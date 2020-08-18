В стране ни к кому не предъявляются такие несоразмерные требования, как к врачам и учителям. Напринимав всякого рода гуманитарных стратегий, начальство рассчитывает на чудо. На то, что врачам и учителям удастся то, что неподвластно ни им, ни семье, ни государству и тому, что от него отделено. Если бы всё было по щучьему велению, по моему хотению или так, как придумывалось авторами стратегий, стране не нужно было бы вообще тратиться на тюрьмы, детдома и больницы. Учителям мы не прощаем того, чего не замечаем за собой. Издеваемся над ними ЕГЭ и иными всевозможными реформами, не обращая внимания на то, что чем больше реформ в школе, чем чаще менялись министры, тем хуже обстоят дела. Полномасштабный кризис разразился с разработкой федеральных образовательных стандартов и учебных программ. Школьные учебники постоянно критикуются. При этом критики учебников находят в них ошибки, но всякий раз исправляют их на новые. А сколько раз, например, даже высшая власть бралась за учебники истории? И что?

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Учителя то тут, то там срываются, ведут себя не по-учительски или, как теперь говорят, эмоционально выгорают. Действительно, стало очень трудно удержать в системе образования тех, кто пришел в профессию по призванию, кто задержался в школьной учительской вопреки сохраняющимся порядкам и продолжает служить Отечеству, преодолевая всё новые и новые трудности, которые сочиняет для них родная система. В школах работает 1 млн 200 тысяч человек. Среди них только пять процентов моложе 29 лет. Из 73 тысяч выпускников педагогических вузов до школы доходит только 30 тысяч. 10% должностей учителей вакантны. Бесконечная смена министров образования/просвещения ни к чему хорошему пока не привела. Будто за спасательный круг, Минпрос теперь ухватился за новую инициативу и вывесил для обсуждения проект приказа «О порядке допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам». Иначе говоря, проблемы обучения детей пытаются решить самими же детьми, но такими, которые постарше — старшекурсниками педвузов. Есть, конечно, еще и такой вариант: объявить призыв на учительскую службу пенсионеров под лозунгом «За здоровое педагогическое долголетие».

Юлия Дьякова ИА REGNUM Учитель физики

Банкротство системы управления образованием не одиноко. В таком же состоянии, но далеко не всем очевидном находится академическая и неакадемическая педагогическая наука. Кажется, что надо поставить жирный крест на всех научных изысканиях, посвященных профессионализму учительского труда, если проанализировать диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора педагогических наук последних лет. Во-первых, обнаружится: чтобы стать учителем-мастером — профессионал, как считает наука, должен овладеть более чем сорока профессионально-педагогическими компетенциями. Более сорока. К гадалке не ходи: вряд ли найдется хотя бы один учитель, который сможет хотя бы вспомнить все их наименования. Перечислю эти компетенции. Итак:

научно-теоретическая компетентность, включающая методологическую, антропологическую, аксиологическую компетенцию;

диагностическая компетентность, подразделяющаяся на диагностику среды + психодиагностику + акмеологию;

целеполагающая компетентность, в том числе способность к проектированию, прогностические способности, личностно-развивающие компетенции;

общеуправленческая компетентность: организационная + управленческая + здоровьесберегающая компетенции;

предметная компетентность: содержательная + потребностно-мотивационная + самообразовательная компетенция;

технологическая компетентность: креативная + интерактивная + методическая компетенция;

квалиметрическая компетентность: инновационная + оценочная + социально-педагогическая компетенция;

коммуникативная компетентность: эмпатийность + диалогичность + конфликтология.

Подборку «компетентностей» можно продолжать и продолжать. Наука еще нескоро завершит конкретизацию педагогических компетентностей, уточнение понятий, синтезирование ситуаций и пр. Количество научного знания еще нескоро перейдёт в научное качество, то есть в самого учителя, хотя именно это является конечной целью для любой образовательной системы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель в классе

Научно-педагогическое начальство, руководящее исследованиями особенностей учительского профессионализма, давно вышло на финишный этап самолюбования. Диву даешься, когда читаешь плод воспаленного мозга безымянного коллективного автора самобиографии Российской академии образования. В самом центре интернет-страницы РАО — панегирик самим себе: «Мощная инновационная направленность российской системы образования органично совпала с модернизацией педагогической и психологической науки. Все это обусловило востребованность результатов научного поиска, их быстрого и действенного внедрения в образовательный процесс на всех ступенях российского образования».

Второе. Специфика современного гуманитарного научного знания в Российской Федерации заключается в том, что гуманитарные стратегии, подписанные руководителями органов власти и государственного управления, сразу становятся научными догматами. Незыблемыми методологическими основами будущих кандидатских и докторских диссертаций. Соответствие диссертационных текстов этим догматам становится важнейшим признаком научности и практичности исследований. Парадокс, но это факт того, как политика оплодотворяет себя научными форматами, а наука изживает себя политикой. К счастью, высокий статус документов гуманитарного стратегического планирования сопровождается необязательностью их знания и применения. В школу с ними проверяющие не приходят.

Они приходят с другими, не менее терминологически изощренными документами. И это — в-третьих. Например, есть приказ Министерства труда и социальной защиты № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Это весьма строгий документ, так как профессиональный стандарт должен применяться «работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда». На практике это означает, что каждый из более миллиона педагогов должен периодически доказывать, что точно знает:

не только предмет, но и его историю, и место в мировой культуре и науке;

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества.

Дарья Антонова ИА REGNUM На уроке

Учитель обязан продемонстрировать свои знания об основных закономерностях возрастного развития, стадиях и кризисах развития, социализации личности, индикаторах индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможных девиаций, а также знаний основ их психодиагностики, основ психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях; о путях достижения образовательных результатов и способах оценки результатов обучения; о приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства и другого.

Это еще не всё. Педагог должен обладать следующими умениями:

владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий (проектной деятельностью, лабораторными экспериментами, полевой практикой и т. п.);

объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде;

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности);

организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экскурсия по Музею

Выступая с докладом о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся на заседании Комитета Государственной думы по образованию и науке, министр Кравцов просветил собравшихся: «Важно то, на каких ценностях мы будем воспитывать подрастающее поколение. На сегодняшний день мы видим и предлагаем следующее: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям», но при этом «воспитательная работа не должна быть типовой». Понятно, что всю эту важность реализовывать будет поручено школе и учителю. Иначе бы тему «этой важности» всерьез обсуждали бы в других комитетах Госдумы: по бюджету и налогам, по федеративным отношениям и всех остальных, а члены комитета по образованию присутствовали бы на этих заседаниях как эксперты или почетные гости.

Учитель — конечно — наиважнейшая государственная фигура. Государство вправе рассчитывать и опираться на него. Но он не всесилен. Он не супермен. Призыв старшекурсников на учительскую службу — это от нужды. Поэтому и в министерстве, и в научно-педагогическом сообществе надо бы перестать соблазняться методом гоголевской невесты Агафьи Тихоновны: если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича, то… На этом этапе нам надо бы научиться хотя бы соразмерности в требованиях к учителю. Вот, такой простой вопрос — о соразмерности. Вопрос меры — самый неясный и сложный философский вопрос и живая общественная проблема. Ясно только одно исходное меры: школа и дети измеряются десятилетиями, а не периодом от выборов до выборов. И учителем не рождаются, а становятся.