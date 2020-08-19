Арабо-израильский мир на повестке дня
19 августа 2020
/
Время чтения 4 мин
Достижение мира между Израилем и ОАЭ имеет несколько аспектов, прямо влияющих на Ближний Восток и на весь мир.
Флаг Израиля
- После пятидесяти лет отказа арабских стран от взаимодействия с Израилем начинается процесс официального признания еврейского государства как непреложного фактора регионального бытия. Первые два десятка лет существования Израиля арабские государства и не помышляли о его признании. Они смотрели на него как на временное явление и не более того. После Шестидневной войны 1967 года они следовали Хартумской резолюции, не допускавшей никакого переговорного процесса с Израилем, доколе тот не уйдет со всех занятых в ходе военных действий территорий и не создаст в Иудее и Самарии (Западный берег) Палестинское государство. Мирный договор с ОАЭ не подразумевает никаких территориальных уступок со стороны Израиля. Он напоминает принципы Соглашения о безопасности и сотрудничестве в Европе от 1975 года, когда были признаны существовавшие на тот момент границы. Мир был обусловлен отказом всех европейских стран от потуг переделывать границы. Можно вспомнить, как Египет и Иордания тоже нормализовали свои отношения с Израилем. Однако там Израиль пошел на территориальные уступки. Он отдал Египту весь Синайский полуостров и согласился с автономным статусом в Иудее и Самарии. А мир с Иорданией был следствием соглашений с Арафатом в 1993 году и символической передачи Иордании небольшого куска земли. На этот раз был претворён в жизнь принцип существующих границ и — «мир в обмен на мир». Ожидается, что вскоре несколько других стран арабского мира последуют примеру ОАЭ.
[[[picture2]]]
- Этим ходом была отправлена в нокдаун Палестинская автономия с ее руководством. Его истерическая реакция указывает на патовую ситуацию для Махмуда Аббаса и его недругов в руководстве Хамаса в Газе. Арабские страны начинают отказываться от старой концепции ООП и стран Третьего мира, что главной проблемой Ближнего Востока является «палестинская проблема». Более полувека они убеждали весь мир, что стоит Израилю покинуть Иудею и Самарии с Восточным Иерусалимом и вручить ключи от них Организации Освобождения Палестины, как все в округе обустроится. Однако ирано-иракская война, бойня в Ираке, война в Сирии, война в Йемене, война в Ливии и беды «арабской весны» — все это не имело никакого отношения к Израилю и палестинскому вопросу. Более того, сам Израиль и даже его «оккупированные территории» являются одним из самых спокойных мест в регионе. Посмотрите, что происходит в Сирии, в Ливане, в Ираке, в Йемене и в других соседствующих царствах и государствах…
[[[picture3]]]
- Пышные празднования мирного договора между Израилем и ОАЭ в Вашингтоне и также со следующими возможными клиентами на мир, сыграют в пользу Трампа в ходе его предвыборной кампании. Он широко использует это против своего оппонента из Демократической партии. Дональду Трампу будет очень кстати образ миротворца, учитывая массовую пропаганду против него. Демократы пытаются уже представить Трампа фанатичным разжигателем розни. А он прямо по мантре «блаженны миротворцы». В этом ему поможет Биньямин Нетаньяху, который пользуется в США неоспоримо высокой популярностью.
[[[picture4]]]
- Между Израилем и ОАЭ уже существуют конструктивные отношения в сфере безопасности. Сейчас они будут широко расширены. Ожидаются также громадные контракты в сфере высоких технологий, сельского хозяйства и медицины. Израиль в числе мировых лидеров в этих областях.
- Очевидное ослабление интереса США к арабскому Ближнем Востоку вызывает тревогу у стран Персидского залива. При непредсказуемости экспансивного Ирана нежелание Вашингтона играть роль местного жандарма в той же мере, что и раньше, становится предметом беспокойства арабских режимов. Мы видели уже вялость американцев после иранского ракетного удара по нефтяным полям Саудовской Аравии. Израиль становится альтернативным адресом для многих арабских режимов, испытывающих дискомфорт от политики Ирана и Турции.
- В проигрыше оказались Палестинская автономия, Иран и Турция. Они жестко осудили мирное соглашение. Их влияние на Ближнем Востоке идет на убыль. С ними мало считаются. Их не спрашивают. Их не опасаются.
- Израиль отказался на данном этапе от запланированного официального распространения своего суверенитета на заселенные его гражданами части Иудеи и Самарии. Однако это временный отказ. План Нетаньяху и Трампа будет еще более органичен, если в течение ближайших месяцев мирный процесс расширится, а руководство Палестинской автономии ослабится и раздробится еще пуще. Если Трамп не победит на выборах, то можно будет ожидать декларации об аннексии уже в ноябре-декабре. Однако сценарий проигрыша Трампа на выборах представляется на данный момент маловероятным.