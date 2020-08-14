Интервью с митрополитом Архангельским и Холмогорским Корнилием

Пресс-служба митрополии Архангельской и Холмогорской Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий на праздновании 500-летия Антониево-Сийского монастыря.

Владимир Станулевич: Как Вы оцениваете роль Свято-Троицкой Антониево-Сийской обители в истории и культуре России и Русского Севера?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий: По милости Божией в этом году мы отмечаем пятисотлетие со дня основания этого старинного мужского монастыря. Перед глазами проходит исторический путь становления государства Российского. Поколения истинных делателей монашеского жития прошли здесь свой путь, вдохновляемые основателем обители. Сам преподобный Антоний считал себя духовным наследником и продолжателем монашеского пути преподобного Сергия Радонежского, игумена земли Русской. Сей путь привел к великому духовному, нравственному возрождению народа, становлению российской государственности после страшных исторических потрясений.

Неоценим вклад обители в духовно-просветительское становление родной северной земли. Издревле братия монастыря отправлялась с миссией в крайние земли — нести Слово Божие. Множество коренного народа Заполярья сийские монахи обратили в христианство, показав им свет православия. А те, кто оставался в обители, несли свое послушание, создавая книги и иконы для приходов, питая и привечая всех, кто стучался в ворота Антониева монастыря.

И самое главное, мы видим, что в нашем современном суетном мире монастырь свято сохраняет и продолжает традиции, заложенные его основателем — преподобным Антонием — пять столетий назад.

Владимир Станулевич: В монастыре был пострижен под именем Филарета боярин Федор Никитич Романов, будущий патриарх и правитель России. Дом Романовых помнит о монастыре и помнит ли монастырь о Романовых?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий: Ничего случайного не бывает, как не было случайным заточение, а затем постриг в Сийской обители Федора Никитича Романова с именем Филарет. Отсюда он отправился к московскому Патриаршему престолу, а его сын Михаил стал основателем царской династии Романовых.

Следует отметить, что с самого своего основания Сийский монастырь пользовался особым расположением русских царей и великих князей. Они благодетельствовали обители, присылали синодики для поминовения, помогали возводить храмы и сами приезжали на богомолье.

Известно, что в 1913 году братия монастыря приняла участие в праздновании 300-летия царствования Императорского Дома Романовых. Монахи преподнесли государю Николаю II икону преподобного Антония Сийского.

Если говорить о дне сегодняшнем, в память о мученической кончине последнего русского императора в обители построен храм-часовня в честь страстотерпца Николая II Романова, возглавляющего сонм новомучеников российских.

Кроме того, обитель поддерживает отношения с канцелярией Дома Романовых через руководителя канцелярии Александра Николаевича Закатова, ведется совместная работа по восстановлению исторической памяти последнего русского государя и его семьи, пострадавших в начале прошлого века.

Эта работа отражается в публикациях монастырских журналов и газет, а также в экспозициях Церковно-археологического кабинета.

Владимир Станулевич: Как Вы оцениваете отношение власти и общества к монастырю и состоянию его памятников истории и культуры? Как продвигаются дела с реставрацией обители?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий: Люди идут на это святое место, много паломников приезжает в Сийскую обитель, большая часть из них — возвращается сюда снова и снова. Вот оно — отношение общества. Время не властно над истинной верой, мы чувствуем присутствие угодника Божия в тех местах, где он жил, молился, воспитывал и обучал монастырскую братию, писал иконы… По молитвам преподобного Антония и святых сийских подвижников никто не уходит отсюда без пользы и утешения, люди тянутся к этому источнику Божией благодати.

Без малого тридцать лет святая обитель поднимается из руин, а как известно, восстанавливать — это всегда долго и трудно. Объем реставрационных работ значительный, храмы монастыря находятся в тяжелом состоянии. Конечно, государство выделяет финансирование на восстановление, но этого недостаточно. В 2020 году проводится конкурс на восстановительные работы в Троицком соборе, для этого из бюджета выделено 84 миллиона рублей. На эти средства реставраторы выполнят основной объем работ, но, чтобы завершить восстановление Троицкого собора, понадобятся еще средства. На очереди — Благовещенская церковь с трапезной палатой, которая находится в еще более тяжелом состоянии, чем главный храм монастыря. Сергиевская надвратная церковь тоже ждет своего времени…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Антониево-Сийский Свято-Троицкий монастырь. Фото В. Станулевича

Владимир Станулевич: О чем договорились с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским, посетившим монастырь в дни 500-летия?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий: Александр Витальевич отметил, что открыл для себя это благодатное место, этот духовный центр, которому непременно надо уделять особое внимание. Также он подчеркнул, что нам вместе предстоит еще очень много сделать для развития монастыря.

Владимир Станулевич: В монастыре к 500-летию создается музей — какие планы и что в его экспозиции?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий: Сразу оговорюсь, что в монастыре нет помещений и необходимых условий для хранения ценностей, а также сейчас нет возможности создать в обители полноценный музей. Именно поэтому раритетные книги Сии переданы на ответственное хранение в областную библиотеку имени Н. А. Добролюбова. Там их сохраняют, посильно реставрируют и изучают.

Но в 2004 году был создан Церковно-археологический кабинет Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря. Основа собрания кабинета была заложена в первые годы возрожденной Сийской обители. Многочисленные паломники привозили в дар иконы, книги, различные богослужебные предметы и даже крестьянскую утварь. Все это аккумулирует монастырский ЦАК, сейчас в его фонде — более двух тысяч раритетов.

Надо отметить, что церковно-археологический кабинет постоянно сотрудничает с архангельскими музеями, специалисты которых помогают ему организовать и правильно оформить различные выставки из раритетов монастырской коллекции.

Как раз к 500-летию обители ЦАК и музейное объединение «Русский Север» подготовили и открыли в архангельском доме Плотниковой выставку «Церковные древности Антониево-Сийского монастыря». Кроме того, в самом монастыре действует небольшая экспозиция.

Владимир Станулевич: Родина Антония Сийского — село Кехта на Северной Двине. Как память святого сохраняется на его малой родине?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий: Сегодня в Кехте есть приход Рождества Богородицы, возведен и продолжает обустраиваться храм в честь преподобного Антония Сийского. Отдельное здание занимает воскресная школа, в которой проходят занятия с детьми. Село преображается, оно становится местом паломничества для всех, кто приезжает к Антонию Сийскому за молитвенной помощью. Возле храма решено установить памятник святому, уже есть проект, а также план благоустройства территории возле будущего монумента.

Владимир Станулевич: Что с помощью Божией ждет обитель в будущем?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий: Будем надеяться, что Господь не оставит своего попечения об этом святом месте, где уже пять веков славят Его имя.

Всем жителям Русского Севера, духовным наследникам преподобного Антония Сийского, вверил Господь сей святой монастырь во имя Живоначальной Троицы. Приглашаем северян стать соработниками возрождения этой жемчужины Архангельской земли.