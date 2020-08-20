VIP-туры, казалось бы, что может быть проще в подборе. Тем не менее при выборе лучшего тоже есть свои нюансы. Разберемся вместе с директором туристической компании.

Отдых на Мальдивах

Правило № 1

Определите свои главные цели и пожелания в отдыхе. У каждого путешественника есть своя «картинка» идеального отдыха. Хотите ли вы отель только для взрослых или вам, наоборот, нужны детские развлечения и няня по запросу? Определите все пожелания, сформулируйте их и переходите к пункту 2.

Правило № 2

Самое важное — это выбрать правильного помощника в организации VIP-тура. В идеале это должна быть опытная туристическая компания со своими контактами на месте, чтобы выполнить любой ваш каприз. Многие VIP-туристы обращаются к своим личным помощникам — это тоже правильный путь, но все равно направьте вашего помощника к опытной туристической компании. В целом на этом можно было бы закончить, но давайте разберемся подробнее.

Туристическое агентство

Правило № 3

Наиболее популярные курорты для организации таких туров с пляжным отдыхом: Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Сен-Барт, Багамы. Из европейских курортов: Сардиния, Миконос, турецкий Бодрум. VIP-тур можно организовать и в России. Все больше роскошных отелей с хорошим сервисом открывается и в нашей стране.

Правило № 4

Ваше путешествие начинается с дороги. Выбирайте максимальный комфорт во всем. Пользуйтесь priority pass — это специальная карта, позволяющая попасть в бизнес-залы ожидания в аэропорту, многие банки дают своим премиальным клиентам такие карты бесплатно. Или просто заранее бронируйте бизнес-залы или перелет бизнес-класса, в который уже включен такой зал.

Правило № 5

Выбирайте по возможности перелет только регулярной авиакомпанией. Не всегда они летают напрямую к месту желаемого отдыха, в отличие от чартеров. Тут нужно определить, что вам важнее — комфорт или время в пути. Регистрируйтесь заранее на рейс, выбирайте комфортные для вас места. И помните, что сейчас очень востребованы private джеты и вы тоже можете ими воспользоваться.

Регистрация в аэропорту

Правило № 6

Обязательно берите встречу в аэропорту прибытия индивидуальным трансфером. Ждать других пассажиров — это трата времени. Вы можете заранее определить класс автомобиля и марку. А может быть, вам комфортнее арендовать авто?

Правило № 7

В выборе отеля доверьтесь профессионалам, подробно опишите ваши визуальные пожелания, какой стиль вам нравится, что важно из специальных услуг в самом отеле. Место отдыха — определяет все, важны детали. Запах сосен или вид на горы? А может быть, не нужно выбирать? Стиль роскошный королевский или современный экостиль? Обратите внимание на специальные VIP-курорты, так не только в отеле, но и за его пределами вы будете чувствовать себя комфортно.

Правило № 8

Обратите внимание при выборе на повышенные категории номеров. В каждом отеле как минимум есть вид на море, который сделает ваше утро на отдыхе незабываемым. Обратите также внимание, что во многих deluxe отелях есть привилегированные номера и виллы. В таких номерах вы получите уникальный сервис, отдельные общие зоны только для постояльцев таких же номеров. И другие бонусы по концепции отеля.

Номер в бунгало

Правило № 9

Если есть какие-то специальные уточнения, обязательно необходимо все их передать в отель заранее, чтобы ваши просьбы были исполнены уже к заезду. Говорите обо всех важных и не очень пожеланиях, ведь это ваш долгожданный отпуск! Если у вас особое мероприятие, проговорите заранее, чтобы вам забронировали ресторан или организовали экскурсии или что-то действительно особое!

Правило № 10

В исполнении всех ваших пожеланий на месте обращайтесь к guest relation или индивидуальному батлеру. Либо сохраняйте контакт с вашей туристической компанией или личным помощником.