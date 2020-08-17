Турция — это одна из стран Ближнего Востока, где внимательно и заинтересованно следят за ходом избирательной кампании в США.

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Местные эксперты выступают с острожными прогнозами, заявляя, что меньше всего им бы хотелось, чтобы проблемы турецко-американских отношений оказались в эпицентре острых дискуссий, которые ведут президент США Дональд Трамп и его оппонент от Демократической партии Джо Байден. В целом симпатии турок на стороне Трампа. Они полагают, что несмотря на антитурецкую позицию, занятую Конгрессом США, который грозит и вводит по разным поводам санкции против Анкары, отношения двух стран базируются на негласном альянсе Трампа с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ведь американский президент называет своего турецкого коллегу «сильным и жестким лидером». The New York Times объясняет это тем, что «Анкаре удается реализовывать «экспериментальную дипломатию», работая на расколе между Конгрессом и Трампом, и никто не может толком объяснить, почему Турция, расходясь со своими западными союзниками во взглядах на Ливию, Сирию, Ирак, Россию и энергоресурсы восточного Средиземноморья, пользуется покровительством Трампа».

Сайт президента Турции Эрдоган и Трамп

Но ситуация может резко измениться в случае поражения на выборах действующего президента США, чего, кстати, уже не исключают в Турции. Вот почему в Анкаре остро отреагировали на турецкие «тезисы» Байдена, явно демонстрируя, что он «не их кандидат на предстоящих выборах». Обозначая свое видение отношений с Эрдоганом, демократ заявил, что если станет президентом, то поддержит турецкую оппозицию, чтобы победить лидера Турции, но «не путем переворота, а посредством избирательного процесса». Помимо того, Байден считает, что «США необходимо активнее работать с союзниками для изоляции действий Эрдогана в регионе, особенно в Восточной Европе, включая разведку нефти и другие вопросы». Он также заявил о поддержке турецких курдов, которых, по его словам, нужно интегрировать в политические институты страны, в частности вернуть в парламент. «Меня очень беспокоят наши аэродромы и доступ к ним, — говорит Байден. — И я думаю, что нам потребуется очень много работы, чтобы собраться вместе с нашими союзниками в регионе и разобраться с тем, как мы изолируем действия Эрдогана в регионе, особенно в Восточном Средиземноморье, в связи с нефтью и целым рядом других вещей, которые занимают слишком много времени».

Вообще, кандидат от демократов рассуждает компетентно. Будучи вице-президентом США, он не раз посещал Турцию, хорошо знаком как с представителями правящей элиты, так и турецкой оппозицией, в том числе с критически настроенными журналистами и активистами разных движений. Анкара быстро отреагировала. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что «аналитические умозаключения Байдена по Турции основываются на невежестве, высокомерии и двуличии», и что «времена, когда Анкара действовала по указке извне, остались позади, попробуйте — и вы за это заплатите». Но это слова, а какими могут быть дела? Турецкое издание Yeni Çağ сообщало, что Анкара уже имеет «запасной сценарий действий против США». Он включает закрытие для них Инджирлика и вообще всех авиабаз НАТО, недопуск американских кораблей на военно-морскую базу Аксаз, отказ от покупки самолетов Boeing и даже балансирование на грани разрыва дипломатических отношений. Однако пойдет ли в реальности Анкара таким конфронтационным курсом или американские демократы в случае победы на выборах попытаются упредить события через очередной переворот?

Navy.mil Корабли второй морской группы НАТО перед совместными учениями с ФМС Турции на военно-морской базе Аксаз, Турция

Байден говорит, что «мы не собираемся продолжать играть с ним (Эрдоганом — С.Т.) так, как мы это делаем сейчас». Но в любом случае американцы будут продолжать битву за Турцию, независимо от того, кто победит на выборах, Трамп или Байден. Французское издание Libération пишет, что «Эрдоган рассматривает возможность выхода из всех международных договоров с целью перераспределения сфер влияния на Ближнем Востоке и на севере Африки». Так что впереди у Анкары одни только потрясения, и пора ей начинать в регионе новую «большую игру». Что ж, ждать осталось недолго.