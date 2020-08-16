Вышла в свет двухтомная энциклопедия «Ненецкий национальный округ». Ее главный редактор и составитель Людмила Корепанова 3 года занималась энциклопедическим словарем и 7 лет этой энциклопедией. Шеститомную Поморскую энциклопедию Архангельской области делал весь Северный Арктический университет — с сотнями ученых и преподавателей. Людмила Юрьевна, уже давно пенсионер, работая дома, собрала профессиональный авторский коллектив двухтомника практически «с миру по нитке». Она уверена, что мы должны хранить опыт предыдущих поколений, «на плечах которых мы стоим».

Двухтомная энциклопедия «Ненецкий национальный округ», вышедшая в свет в марте 2020 года

В 2001 году под редакцией Людмилы Юрьевны был издан энциклопедический словарь «Ненецкий национальный округ». Начинался он в конце 1980-х: когда создавалась областная Поморская энциклопедия, на статьи о Ненецком округе в ней отдали 50 страниц, и было ясно, что этого мало, всего не вместить. Когда были собраны материалы на брошюру, редактор пошла к руководителю одного геологического предприятия. Он оставил рукопись «до завтра», а на следующий день сказал, что надо делать не брошюру, а словарь. Заключили договор с издательством «Аванта+» — серьезным издательством, где не все желающие могли печататься. Оплатил издание словаря директор «Архангельскгеологодобычи» Алексей Баринов. Тираж заказали огромный для НАО — 5000 экземпляров. Получилось строгое издание в академическом формате, куда вошло 700 статей. Часть раздали бесплатно, последние экземпляры «ушли» в 2015 году.

Татьяна Башинская Тундра. Ненецкий автономный округ

А с 2012 года Л. Ю. Корепанова стала собирать уже энциклопедию, в чем ей помог архангельский историк Рудольф Ханталин, ставший научным редактором. Если в словаре было 700 статей, то для энциклопедии подготовили словник уже на 1200, а собрали более 1900 статей. Авторами стали 18 кандидатов и 4 доктора наук — большая часть из Сыктывкара, 4 из Архангельска. Оплачивал текущие расходы краеведческий музей НАО. При губернаторе НАО А. Цыбульском оплатили работу авторского коллектива и провели конкурс на печать энциклопедии.

Презентацию назначили на 19 марта 2020 года, но 18 марта в НАО был введен карантин по коронавирусу. Нет сомнений, что после снятия ограничений энциклопедия будет представлена широкому кругу читателей и получит заслуженную оценку.