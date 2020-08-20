Генпрокуратура России подписала обвинительное заключение по уголовному делу, в основу которого легла неуплата многомиллиардного налога. В скором времени суд решит судьбу бизнесмена Константина Пономарева, а вот в отношении других фигурантов расследование ещё продолжается. ИА REGNUM попыталось выяснить подробности громкого дела.

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Мошенничество и уклонение от налогов: детали дела

Пономареву вменяются сразу две статьи Уголовного кодекса — покушение на мошенничество и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что владелец компании «Системы автономного энергоснабжения» в 2011 году «уклонился от уплаты в федеральный и региональный бюджеты налога на добавленную стоимость в размере 2,2 млрд рублей». Также им не был выплачен налог на прибыль в размере 4,3 млрд рублей. И, наконец, бизнесмен не уплатил как физлицо налог на свои доходы в размере 3,3 млрд рублей. Общая сумма долга составила 9,8 млрд рублей. Обязанность по уплате этих налогов появилась после того, как на счета подконтрольной фирмы бизнесмена от третьего лица в 2010 году поступило порядка 25 млрд рублей. В материалах уголовного дела они фигурируют как платёж «в рамках урегулирования спора».

Любопытный факт, который раскрыл Следственный комитет РФ. В 2014—2015 годы бизнесмен инициировал серию дел о клевете, и суды, по мнению следствия, введенные в заблуждение, «дали оценку, в том числе по вопросам налогообложения доходов» истца и подконтрольных ему фирм. В решениях судов были сделаны выводы «о якобы соблюдении ими налогового законодательства». Эти вердикты были использованы фигурантом для отмены первого постановления о возбуждении уголовного дела в части налогового преступления и для прекращения налоговых проверок. По сообщению Следственного комитета, по этим событиям Пономарев был осужден за ложный донос, а налоговое дело после отмены решений судов было возобновлено.

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Ещё один вменяемый эпизод касается попытки получить с ПАО «Кубаньэнерго» свыше 5,4 млрд рублей за аренду дизельных электростанций, но действия были пресечены правоохранительными органами. Уточнялось, что станции были переданы в 2014 году «для электроснабжения потребителей», а потом фигурант «по предварительному сговору с неустановленными лицами с использованием подконтрольного ему ООО «Стар Энерго» совершил покушение на хищение путём обмана и злоупотребления доверием».

Известно, что на сегодня арестовано имущество Пономарева — 71 дизельная электростанция, недвижимость и прочее на общую сумму свыше 36 млрд рублей. Вину фигурант не признает.

Компания — фигурант дела Пономарева

В сообщениях следственных органов фигурирует ООО «Системы автономного энергоснабжения». Данная компания была создана 25 января 2007 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами. Единственный владелец — Константин Пономарев, директор с ноября 2012 года — Сергей Захарченко.

ООО «Системы автономного энергоснабжения» прекратило деятельность как юрлицо 8 ноября 2012 года — путём реорганизации в форме присоединения. Правопреемником стало ООО «АМД-Групп», работавшее по тому же адресу. Данная компания с основным видом деятельности «складирование и хранение» просуществовала чуть больше года — с марта 2012 года по июль 2013 года. Владел ею и руководил Сергей Захарченко. С тем же юрадресом у Захарченко была в активе и фирма «Лантан», которая существовала с марта 2008 года по июнь 2015 года и была ликвидирована через реорганизацию в форме присоединения. Правопреемником стало ООО «Квантум», которое также довольно быстро исчезло с рынка, отработав с декабря 2014 по сентябрь 2016 года. Владельцем и единственным собственником был уже Андрей Чапа.

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На сегодня Захарченко — директор подмосковной компании «Главзверторг центр», работающей в Подольске с 2011 года. Она занимается неспециализированной оптовой торговлей и принадлежит американской фирме «NUTRACTIVE» LLC. Андрей Чапа же владеет 95,2% доли в подмосковном ООО ГКП-Стройальянс» (управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе).

Активы Пономарева

На сегодня фигурант уголовного дела Пономарев имеет как минимум один действующий актив, где он же директор и единственный владелец — ООО «Рукон» в деревне Аносово Смоленской области. Компания, созданная в апреле 2010 года, работает в сфере права и бухгалтерского учёта.

Примечательно: упомянутое следователями по второму эпизоду ООО «Стар Энерго» также создано в Смоленской области и также в 2010 году, но в августе. Юридически единственная компания в ЕГРЮЛ с таким названием никак с Пономаревым не связана.

Откуда взялись 25 млрд рублей в деле Пономарева?

В 2009—2010 годы компания Пономарева обратилась с серией исков к «дочке» шведской компании IKEA — ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)».

В основе споров лежал договор аренды оборудования от октября 2006 года, по которому ООО «ИСМ», преемником которого в 2008 году стало ООО «Системы автономного энергоснабжения», передало «во временное пользование дизельные электростанции и дополнительное оборудование на условиях предоставления со стороны арендодателя услуг по техническому обслуживанию и контролю за эксплуатацией». Оборудование было установлено в торговом центре «Мега-Дыбенко» на Мурманском шоссе в Ленинградской области. В 2009 году арендатор пытался оспорить договор, утверждая, что он был вынужден заключить его под влиянием обстоятельств, так как после достройки под Санкт-Петербургом двух торговых комплексов стало известно «о невозможности своевременного подключения торговых комплексов к линиям электропередач ОАО «Ленэнерго». После этого в аренду были взяты дизельные электростанции. Как утверждало ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» «на крайне невыгодных» для него условиях оплаты аренды. Суд в удовлетворении иска отказал, договор расторгнут по иску от 2008 года не был.

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Через некоторое время компания повторила попытку разорвать договор, но снова неудачно.

А уже в 2010 году был удовлетворён первый иск фирмы Пономарева о взыскании долга по аренде в размере 129,8 млн рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами. По последующим искам было взыскано 130,673 млн рублей, 311 млн рублей. В 2010 году арендодатель было потребовал через суд вернуть имущество, а потом вдруг передумал и от иска отказался. А вот дела о взыскании долгов продолжились.

Постепенно по десятку судебных разбирательств и накопилась многомиллиардная задолженность. Часть дел была прекращена судами по инициативе истца, так как до рассмотрения по существу стороны вышли на мировое решение. По открытым данным, фирма выплатила арендодателю порядка 25 млрд рублей. Именно с выплаченной суммы Пономарев и должен был уплатить налоги. Неуплата, по данным следствия, и легла в основу уголовного дела.

Теперь судьбу бизнесмена решит суд. По вменяемым ему статьям предусмотрено в том числе и реальное лишение свободы.