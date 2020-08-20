В Белоруссии вспыхнули многочисленные и все более яростные уличные протесты против правления президентаАлександра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, пишет старший научный сотрудник по исследованиям безопасности в Институте КатонаТед Гален Карпентерв статье, вышедшей 20 августа в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Белоруссии

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Республика, как и большинство стран, возникших на обломках Советского Союза, является номинальной демократией. В ней оппозиционные политические силы подвергаются беспощадному преследованию. У Лукашенко огромное эго, из-за которого он не хочет становиться марионеткой президента России Владимира Путина. Тем не менее он также близкий союзник и фактически зависимый от главы Кремля человек. Напротив, Москва предоставляет важную финансовую поддержку, с помощью которой правительство в Минске может удержаться на плаву.

Народный гнев против «коррумпированного и экономически некомпетентного режима Лукашенко» накапливался в течение многих лет, взрыв же произошел после того, как Лукашенко одержал убедительную победу на недавних «сфальсифицированных» выборах. Уличные протесты неуклонно разрастались, их участники начинали действовать все более решительным образом. Своего апогея демонстрации достигли 16 августа, став крупнейшими в истории страны. Теперь Лукашенко «обратился за помощью» к Москве, попросив ее вмешаться для сохранения своей власти. Он обвинил иностранные державы в заговоре против себя и разжигании беспорядков в республике.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

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В своем заявлении Кремль подтвердил готовность предоставить помощь в соответствии с пактом о взаимной безопасности. Путин также прямо предупредил западные правительства, чтобы они не вмешивались в дела Белоруссии.

У Путина может быть дополнительный стимул поддерживать своего «клиента» в Белоруссии. Лукашенко — не единственный лидер, противостоящий массовым демонстрациям. На протяжении нескольких недель тысячи людей на Дальнем Востоке России выходили на улицы в знак протеста против правительства Путина. У него есть веские основания опасаться, что события в Белоруссии и в его собственной стране могут войти в резонанс и стать угрозой для обоих режимов.

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Во время последних демонстраций протестующие скандировали «Да здравствует Белоруссия!» для выражения солидарности с оппозицией в этой стране — событие, которое может сильно нервировать Кремль. С точки зрения Путина, помощь Лукашенко в подавлении угрозы его правлению станет совсем не тонким намеком антипутинским группировкам в России о том, что их действия также никто терпеть не будет.

Elizabeth Arrott Вежливые люди в аэропорту Симферополя

Крайне важно, чтобы США и их европейские союзники действовали с большой осторожностью и сдержанностью в своих шагах в отношении нестабильной ситуации в Белоруссии. Хотя НАТО отрицает, что, как заявили в Белоруссии, на западной границе республики имеет место наращивание военной мощи альянса, официальный представитель блока подчеркнул, что альянс внимательно следит за ситуацией.

Текущие процессы в Белоруссии тревожно напоминают события на Украине в конце 2013 — начале 2014 года, которые привели к свержению «пророссийского президента» страны Виктора Януковича. Тогда США и ключевые члены Европейского союза пошли на беззастенчивое вмешательство, поддержав антиправительственных демонстрантов, хотя — «в отличие от Лукашенко» — Янукович был выбран на выборах, которые, по мнению ЕС и других международных наблюдателей, были достаточно свободными и справедливыми. Несмотря на этот штамп легитимности, администрация Барака Обамы похвалила демонстрантов за свержение Януковича, хотя тому до истечения его президентского срока осталось еще два года. Более того, Вашингтон поддержал эти усилия и даже помог выбрать ключевые фигуры, вошедшие в новое правительство в Киеве, стремившееся в НАТО.

Вмешательство Запада привело в ярость Кремль, и Россия ответила «аннексиейукраинского» полуострова Крым, где находится стратегически важный Черноморский флот Москвы. Этот шаг, в свою очередь, привел к экономическим санкциям США и ЕС против Москвы и обострил уже начавшуюся холодную войну.

Поведение Вашингтона на Украине было безрассудно провокационным, и администрации Трампа необходимо выбрать более продуманный курс в отношении Белоруссии. Даже с политической и дипломатической точки зрения Вашингтону было бы неразумно слишком тесно отождествлять себя с демонстрантами. Возможно, что большинство из них — демократы западного образца, стремящиеся изгнать «коррумпированного автократа» и установить подлинную демократию. Многие демонстранты на Украине были законными демократами, но там же были также крайне сомнительные ультранационалистические и откровенно неонацистские элементы. И некоторые из них играли важную роль в «послереволюционном» правительстве. Мало что известно о политической ориентации антилукашенковских сил.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан 2014. Киев

Важнее еще и то, что осторожность следует соблюдать по ключевым геостратегическим соображениям. Официальные лица США неоднократно заявляли, что концепция сфер влияния не имеет законного места в международных делах, причем Кондолиза Райс и Джон Керри прямо заявляли об этом. Это поразительно наивное мнение, игнорирующее как историю, так и логику. Понятно, что великие державы считают развитие событий в непосредственной близости от своих границ более важным, чем события в отдаленных регионах, поэтому они стремятся защитить там свои интересы.

У Москвы есть все основания рассматривать Украину и Белоруссию как часть своей сферы влияния. Более того, эти две страны играют ключевую роль в обеспечении безопасности России, и Кремль, вероятно, сделает все возможное, чтобы предотвратить появление еще больших сил НАТО на своих границах. Если Вашингтон стремится проводить осмотрительную внешнюю политику, ему следует действовать очень осторожно как в отношении Украины, так и в отношении Белоруссии.

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НАТО подтвердило, что отслеживает развитие ситуации в республике. Тем не менее крайне важно, чтобы позиция Североатлантического альянса не выходила за рамки этой задачи. Последнее, что должны сделать лидеры США, — это спровоцировать еще один кризис с Россией, как это было в случае с Украиной. Что касается внутренних беспорядков в Белоруссии, у Америки нет «своей собаки в этой борьбе».