Иконы и книги XVII века под водой
Вот часть разговора Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским, который произошел 14 августа 2020 года:
Казалось бы, в Архангельской области есть и более важные проблемы, чем фондохранилище. На самом деле его отсутствие однажды уже привело к катастрофе.
04.05.2016: ИА «Эхо Севера» в статье «В Архангельске власти пытаются скрыть факт повреждения культурных ценностей в музее Изобразительных искусств» сообщило, что в адрес издания поступило обращение работников музея ИЗО: «В средствах массовой информации прошла информация о затоплении хранилища фондов Архангельского музея изобразительных искусств. В официальной информации указано, что фонды не повреждены! На самом деле пострадали в результате затопления древние книги, иконы, ущерб значительный! Сотрудники музея как могут пытаются спасти ценные экспонаты… Просим губернатора и надзорные ведомства разобраться в ситуации — Архангельский музей ИЗО уже несколько лет не может решить вопрос с выделением соответствующих помещений для размещения фондов…».
06.05.2016: «Эхо Севера» в статье «Бездействие руководства Архангельского музея ИЗО может привести к утрате памятников древнерусского искусства» приводит детали происшествия: «…в конце апреля 2016 года… Затопило бункер, входящий в комплекс здания Облсобрания. Обнаружили это 25 апреля. Заявили, что затопило в минувшие выходные, однако там к этому времени развилась плесень, а это не могло произойти за 1−2 дня… В этом хранилище находились на двухуровневых стеллажах иконы, деревянная скульптура и книги. При затоплении все иконы и скульптура, расположенные на нижнем ярусе, пропитались водой и покрылись плесенью, а это сотни уникальных предметов…
Информационное агентство «Ньюс 29»
Фонд сохранения исторического наследия «Император» в письме от18.04.2017 года на имя губернатора Архангельской области И. А. Орлова предлагал:
Судя по разговору президента В. В. Путина с А. В. Цыбульским, фондохранилище будет построено, и это главная хорошая новость. Плохо, что за 4 года никто из архангельских должностных лиц областного правительства и областной прокуратуры не сообщили список икон и книг, которые пострадали, кем, когда и за счет каких средств они реставрировались, куда передавались и где находятся, во что обошлась «чья-то» халатность. И чья это была халатность? Еще не поздно исследовать это вопрос, так как до фондохранилища далеко, а наступать на грабли — национальный вид спорта.