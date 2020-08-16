Вот часть разговора Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским, который произошел 14 августа 2020 года:

Спас Нерукотворный. Икона первой половины XIV века из Введенской церкви Княжеострова Приморского района Архангельской области из фондов музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».

А. Цыбульский: «…наш государственный музей, который в себя включает почти 40 тысяч единиц хранения… это и картины Репина, Венецианова, Серова, Брюллова, это и уникальные предметы Северной школы иконописи начиная с XIV века, и уникальные предметы нашей резьбы по дереву XVI века… не имеет собственного фондохранилища… то помещение, где они хранятся, не в полной мере соответствует ни с точки зрения пожарной безопасности, ни с точки зрения обеспечения климатических режимов, режимов влажности и так далее.

…уже выделен земельный участок, подготовлена проектно-сметная документация, есть заключение Главгосэкспертизы — 509 миллионов рублей нам необходимо на строительство этого фондохранилища… Министерство культуры… нас в этом направлении поддерживает… чтобы этот проект включить в федеральную адресную инвестиционную программу.

В. Путин: …Соответствующее поручение, безусловно, будет дано Министерству культуры… Поработаем тоже на этот счёт. Ваше официальное письмо на этот счёт тоже есть. Оно будет направлено в Правительство Российской Федерации для проработки».

Герб Архангельской области

Казалось бы, в Архангельской области есть и более важные проблемы, чем фондохранилище. На самом деле его отсутствие однажды уже привело к катастрофе.

Dou , Gerrit (Dutch, 1613-1675) (мастерская) — Старик с книгой, 23 см x 21 см, панель, масло

Фонд сохранения исторического наследия «Император» в письме от18.04.2017 года на имя губернатора Архангельской области И. А. Орлова предлагал:

«По словам работников музея, количество находившихся в воде икон составляло не менее 300, а книг — не менее нескольких десятков… ущерб составляет десятки, если не сотни миллионов рублей. Произошла катастрофа большого общественного значения… министерством культуры Архангельской области выбрана неудачная политика неразглашения ее обстоятельств… …в ходе совместного обсуждения этой ситуации Вы предложили лично ознакомить журналистов с состоянием пострадавших произведений искусства и рассказать, что делается по их восстановлению и предотвращению подобных случаев в дальнейшем. Прошу Вас провести такую встречу с руководителями областных СМИ, культурной общественностью и представителями Церкви в ближайшее время — так как… многие люди опасаются повторения событий…». Похода с губернатором и встречи не произошло.

Судя по разговору президента В. В. Путина с А. В. Цыбульским, фондохранилище будет построено, и это главная хорошая новость. Плохо, что за 4 года никто из архангельских должностных лиц областного правительства и областной прокуратуры не сообщили список икон и книг, которые пострадали, кем, когда и за счет каких средств они реставрировались, куда передавались и где находятся, во что обошлась «чья-то» халатность. И чья это была халатность? Еще не поздно исследовать это вопрос, так как до фондохранилища далеко, а наступать на грабли — национальный вид спорта.