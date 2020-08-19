В то время как многие западные наблюдатели проводят параллели с «революциями» на Украине 2004−2005 и 2014 годов для понимания массовых протестов в Белоруссии, гораздо лучше подходит другая аналогия — переход к демократии в Армении в 2018 году. Тогда граждане республики требовали изменения во внутреннем управлении, а не в геополитической ориентации страны, и в этом вся разница, пишет бывший премьер-министр ШвецииКарл Бильдт в статье для портала Project Syndicate.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Граждане Белоруссии выходят на улицы в беспрецедентном количестве и отказываются быть запуганными насилием со стороны государства, поэтому очевидно, что президент республики Александр Лукашенко потерпел неудачу в своей попытке «украсть очередные выборы» и продлить свое пребывание у власти. По всем признакам его дни у власти теперь «сочтены». Многие комментаторы сравнивают ситуацию в Белоруссии с «оранжевой революцией» и «майданом» на Украине в 2004—2005 и 2014 годах соответственно. Но Белоруссия — это не Украина, и применять модель майдана к происходящему в Минске и других городах республики не имеет особого смысла.

Хотя внутренние проблемы коррупции и неэффективного государственного управления, несомненно, сыграли роль в политических событиях на Украине после окончания холодной войны, главным определяющим фактором было желание привести страну в европейское лоно. Движение майдана стало прямым ответом на попытку тогдашнего президента Украины Виктора Януковича отказаться от европейской интеграции и реформ. «Революционеры» открыто мобилизовались под знаменем Европейского союза.

Interpolit.ru Виктор Янукович

Читайте также: ЕС: У Украины нет перспектив стать членом Евросоюза

Восстание в Белоруссии носит иной характер. Здесь очевидным образом более заметную роль играют внутренние заботы, а вопросы ориентации страны по отношению к Европе или России почти не поднимаются. Граждане республики «просто устали» от 26-летнего правления человека, который все больше теряет связь с обществом. Знамя «революции» — запрещенный бело-красно-белый белорусский национальный флаг, который, скорее всего, «вскоре станет официальным флагом страны» (как это было в 1918 и 1991−95 годах). Более того, никаких других баннеров протестующие не используют.

Читайте также: О флаге, Погоне и трёх путях Беларуси

Тем не менее, хотя каждая политическая революция должна прокладывать собственный путь, существуют модели, которые помогут сторонним наблюдателям понять, что может быть впереди. В случае с Белоруссией Бильдт предложил бы аналогию не с Украиной, а с Арменией, в которой в 2018 году в результате массовых демонстраций произошла отставка президента Сержа Саргсяна и была открыта «новая демократическая эра» в стране. Армения также всегда имела тесные отношения с Россией как по историческим, так и по стратегическим причинам. В 2013 году страна воздержалась от присоединения к Грузии, Молдавии и Украине в Соглашении об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, вместо этого решив присоединиться к возглавляемому Россией Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Во время событий 2018 года были обоснованные опасения, что Россия каким-то образом вмешается, чтобы предотвратить очередную «цветную революцию» в бывшей советской республике. Но поскольку геополитическая ориентация Армении не собиралась меняться, Кремль, похоже, сдержался. В лучшем случае армянская революция могла бы стать образцом для Белоруссии. Непосредственная цель сейчас заключается в том, чтобы переходная администрация подготовила почву для новых президентских выборов под международным наблюдением. Чтобы процесс прошел гладко, вопрос внешней ориентации Белоруссии поднимать не следует. Выборы и более широкая борьба должны быть сконцентрированы исключительно на демократии внутри страны и ни с чем другим.

(сс) Yerevantsi Никол Пашинян. 17 апреля 2018

Чтобы создать условия для «армянской модели», ЕС должен тщательно разработать готовящиеся санкции, нацеленные только на лиц, ответственных за «очевидную фальсификацию выборов» и последовавших за ними жестоких репрессий против протестующих и вовлеченных в них. Любые действия, которые требуют затрат для белорусского общества и экономики в целом, будут контрпродуктивными.

Более того, странам Европы и другим западным державам необходимо будет признать, что новая демократическая Белоруссия по-прежнему будет экономически зависеть от России, по крайней мере, на данный момент. Можно надеяться, что давно назревшие реформы по модернизации белорусской экономики постепенно сделают эти отношения более сбалансированными в рамках ЕАЭС.

Точно так же, поскольку соглашение об ассоциации в украинском стиле с ЕС маловероятно, приоритетом должно стать включение Белоруссии во Всемирную торговую организацию и ее поддержка через Международный валютный фонд. Оба этих процесса создадут условия для внутренних экономических реформ, и есть надежда, что демократический режим быстро их примет.

После демократической революции Армения не стала выводить российскую военную базу, расположенную поблизости от Еревана. Хотя у России нет сопоставимого военного присутствия в Белоруссии, Москва очевидным образом заинтересована в республике в обеспечении своей безопасности. По этому и иным подобным вопросам обороны, которые не представляют угрозы для кого-либо еще, нет причин отказываться от существующих договоренностей.

Согласится ли президент России Владимир Путин на смену власти в Белоруссии в армянском стиле, конечно, — вопрос открытый. В его ближайшем окружении наверняка будут те, кто будет высказывать параноидальные опасения о скользкой дорожке, которая приведет республику в НАТО. Чтобы остановить тех, кто призывает к жестоким репрессиям для предотвращения любого сбоя в демократическом процессе, Запад должен будет проявлять инициативу в своей дипломатии, давая понять, что он будет поддерживать демократическую Белоруссию, которая по-прежнему предпочитает иметь тесные связи с Россией.

Солдаты НАТО

Ситуация в Белоруссии — это не геополитическая борьба. Это внутреннее дело, касающееся белорусского народа и режима, который утратил легитимность и изжил себя. Западная дипломатия может помочь белорусскому народу прийти к демократическим результатам, но только в том случае, если она будет проводиться разумно.

Согласится ли президент России Владимир Путин на смену власти в Белоруссии в армянском стиле, конечно, — вопрос открытый. В его ближайшем окружении наверняка будут те, кто будет высказывать параноидальные опасения о скользкой дорожке, которая приведет республику в НАТО. Запад должен будет проявлять инициативу в своей дипломатии, давая понять, что он будет поддерживать демократическую Белоруссию, которая по-прежнему предпочитает иметь тесные связи с Россией.