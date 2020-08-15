Как сообщают бакинские СМИ, экс-главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову запрещен выезд из страны. Со ссылкой на свои источники, они утверждают, что это решение связано с возбуждением уголовного дела в связи с антикоррупционной операцией в МИД, и Мамедъярову «предстоит отвечать на многочисленные вопросы следствия». Напомним, что в первых числах июля Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) провела спецоперацию в МИД. Были арестованы высокопоставленные чиновники, которым предъявили обвинения «в преднамеренном злоупотреблении своими полномочиями». Потом президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил своих дипломатов, не называя имен и стран их пребывания, чуть ли не в государственной измене. Стало очевидным, что СГБ уже давно ведет оперативную разработку МИД, и готовящиеся «дела» в зависимости от конкретного случая могут содержать обвинения либо сразу в связи с «политикой и коррупцией», либо их будут разводить.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пока Мамедъярову не предъявлено каких-либо обвинений. Он проходит как свидетель. Но ситуация, на наш взгляд, может измениться в любой момент. В чем заключаются истинные причины настигшей Мамедъярова опалы и утраты политического доверия со стороны Алиева, не объясняется. Сам бывший министр заявил, что «сожалеет о случившемся» и отказывается комментировать ситуацию. Заявление Алиева о том, что решение об отставке Мамедърова у него возникло после того, когда он в момент начала «товузского кризиса» — боестолкновений на границе Азербайджана и Армении — не застал главу МИД в своем рабочем кабинете, неубедительно. Мамедъяров находился дома, связывался по телефону с администрацией президента, правительством, зарубежными представителями Азербайджана и переговорил даже с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он работал. Но почему дома? Загадка.

Наши источники в экспертом сообществе Баку утверждают, что «камнем преткновения» во взаимоотношениях между Алиевым и Мамедъяровым стало отношение к премьер-министру Армении Николу Пашиняну относительно продолжения с ним переговорного процесса по урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Якобы именно глава МИД Азербайджана «навязал» своему президенту концепцию негласной поддержки Пашиняна с переходом в переговорах по конфликту к практике «малых дел», после чего могло бы последовать компромиссное решение по Нагорному Карабаху, и что якобы такой ход событий находил поддержку со сторон главы МИД России Сергея Лаврова. Но против этого выступили представители «протурецкой партии» в руководстве Азербайджана, считающие, что «Ереван водит за нос Баку» (выражение не наше — С.Т.), потому что спустя два года с момента прихода к власти в Армении Пашиняна «воз и ныне там, а Баку остался ни с чем».

Primeminister.ru Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

В результате по Мамедъярову было решено нанести удар. Что касается Москвы, то слухи об отставке министра стали циркулировать в дипломатических кругах с конца прошлого года. Но считалось, что Алиев переместит Мамедъярова на должность спецпредставителя по урегулированию нагорно-карабахского конфликта как прекрасного знатока «конфликтного досье». Предполагалось, что при такой кадровой комбинации конфликт будет выводиться из конъюнктурных схем региональной и международной политики. Однако, учитывая коррупционные разоблачения в МИД Азербайджана, такая рокировка выглядит уже маловероятной. Что дальше? Учитывая, что Мамедъяров, долгие годы занимавший пост главы МИД Азербайджана, является носителем конфиденциальной информации, касающейся аспектов внешней политики страны, власти вряд ли допустят его выезд за рубеж. Скандал вокруг него будет раскручиваться или стихать в прямой зависимости от многих внутренних и вешних факторов.

Mid.ru Бывший глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров

Пока сохраняется ощущение недосказанности, наличия неизвестных сюжетов, имеющих причинно-следственную связь. Что-то на этом направлении должно обязательно раскрыться, но когда, как и для чего? Сегодня ясно следующее: Алиев резко меняет тактику и стилистику своих действий на карабахском направлении, хотя не решается пока выходить из переговорного процесса при посредничестве Минской группы ОБСЕ. К действиям более решительного свойства Баку еще не готов. При этом активно подтягиваются «турецкие тылы». Сложно сказать, какие проблемы Алиев сейчас решает, внутренние или внешние, так как кадровые перемены осуществляются на фоне заметного обострения ситуации в сопредельных странах Ближнего Востока, в частности в Турции и Иране. Баку идти на конфликт с Арменией не может, так как война способна выйти за рамки регионального уровня и втянуть еще несколько стран, включая Россию.

Поэтому продолжается политика балансирование между внешними центрами силы, но с креном в сторону Турции, что в принципе было не характерно для дипломатии Азербайджана последних лет. Может последовать ответная реакция России. Так что внешнеполитические решения и действия Баку требуют пристального внимания. Они будут иметь последствия не только для Азербайджана, но и повлияют на региональное и глобальное противостояние между Россией и Западом.