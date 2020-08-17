В региональной избирательной комиссии забраковали некоторые из подписей, собранных его командой. Часть подписей признали недействительными, несколько не зачли из-за ошибки и «двойного» подписывания. В избиркоме объяснили, что некоторые подписавшиеся муниципальные депутаты ранее уже отдали свои голоса за других кандидатов. Руководитель комиссии Дмитрий Митюшев заявил, что шансов обжаловать это решение у коммуниста нет. В ответ Михайлов и его товарищи по партии начали информационную войну с избиркомом и системой отбора кандидатов в целом. По мнению ряда политических аналитиков, неудачное выдвижение с последующим недопуском на выборы вполне может оказаться политтехнологическим ходом КПРФ на фоне спада протестных «стопшиесных» настроений, которые долгое время были магистральной повесткой партии в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Михайлов

Региональное отделение КПРФ в Коми сейчас активно стремится максимально привлечь внимание к ситуации с Михайловым. В том числе, как полагают эксперты, — за счет провокаций. Например, 6 августа в избирком пришли кандидаты на выборах в Госсовет от КПРФ и активисты этой партии. Сначала они потребовали сменить помещение на большее по размеру, затем стали громко скандировать «Позор», «Допускай», «Это цирк». Кроме того, активисты шумно ругались с членами избиркома.

После отказа властей от идеи строительства в Коми мусорного полигона экологическая борьба потеряла смысл и поставила повестку «красного эколога» Михайлова под удар. Эксперты полагают, что коммунист мог намеренно разыграть карту административного давления, пользуясь резонансом в связи с делом хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала.

Госсовет РК Олег Михайлов

Известный в Сыктывкаре блогер Никита Чернов уверен, что коммунисты на самом деле и не планировали всерьез участвовать в выборах главы региона.

«Неужели вы полагаете, что такая политическая структура, как КПРФ, не могла пройти муниципальный фильтр в регионе, если бы захотела? И почему о проблемах со сбором подписей у Михайлова стало известно, уже когда ему отказали в регистрации, а не на этапе сбора, когда было бы уместнее поднять волну возмущения и были бы реальные шансы повлиять на итог?» — недоумевает эксперт.

По словам источников, близких к ЦИК КПРФ, во время сбора подписей за выдвижение Михайлова, многие единороссы отдали ему свои голоса. В связи с этим издатель портала «7Х7» Леонид Зильберг не исключает факт неких межпартийных договоренностей. По его словам, «когда на одной чаше весов гарантированный мандат, а на другой — смутные партийные перспективы, совершенно очевидно, что перевешивает».

"Так или иначе, — добавляет Никита Чернов, — если коммунистам нужна была новая протестная повестка, то они ее получили».

Однако всерьез говорить о том, насколько сильно протестные настроения повлияют на исход голосовании в ходе выборов в Госсовет Коми, которые также состоятся 13 сентября, пока преждевременно, предостерегает политолог Александр Предеин.

«В Коми особый избиратель, я бы сказал, своенравный и закрытый. Таких людей, действительно, можно убедить и можно разговаривать, но только если это конкретный разговор, который касается непосредственно их жизни. Можно было говорить с людьми о рисках строительства мусорного полигона. Но говорить о том, что не оправдались чьи-то политические амбиции, это вряд ли. Электорат в Коми кардинально отличается от тех же сибирских или дальневосточных регионов. Здесь нет огульного протеста. Есть здравый расчет и антиреволюционные настроения. Люди могут быть не в восторге от власти, но они при этом не ждут какого-то нового лидера-супергероя. Если система работает и позволяет нормально жить, значит, пусть будет система», — поясняет он.

Rkomi.ru Государственный Совет Республики Коми

В единый день голосования в Республике Коми 13 сентября 2020 года состоятся выборы главы региона, выборы депутатов Государственного совета Республики Коми VII созыва, а также выборы депутатов ряда советов муниципальных образований, районов, городских и сельских поселений.

В выборах главы Республики Коми 13 сентября примут участие временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба, Виктор Бетехтин от регионального отделения партии «Зеленая альтернатива», Сергей Пономарев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и Андрей Никитин от ЛДПР. Напомним, для регистрации в качестве кандидата на должность главы Республики Коми необходимо было до 29 июля представить в избирательную комиссию Республики Коми листы поддержки кандидата на должность главы Республики Коми (180 подписей мундепов для кандидатов от партий и дополнительно не менее 6614 подписей избирателей для самовыдвиженцев), финансовый отчет, а также сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, одна из которых в случае избрания кандидата главой Республики Коми будет наделена соответствующими полномочиями, и письменное уведомление о том, что кандидат на должность главы региона не имеет неучтенных счетов и вкладов, не хранит наличные и ценности в зарубежных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.