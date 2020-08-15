Накануне визита государственного секретаря США Майка Помпео в Варшаву, куда он прибыл сегодня, 15 августа, американский и китайский послы в Польше Джорджетт Мосбахер и Лю Гуанъюань обменялись публичными выпадами. Американка сделала это в статье на портале POLITICO. eu, китаец дал интервью газете Rzeczpospolita. Выбор изданий не случаен. POLITICO. eu — это европейская редакция известного американского издания, которое в целом критически настроено к президенту США Дональду Трампу и проводит линию на восстановление порушенного Вашингтоном американо-германского сотрудничества. Rzeczpospolita — пожалуй, самая авторитетная польская газета, старающаяся придерживаться центристских позиций и потому критикующая правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) за ее крен в сторону США с пожеланием выровнять европейское направление и взаимодействовать с Берлином.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так что определим первого адресата этой полемики — это Германия, где настороженно восприняли нынешнее турне Помпео по Словении — Австрии — Чехии — Польше и на уровне пропагандистских заявлений обвинили США в попытке расколоть Европейский союз, приравняв «американского партнера» таким образом к России. Но есть еще и другая аудитория. Начнем с Лю Гуанъюаня, который выступил первым. Он назвал Польшу лидером объединения «17+1» (страны Центральной и Восточной Европы с Грецией плюс Китай) и пояснил, что сейчас идет подготовка к саммиту этого формата. По словам посла, в последние годы все больше и больше китайских компаний хотят инвестировать в Польшу, а уже сейчас сумма их инвестиций превысила несколько миллиардов долларов. Помимо того, китайский дипломат проявил интерес к инициативе «Троеморья», где Варшава тоже видит себя лидером. Он отметил, что инициатива «имеет большое стратегическое значение для развития Центральной и Восточной Европы» и ее «можно полностью интегрировать с проектом «Один пояс, один путь». Здесь Китай готов предложить свою помощь в развитии инфраструктуры.

«Троеморье» оказалось и в прицеле публикации Мосбахер. Американский посол категорически потребовала от Западной Европы и Брюсселя «не пренебрегать экономическим контрастом между Востоком и Западом, разрабатывать политику, уважающую благородное стремление к солидарности и понимающую экономические реалии, которые так сильно отличают Западную Европу от Центральной и Восточной Европы». И сделать это необходимо для того, чтобы страны — участники инициативы не обратились за содействием к Китаю, чьи инвестиции идут с нагрузкой, или к «неоимпериалистической России Владимира Путина», которая «использует энергетические сделки», чтобы привязать к себе, «потребовать верности, создать зависимость и расширить свое пагубное влияние». Мосбахер напомнила, что Помпео пообещал выделить на «Троеморье» до одного миллиарда долларов для финансирования проектов инициативы.

Gov.pl Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер

О намерении президента Польши Анджея Дуды обсудить с Помпео будущее участие США в «Троеморье» заявил глава канцелярии польского главы государства Кшиштоф Щерский. Однако что эта инициатива, что «17+1» — это пока еще искусственные форматы для Польши, до настоящих боев на этих виртуальных площадках, где США могут вступить в столкновение с Западной Европой и Китаем, далеко. Настоящая геополитическая драма для Варшавы разыгрывается на историческо-географическом поле Польша — Литва — Белоруссия — Украина — Россия. Сегодня воспалилось белорусское звено, от чего политическая температура выросла в Варшаве. Щерский отмечает, что ситуация в Минске также будет в повестке переговоров между Дудой и Помпео. А что могут предложить американцы?

Польша помнит, как ее на тот момент глава МИД Радослав Сикорский вместе с немецким и французским коллегами принял участие в подписание Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине, которое состоялось 21 февраля 2014 года. И хотя тогда эта акция обернулась падением режима украинского президента Виктора Януковича, его бегством и приходом «проевропейских сил» к власти, сторонники «Права и Справедливости» считают, что Варшава ничего не выиграла, поскольку «инициативу перехватил Берлин» и «де-факто Германия в настоящее время доминирует в украинской политике». В отношении Белоруссии нужно сыграть иначе, замечает один из польских публицистов. Оставив за бортом Европейский союз, соглашение должны заключить между собой Россия и США на условиях, когда Минск остается военным союзником Москвы, а та в ответ отказывается «поглощать» соседнюю республику. Поэтому визит американского госсекретаря в Варшаву «очень своевременен», заключает он.

Цитата twitter.com/prezydentpl Государственный секретарь США Майк Помпео, президент Польши Анджей Дуда и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак

Это предполагает игру Польши не только вместе с США, но и с Россией. Иначе говоря, в Минск на переговоры должны отправиться вместе глава МИД России Сергей Лавров, МИД Польши Яцек Чапутович и Помпео. Возможно, на нечто подобное намекал лидер входящей в правящую коалиция партии «Солидарная Польша» министр юстиции Збигнев Зёбро, когда предлагал перед тем, как начать что-то предпринимать в отношении Белоруссии, вначале «спросить себя, чего хочет российский президент Владимир Путин, каковы цели России и к чему это может привести». Однако решится ли Варшава на нечто подобное или сосредоточит все свои усилия на инициативе «Троеморья», лавируя между Вашингтоном, Берлином и Пекином? Подождем и посмотрим.