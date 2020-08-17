На прошлой неделе между компаниями Epic Games и Apple разгорелся конфликт, быстро превратившийся в полномасштабную войну. Сейчас создатели Fortnite пытаются добиться справедливости в суде, а в это время свою поддержку им выказывают союзники, число которых увеличивается изо дня в день: крупные корпорации, медийные личности и рядовые пользователи. Разбираемся в ситуации и рассказываем, как начался «крестовый поход против монополии Apple».

Epic Games Fortnite

В чём суть конфликта

Всё началось с того, что Epic Games решила перманентно снизить цену на V-баксы, виртуальную валюту в игре Fortnite (обычно на неё можно приобретать облики для персонажей и оружия, а также получать доступ к премиальной версии внутриигрового «боевого пропуска»). И если на PC и консолях снижение стоимости V-баксов прошло без затруднений, то с мобильными устройствами была одна загвоздка. Дело в том, что Apple (речь идёт об iOS-устройствах) получала комиссию в размере 30% от каждой покупки, совершенной в виртуальном магазине Fortnite, а значит, снизить стоимость валюты без ведома владельца платформы было невозможно.

Тогда Epic Games пошла на хитрость и встроила в мобильную версию Fortnite систему прямой оплаты Epic Direct, которая позволяла геймерам совершать покупки через серверы компании — по новой цене и без каких-либо дополнительных отчислений в «казну» Apple. С этого момента и начинается противостояние двух компаний.

Начало войны

Apple незамедлительно отреагировала на «своеволие» Epic Games и удалила игру из своего онлайн-магазина AppStore. Компания аргументировала своё решение тем, что создатели Fortnite грубейшим образом нарушили условия договора с платформой. Таким образом, миллионы геймеров (а Fortnite пользуется огромной популярностью на мобильных устройствах) лишились возможности запустить любимую игру и вновь получить доступ к своему прогрессу. Вскоре к противостоянию присоединилась и Google. Компания удалила Fortnite из магазина Google Play, тем самым заблокировав доступ для ещё одной (также немаленькой) категории геймеров.

Epic Games Fortnite

За этот промежуток времени (от ввода Epic Direct до первой блокировки прошло всего несколько часов) Epic Games успела подготовить и подать судебный иск на Apple. В 62-страничной жалобе было указано, что владельцы App Store нарушают антимонопольное законодательство, мешают здоровой конкуренции и искусственно ограничивают развитие инноваций. Создатели Fortnite заявили, что они добьются справедливости и сделают всё возможное, чтобы условия, прописанные в их договоре с Apple, были признаны незаконными. Позже аналогичный иск подали и на Google.

А вскоре после этого Epic Games опубликовала на своём YouTube-канале видео под названием Nineteen Eighty-Fortnite, призывающее геймеров бороться с Apple. Спустя некоторое время агитационный ролик показали и внутри игры.

О чём видео и что оно пародирует?

Ролик Epic Games является пародией на популярную рекламу 1984 года (режиссёром которой, кстати, выступил Ридли Скотт). Тогда лидерство на компьютерном рынке прочно занимала компания IBM со своими устройствами, а Apple готовилась выпустить в продажу свой новый персональный компьютер Macintosh. Для привлечения внимания общественности и был придуман этот ролик — в качестве крайне агрессивного маркетингового хода.

Реклама ссылалась на роман Джорджа Оруэлла под названием «1984». В ролике было показано тоталитарное государство, в котором каждый шаг жителей жёстко контролировался правительством и, в частности, «Большим братом». В роли «Большого брата» здесь выступила IBM, а в роли простого жителя, мечтающего о переменах, — Apple. В конце рекламы главная героиня бросала молот в огромный монитор, с которого велась пропаганда, а поверх экрана появлялись слова:

«24 января Apple Computer представит Macintosh. И вы увидите, почему наш 1984 год не будет похож на роман «1984».

Неудивительно, что Epic Games решила поддеть своего оппонента, используя именно этот ролик. Компания «пересняла» рекламу на игровом движке Fortnite, изменив действующие лица. Теперь в роли «Большого брата» выступала Apple, а в роли мечтающего о переменах революционера — Epic Games. В конце видео на главную сцену также выходила девушка с молотом (на этот раз, одна из героинь Fortnite) и разбивала монитор. Позже зрители видели следующий текст:

«Epic Games бросила вызов монополии App Store. В ответ на это Apple заблокировала Fortnite на миллиардах устройств. Присоединяйтесь к борьбе, чтобы не дать им превратить 2020 год в роман «1984».

Таким образом, Epic Games больно уколола Apple, напомнив компании о её первоначальной миссии — «бороться с монополией, а не становиться ею». Геймеры, к слову, оценили ироничный выпад создателей Fortnite: у ролика уже почти пять миллионов просмотров и больше 200 тыс. лайков.

Новые союзники

Не прошло и нескольких дней, как на сторону Epic Games начали вставать другие крупные игроки: музыкальный сервис Spotify, социальная сеть Facebook и Павел Дуров, создатель «ВКонтакте» и Telegram.

Павел Дуров «Как фанат Fortnite (и свободы), я полностью поддерживаю Epic Games в их борьбе с Apple. Тот факт, что пользователи и разработчики позволяли Apple держать их в цифровом рабстве больше 12 лет, — это оскорбление для всего человечества».

Стоит отметить, что у каждой из компаний своя история борьбы с Apple, — например, Spotify пытается избавиться от комиссии магазина App Store ещё с 2015 года. Тогда создатели сервиса, как и Epic Games, пытались добавить в мобильную версию приложения систему прямой оплаты — минуя комиссию. Apple, в свою очередь, не стала церемониться со Spotify и отказалась размещать в своём магазине обновления платформы.

Facebook же встала на тропу войны всего несколько дней назад. Компания запустила в 20 странах мира новый платный сервис для проведения онлайн-мероприятий. С его помощью предприниматели могут выставлять на продажу различные курсы (например, занятия по йоге или образовательные семинары) и зарабатывать на торговле этими материалами. Тем не менее и здесь не обошлось без вездесущей комиссии в 30%. Facebook пыталась обратиться к Apple и попросить компанию поддержать малый бизнес, пострадавший во время пандемии, но получила отказ — так, авторы курсов всё ещё получают лишь 70% от стоимости своего контента.

Что будет дальше?

Эксперты считают, что «неожиданная война» Epic Games с Apple — это продуманная и тщательно-спланированная акция, которую создатели Fortnite готовили в течение долгого времени. Во-первых, об этом говорит крайне удобный период для начала конфликта — в июне 2020 года Еврокомиссия решила начать формальное расследование о нарушении Apple антимонопольного законодательства (по просьбе всё тех же Telegram и Spotify).

Во-вторых, с момента блокировки Fortnite в App Store прошло всего несколько часов, а у Epic Games уже был готов судебный иск (как отмечают эксперты, «очень подробный и полагающийся на сильные правовые теории»), пародийный ролик (создание которого должно было занять как минимум несколько дней) и маркетинговый план по борьбе с Apple под хештегом #FreeFortnite. Совпадение? Вряд ли.

Скриншот epicgames.com Интерфейс магазина Epic Games Store

Как отмечает издание Polygon, сейчас опытные юристы изучают дело «Epic Games против Apple» и пророчат победу создателям Fortnite. Дело в том, что жалоба Epic Games действительно указывает на вполне конкретные нарушения со стороны Apple, а также не призывает создавать новые законы для урегулирования этой ситуации — а лишь соблюсти уже существующие.

Исход противостояния пока не ясен, но многие эксперты уверены в том, что Apple придётся отступить, а вслед за ней аналогичное дело проиграет и Google. Таким образом, авторы Fortnite избавятся от комиссии в 30% — создавая более благоприятные условия и для самих себя, и для геймеров. Соответственно, победа Epic Games может избавить от «комиссионных оков» и других разработчиков, позволив им получать больше прибыли и больше свободы в создании новых стартапов. Что должно позитивно сказаться как на конкуренции, так и на инновационном развитии всего рынка.

Остаётся лишь надеяться, что Epic Games мудро распорядится своей новой властью победителя и не повторит ошибок Apple. Иначе через несколько лет мы будем смотреть очередной пародийный ролик, где на месте «Большого брата» будут создатели Fortnite, а на месте молота — молодая компания-революционер.