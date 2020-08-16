



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Анкара исключена из проекта боевых истребителей F-35

Как передает портал TR724, Турция исключена из проводимого ранее совместно с США проекта боевых истребителей F-35, на который было потрачено 1,25 миллиардов долларов. Причиной этому послужило то, что Анкара приобрела у России зенитный ракетный комплекс С-400, который, к слову, так и не смогли запустить. В целом на вышеуказанную военную технику было потрачено 3,75 миллиарда долларов, что эквивалентно 27 миллиардам турецких лир. F-35 использованы американской стороной в качестве санкционных мер против Турции. Таким образом, Анкара и из проекта исключена, и оплаченные истребители получить не может. Передача двух С-400, находящихся на турецкой авиабазе Мюртэд, началась в прошлом году 12 июля и завершилась 15 сентября. В турецком парламенте С-400 были названы «самым дорогим металлоломом в истории». Сразу после завершения передачи российских комплексов Вашингтон ввел санкции против Анкары, оставив у себя истребители F-35.

Турция ослабляет влияние ОБСЕ

Согласно Ahval News, пережитый в прошлом месяце между странами-участниками кризис в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), являющейся самым крупным в мире региональным органом по обеспечению безопасности, привел к тому, что организация осталась без лидера. Турция, Азербайджан и Таджикистан заблокировали переизбрание ключевых должностных лиц ОБСЕ. Этот шаг расценивается как открытая агрессивная попытка ослабить действия Организации в защиту прав человека и свободы слова.

Hornet Driver Эмблема ОБСЕ

Заражения коронавирусом в Анкаре

Как следует из сообщения газеты BirGün, анкарский филиал Профсоюза сотрудников здравоохранения и социальных служб (SES) объявил о том, что количество пациентов с подтвержденным коронавирусом в провинции Анкара увеличилось до 50 тысяч, а в больницах уже нет свободных мест. В заявлении говорится, что данные министерства здравоохранения Турции ошибочны, и отмечается: несмотря на то, что во время пандемии коэффициент заполнения коек в отделениях интенсивной терапии и составлял более 75%, в настоящий момент в некоторых больницах нет свободных мест как в отделениях интенсивной терапии, так и в обычных палатах. В заявлении говорится: «В то время как многие страны мира говорят о надвигающейся второй волне, количество заболевших в нашей стране, которое все еще исчисляется тысячами, свидетельствует о том, что нам все еще не удалось преодолеть первую волну. Обычно среднее количество заявок на лечение в стационарных лечебных учреждений в нашей области составляло 3 миллиона обращений в месяц. Однако оно снизилось до 600 тысяч в первые три месяца пандемии, а стремительное увеличение заявок, 800 тысяч после мая, быстро набрало оборот и приблизилось к нормальному течению в обычный период».

«Не посещайте Турцию без необходимости»

Согласно порталу T24, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) повысил до третьего уровня опасности путешествия в Турцию. Это сделано в связи с пандемией коронавируса. CDC рекомендует американским гражданам не посещать Турцию без необходимости. Гражданам, состоящим в группах риска, рекомендовано воздерживаться от поездки в Турцию в любом случае.

Евросоюз применяет санкции

Как следует из сообщения турецкой редакции Deutsche Welle, в Европейским союзе начаты процедуры по применению санкций против юридических и физических лиц, нарушивших запрет на поставку оружия в Ливию. Инициаторами являются Германия, Франция и Италия. Стало известно, что среди нарушителей есть и одна турецкая фирма. Достигнут компромисс относительно списка юридических и физических лиц, к которым будут применены санкции. Также получены данные, что лица из списка занимаются морской и воздушной логистикой поставок оружия, нарушая запрет ООН, действующий с 2011 года. Список будет передан странам — членам Евросоюза и после завершения летних каникул его рассмотрят на заседании Совета министров ЕС, который и примет окончательное решение.

В Восточном Средиземноморье накаляется обстановка

Турецкая редакция Deutsche Welle оповещает, что прибытие турецкого судна «Оруч Реис» в зону по проведению сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье вызвало бурную реакцию со стороны Греции и Кипра. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис созвал срочное заседание Совета безопасности страны по этому вопросу. Афины через международную автоматизированную систему оповещения NAVTEX объявили, что они против проведения Турцией исследований. Греческая пресса пишет, что армия находится в боевой готовности. В заявлении МИД Греции говорится следующее: «Греция предупреждает Турцию о том, что ей следует прекратить незаконные действия, которые угрожают спокойствию и безопасности в регионе». Правительство Германии призвало Анкару и Афины воздержаться от действий, которые могут лишь усугубить обстановку в Восточном Средиземноморье, и срочно приступить к переговорам. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что Берлин внимательно следит за развитием событий в Восточном Средиземноморье и крайне обеспокоен усугублением отношений между Турцией и Грецией.

BasilioC Греческие солдаты

Интересное сообщение для администраций турецких провинций

Согласно агентству Mezopotamya Ajansı, рост доллара по отношению к турецкой лире интересным образом отразился на новой инструкции МВД Турции. Министерство направило губернаторам 32 провинций инструкцию, где говорится, что в ближайшее время запрещенная на территории Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) произведет обмен валюты в крупных размерах. Утверждается, что РПК начнет готовиться к зимнему периоду и поэтому начнет закупать продовольствие и товары первой необходимости. В связи с чем ожидается выброс иностранной валюты на внутренний рынок Турции.

Растет поддержка движения «101 Аксачлы»

Как говорится в сообщении телеканала Fox TV, еще 404 человека оказали поддержку «призыву к демократии» движения «101 Аксачлы» («101 седовласый» — дословный перевод), состоящего из деятелей искусства, писателей, научных деятелей и журналистов, придерживающихся различных политических взглядов. Ранее движение выпустило видеообращение к турецким властям и оппозиции с призывом укреплять демократию. Сторонники движения обратились к турецким властям и оппозиции посредством платформы «404 Йуртташ» («404 соотечественника» — дословный перевод).

ВВС Турции нанесли воздушные удары по Ираку

Согласно сообщению K24, боевые истребители ВВС Турции нанесли воздушные удары по приграничным военным частям, относящимся к иракской армии. В результате бомбардировки погибли два командира ВС Ирака. Глава района Сидекан (область Соран в провинции Эрбиль) Ихсан Челеби сообщил о том, что турецкие истребители нанесли воздушные удары по бронетранспортеру армии ВС Ирака, который числился за приграничными военными частями. Не обошлось без жертв среди личного состава: погибли командир 3-й бригады Зубейир Халил и командир 2-го полка Мухаммед Решид. Иракский телеканал Rudaw TV назвал происходящее «бомбардировкой ВС Турции совещания между представителями Ирака и РПК» и сообщил, что Турция нанесла удар во время этого совещания.

U.S. Department of Defense Самолёт ВВС Турции

Конгресс США препятствует продаже вооружения в Турцию

Как следует из сообщения турецкой редакции Deutsche Welle, приобретение Турцией у России С-400, военные операции Турции в Северной Сирии, исключение официальной Анкары из проекта боевых истребителей F-35, несмотря на то, что они были оплачены — все это продолжает усугублять проблемы в турецко-американских отношениях. При этом четыре члена Конгресса США вот уже два года препятствуют продаже оружия в Турцию, чтобы препятствовать установке С-400.

Пентагон недоволен Францией и Турцией

Как следует из сообщения SamanyoluHaber, Пентагон выразил желание «увидеть снижение напряжения в Восточном Средиземноморье» и призвал Францию и Турцию «разрешить разногласия». Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в заявлении для СМИ поделился выводами: «И Турция, и Франция являются крайне важными союзниками по НАТО. США за снижение напряжения в Восточном Средиземноморье. Мы хотели бы увидеть разрешение данной ситуации, которое не предполагает использование военных морских и воздушных судов и продолжит сотрудничество Франции и Турции».

Скрытая правда

Согласно сообщению Ahvalnews, продолжается начатая 17 июня воздушно-наземная военная операция ВС Турции в районе Хафтанин в Иракском Курдистане, расположенном напротив турецкого города Ширнак. Хотя эти события не освещаются в СМИ. В турецких СМИ передают только заявления министерства обороны Турции, в курдских СМИ сообщается и о столкновениях с РПК. Оппозиционные СМИ продолжают хранить молчание. Пристально следящий за курдским движением и ставший экспертом в этой сфере турецкий журналист Эрдал Эр утверждает, что в районе Хафтанин, на самом деле, ведется крупная война и этот факт намеренно скрывается от СМИ. По его мнению, Турция оккупировала Курдистан для того, чтобы ликвидировать все, что имеется у курдов.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Делегация Евросоюза в Турции под председательством посла Кристиана Бергера посетила турецкую провинцию Диярбакыр. Бергер принял участие в заседании «Организованность в развитии провинций», которое состоялось в Торгово-промышленной палате провинции Диярбакыр (DTSO).

Флагманская турецкая авиакомпания «Турецкие авиалинии» (THY), которая является одной из наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса, снизила зарплаты своим сотрудникам. Для работников, не являющихся членами профсоюзов, были введены новые правила оплаты труда. После этого около 200 сотрудников администрации ушли в отставку.

Американские сенаторы от Демократической партии Боб Менендес и Крис Ван Холлен обратились к госсекретарю США Майку Помпео с призывом применить санкции в связи с действиями Турции в Восточном Средиземноморье, расценив их как провокационные.

U.S. Senate Боб Менендес

Утверждается, что ВС Турции установили военный пост на стратегическом холме Альраким в районе Альхаддада Джабаль Аль-Акрад в сельской местности сирийского северного порта Латакия.

Пандемия коронавируса привела к кризису и в авиакомпании «Пегасус». Компания объявила о чистом убытке в размере 130 долларов во втором квартале 2020 года (апрель—май—июнь). Оборот компании снизился на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров в июле немного увеличилось по сравнению с периодом карантина. Однако все же текущее количество пассажиров (1 миллион) — на 64% меньше, чем в прошлом году.