Этим ходом была отправлена в нокдаун Палестинская автономия с ее руководством. Его истерическая реакция указывает на патовую ситуацию для Махмуда Аббаса и его недругов в руководстве Хамаса в Газе. Арабские страны начинают отказываться от старой концепции ООП и стран Третьего мира, что главной проблемой Ближнего Востока является «палестинская проблема». Более полувека они убеждали весь мир, что стоит Израилю покинуть Иудею и Самарии с Восточным Иерусалимом и вручить ключи от них Организации Освобождения Палестины, как все в округе обустроится. Однако ирано-иракская война, бойня в Ираке, война в Сирии, война в Йемене, война в Ливии и беды «арабской весны» — все это не имело никакого отношения к Израилю и палестинскому вопросу. Более того, сам Израиль и даже его «оккупированные территории» являются одним из самых спокойных мест в регионе. Посмотрите, что происходит в Сирии, в Ливане, в Ираке, в Йемене и в других соседствующих царствах и государствах…

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