважды. Первый раз в случае Украины, которая вела себя «не так», как во время первого майдана в 2004 году, когда вопреки чаяниям Варшавы «оранжевый» Киев не стал ее другом и довел дело до победы Виктора Януковича во время президентских выборов 2010 года. Второй раз поляки увидели, какие на самом деле украинские политики, после государственного переворота 2014 года, когда «проевропейские» устремления путчистов оказались связанными с антипольским национализмом, прославлением сотрудничавших с нацистами организаций, виновных в волынском геноциде. Правая Польша, чье мышление меньше всего связано с глобалистскими устремлениями и на самом деле руководствуется исторической геополитикой, которая основана на давней конкуренции Варшавы и Москвы за пространство между ними, не интересуется проблемами «демократии» и «гендера». Речь о другом. Некогда точную формулировку дал великий русский поэт Александр Пушкин: «О чём шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? волнения Литвы? Оставьте: это спор славян между собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого не разрешите вы».

(сс) spoilt.exile Майдан на Украине. 2014

Именно так видит правая Польша и нынешние конфликтные события в Белоруссии. Она воспринимает их как «домашний спор» между левым глобализмом и собой и Россией. Если посмотреть на комментарии, которые поляки оставляют под публикациями проправительственных изданий о Белоруссии, то поражает, насколько они совпадают с российским видением. Правые поляки считают, что Варшава не имеет морального права говорить о нарушениях Минском «прав человека», поскольку именно в этом обвиняют саму Польшу структуры Европейского союза. Правые поляки задаются вопросом, как может Варшава возмущаться происходящим в Белоруссии, когда Брюссель сам постоянно критикует Польшу за проблемы с «верховенством права», «подавлением независимости средств массовой информации», «борьбу с ЛГБТ». Правые поляки напоминают, какие бедствия принесли их стране «реформы Бальцеровича», и предвещают белорусам огромные катаклизмы, если они поверят «сладким песням» Европейского союза, поясняя, что идеология Брюсселя уничтожит белорусскую экономику и социальные гарантии.

Так чего же на самом деле хочет от Белоруссии правая Польша? Она сейчас почувствовала прямую опасность для себя от нестроений в соседней республике. В отличие от Украины, западные области Белоруссии содержат значительный польский элемент. В тех областях активен Союз поляков в Белоруссии, непризнанный Минском. Это польская диаспора, обладающая значительным политическим потенциалом. На нём можно сыграть, что и делают некоторые политические силы в Польше. Но этот розыгрыш подразумевает диалог с Москвой. «Право и Справедливость», может быть, и хотело в лице некоторых его фракций избежать переговоров с Россией, однако этого избежать невозможно. Так или иначе, но Варшаве придется общаться с Москвой. Белоруссия является нашей общей проблемой. Хотя бы потому, что там есть польская и русская диаспоры. Кстати, заметим, что в России, принявшей закон о национально-культурных автономиях, польская диаспора получила отличные возможности развиваться и поддерживать свою идентичность.

(сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński Президент Польшы Анджей Дуда

Поэтому, даже если предположить интеграцию Белоруссии в состав России, можно сказать, что Союз поляков в этой стране получит юридический статус и признание. Но не только. Тысячи польских компаний заинтересованы в расширении сотрудничества с Белоруссией. Польша может стать маховиком для белорусской экономики, и польские компании могут приносить те же выгоды, что и немецкие компании, инвестирующие в Польшу. Белоруссия в настоящее время находится в Таможенном союзе с Казахстаном и Россией, что может значительно облегчить экспорт на местные рынки. Белорусская промышленность уже является важным партнером для многих польских компаний как с точки зрения экспорта, так и импорта. Фактически речь идет о союзе России — Белоруссии — Польши. Посмотрим, чем ответит Варшава.