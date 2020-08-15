Малый и средний бизнес по умолчанию федеральных властей мог и дальше находиться в тени, если бы не коронавирус и необходимость пересмотра параметров национальных проектов. То есть не случилось бы «несчастья» — не возникло бы необходимости изменить подходы по учету предприятий МСП. Отсутствие эффективного учета представителей МСП породило в последние дни споры среди экспертов, комментировавших в СМИ итоги значительного за последние 16 лет объема падения прибыли бизнеса и сокращения числа субъектов МСП, которые были опять же подведены не какими-либо официальными ведомствами, непосредственно осуществляющими учет компаний, а коммерческой аудиторско-консалтинговой компанией. Напомним, данные FinExpertiza утверждают, что в России к 1 августа прекратило работу 1,95 млн микро-, малых и средних предприятий (МСП) — это почти каждый пятый бизнес в этом секторе. Между тем на свет появилось 848,5 тыс. новых МСП. Таким образом, в целом общее число МСП сократилось на 4,2%. Причем число закрытых МСП превысило число открывшихся в каждом регионе страны. Хуже всего ситуация оказалась в Ингушетии, где этот показатель снизился почти на 10%, хотя в количественном исчислении показатель впечатляет не так, как в процентном выражении — закрылось 421 предприятие. Кстати, в Ингушетии зафиксирован и самый высокий уровень чистого убытка — минус 3260%, хотя опять же в денежном выражении в федеральных масштабах сумма кажется не настолько критичной — 1,5 млрд рублей, но в региональном, безусловно, катастрофичной. Статистика априори — «вещь» спорная, капризная, для понимания ситуации требуется более широкая трактовка событий: один отдельный показатель может впечатлить видавших виды, тогда как совокупность данных позволит расставить всё по своим местам — более эффективно обозначить проблему и также найти более эффективное ее решение. Так, издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные статистики Единого реестра субъектов МСП, чуть ранее обозначало, что число малых и средних предприятий на 10 августа год к году сократилось на 4,2%, с 5,83 млн до 5,59 млн. Однако число занятых в этой сфере работников не уменьшилось, а даже медленно увеличивается, что опять же таким образом вносит еще один фактор, который в целом меняет всю картину происходящих событий. Эксперты также разошлись в оценке действующей ситуации и перспектив развития МСП. Кто-то вынес безоговорочный приговор, мол, это только начало, с завершением 4 октября действия моратория на банкротство появится более реальная картина, характеризующая состояние дел в секторе МСП, что совершенно справедливо, ведь не зря Минфин предусмотрел рост расходов бюджета на юстицию и судебную власть, вероятно, ожидается рост нагрузки на суды. Другие эксперты подвергли критике оказываемые правительством во время пандемии меры помощи бизнесу, мол, в США уровень поддержки был выше. Третьи, наоборот, заявили, что если бы не помощь государства последствия для МСП могли оказаться куда хуже. Между тем всем известно, что многие предприятия МСП не смогли воспользоваться теми или иными мерами господдержки. Причины были самые разные: кто-то, вероятно, прикрываясь одним видом ОКВЭД, осуществлял другой вид деятельности, кому-то не позволяла структура бизнеса и т. д. и т. п., но всё это говорит лишь об одном, что в секторе необходимо навести порядок — привести многие данные, так сказать, к единому знаменателю с одной лишь целью — создать прозрачные понятные всем игрокам этого сектора правила игры, чтобы представители малого бизнеса не боялись вести открыто и прозрачно свою деятельность и могли рассчитывать на помощь государства в трудную минуту, тогда как государство должно владеть полными достоверными данными для возможности своевременного и эффективного принятия мер поддержки бизнеса без урона другим секторам экономики, для чего опять-таки нужен понятный учет предприятий МСП. Фактически этот понятный учет до сих пор отсутствовал. Комментируя новость о сокращении числа малых предприятий, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Степан Земцов заявлял ИА REGNUM, что реальную картину сокращений и банкротств можно будет увидеть только в 2021 году, поскольку «обычно ФНС удаляет компании из реестра в августе, а признает ликвидированными после нескольких лет несдачи отчетности. Для компаний это проще, чем подавать заявление и документы на ликвидацию, поэтому в реальности в реестрах ФНС фактическую бизнес-динамику мы увидим лишь в следующем году. В этом году в связи с кризисом компаниям разрешили уточнить обороты и досдать форму по среднесписочной численности, поэтому число субъектов МСП в реестре в марте — июне выросло». Вот вам, как говорится, и еще один поворот событий, который не позволяет в полной мере оценить состояние дел в секторе МСП, ожидать ли роста социальной напряженности, безработицы, падения доходов в бюджете от предпринимателей. Хотя, как раз таки судить о падении доходов бюджета в любом случае можно по уровню реально располагаемых доходов граждан, который позволяет или не позволяет создавать спрос на услуги и товары предпринимателей и, в принципе, в целом стимулировать рост экономики. С этим, как известно, есть проблемы. Хотя, эксперты FinExpertiza, считают, что при отсутствии второй волны коронавируса и новых экономических ограничений занятость в секторе МСП может увеличиться. Позитивно скажется снижение страховых взносов для зарплат сверх МРОТ на долгосрочной перспективе развития МСП. Напомним, что федеральный закон о снижении вдвое — до 15% страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса, а также об отсрочке уплаты налогов начал действовать с 1 апреля. Однако обороты малого бизнеса будут всё-таки зависеть от того, как скоро восстановятся доходы населения.

Учёт и контроль

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После бурных экспертных обсуждений состояния дел МСП-сектора издание «Ведомости» опубликовало информацию о том, что Минэкономразвития и ФНС прорабатывают вопрос о ежемесячном обновлении Единого реестра малых и средних предприятий, что, по мнению представителя министерства, минимизирует риски исключения из реестра предпринимателей именно в августе. Обновленные данные в реестре МСП налоговая служба публикует ежемесячно на основании информации о новых зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях или о прекращении их деятельности, производимой продукции или участии в госзакупках. Но само включение компаний в реестр, которое позволяет компаниям получать существенные льготы, происходит только раз в год — 10 августа, на основании налоговой отчетности, предоставленной в ФНС до 30 июня. Как пояснила изданию вице-президент РСПП Мария Глухова, из-за этого компании не могут получить своевременную господдержку и льготы. По ее словам, «даже если компания только создается, ее смогут включить в реестр МСП только через год, после сдачи налоговой отчетности. Или, например, в кризис у компаний существенно падают объемы выручки до порога среднего бизнеса, они государственную поддержку получить не могут. А если он будет обновляться раз в месяц, то это обеспечит реестру нужный динамизм и более эффективный доступ для субъектов МСП в случае получения поддержки или иных льгот, которые положены субъектам МСП. Поскольку критерием для получения льгот является именно наличие компаний в реестре».

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Почему ФНС и Минэкономразвития не пошли на этот шаг ранее, непонятно. Первая волна пандемии сошла. Ожидается ли вторая, еще вопрос. Возможно, ведомства, приступив к мерам по ежемесячному обновлению реестра, готовятся ко второй волне коронавируса, а возможно, решили наконец-то навести порядок в учете МСП на будущее с прицелом на более эффективное развитие отрасли.