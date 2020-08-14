15 августа 2020 года Индия отмечает 74-ю годовщину независимости. Праздник национального масштаба — День независимости в Индии является и временем подведения итогов. Готовя к публикации очередную статью об Индии, стоит осмыслить и понять, о чём мы говорим: о древнейшей из ныне существующих цивилизаций или о молодом государстве; о народах, для которых ведические гимны часть сегодняшней культуры, или о нации, вовлечённой в глобальное мировое хозяйство. Профессор Кембриджского университета, индиец Джайдип Прабху (Jaideep Prabhu) в 2014 году охарактеризовал своих соотечественников как мета-нацию. В свою очередь предположим, что это сообщество, превосходящее по своей организации иные социальные устройства, подразумевая, конечно, и европейские нации. Подобный тезис в свою очередь основывается на утверждении о том, что Индия — это не просто страна, это — цивилизация, существующая в рамках молодого государства. И, соответственно, возникают закономерные вопросы, на которые следует искать ответы как индийскому правительству, так и гражданам страны. Во-первых, каким образом государство-цивилизация отличается от государства-нации? Во-вторых, что для выживания и развития более предпочтительно в нашем мире: общество как цивилизация или общество как нация? При этом следует отказаться от академического подхода даже в рамках публицистики. По сути, ответы находятся в индийской повседневности в период «идеального шторма».

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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Итак, на Индию как из ящика Пандоры в 2020 году высыпались проблемы и неприятности, которые можно охарактеризовать как «ужасные», «неожиданные» и вполне «ожидаемые». Вспоминая любимый экспертами термин Нассима Талеба «чёрный лебедь», можно заметить, что по отдельности большинство проблем были в той или иной степени ожидаемыми явлениями, но их совокупность обрела вид Чёрного лебедя именно с заглавной буквы.

Prime Minister's Office Нарендра Моди

В этом отношении уместно заметить, что текущий год начался в декабре 2019-го, когда правительству Нарендры Моди оппозицией были выдвинуты претензии, касающиеся проблем накопившихся с момента победы «Бхаратия Джаната Парти» на парламентских выборах весной прошлого года. Это и игра на националистических чувствах сограждан, и пренебрежение мнением оппозиционных партий. Припомнили изменение статуса Кашмира, принятие ряда законодательных актов о гражданстве также вызвали неоднозначную реакцию индийского общества. Стоит упомянуть и о том, что кашмирская проблема была активно разыграна недоброжелателями Индии в лице Китая и Пакистана. Уже в январе 2020 года разразился скандал, инициированный Индийским национальным конгрессом. В частности, руководство страны обвинили в передаче оборонного контракта аффилированной компании Adani Defence JV на общую сумму 45 тысяч лакх рупий. По мнению оппозиционных политиков, подобное решение шло напрямую вразрез с законодательным актом, «Процедурой оборонных закупок» от 2016 года. И, конечно, политический пейзаж дополнило усиление партийного противостояния на уровне индийских штатов.

На этом фоне уместно вспомнить русскую поговорку: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Распространение коронавирусной инфекции снизило накал страстей в политическом пространстве Индии. Новая проблема определила новый вектор действия власти и народа. В определённой степени удивительно, что страна с более чем миллиардным населением смогла контролировать распространение вспышки COVID-19 и минимизировать количество смертей более эффективно, чем многие развитые страны. Несмотря на такие последствия как экономический спад и миграционный кризис, можно утверждать, что индийское государство справилось с первой волной вирусной эпидемии.

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Следующим кризисом стал конфликт на индийско-китайской границе, который повлёк за собой значительные потери с обоих сторон. Гибель военнослужащих на линии фактического контроля в восточной части Ладдакха и сложное урегулирование Нью-Дели и Пекином последствий конфликта отчётливо показали и необходимость пересмотра отношений с КНР, и подтвердили миролюбивый характер индийской внешней политики при всей жёсткости в отстаивании государственных интересов. Причём в снятии напряжённости на сегодняшний день заинтересованы и индийская, и китайская стороны: насильственные попытки разрешить территориальные споры становятся серьёзной угрозой на пути глобального развития.

Pmindia.gov.in Нарендра Моди и Си Цзиньпин

Даже рассматривая только упомянутые вызовы, можно утверждать, что действия Нью-Дели, региональных властей и граждан Индии показали, что государственные структуры и общество вполне способны решать проблемы, используя как современные политические и экономические методы, так и традиционные решения. Фраза из древнего писания Сканда Пурана «Тот почитается, кто раздумывает…» вполне сочетается с политикой современной модернизации государства. Ответы на перечисленные испытания были не столько реактивными, сколько продуманными, стратегическими, направленными в будущее. Вероятность политического кризиса была преодолена многочисленными переговорами и консенсусами с оппозиционными силами. Проблема распространения коронавирусной инфекции решалась как ужесточением механизмов социального контроля, так и кропотливой работой по разъяснению необходимых мер профилактики. Пограничный конфликт с одной из ведущих мировых держав, Китаем также решается: несколько встреч представителей военных ведомств государств-соседей предполагает длительное распутывание клубка приграничных противоречий. И, конечно же, экономические проблемы, которые всегда являются ключевым фактором в решении большинства вопросов в развивающейся стране. В этом отношении очевидным успехом можно считать привлечение как прямых, так и портфельных иностранных инвестиций в объёме более чем 20 млрд долларов США. Следует учитывать, что размеры денежных вливаний на фоне пандемии коронавируса достаточно показательный индикатор запаса прочности индийской экономики. Прежде всего речь идёт о высокотехнологичной сфере («рекордсмены» — Google и Facebook, около 10 и 5,7 млрд долларов соответственно). К подобным проектам подключился и «Фонд публичных инвестиций Саудовской Аравии» с 1,6 млрд. Не менее значимые вливания в промышленное производство со стороны японской Hitachi, а также южнокорейских Hyundai Mobis и Kia Motors, а также другие инвестиции в производственный сектор (материал предоставлен генеральным консульством Индии во Владивостоке).

Конечно, многие индийцы могут не согласиться со столь оптимистичной оценкой текущей ситуации в государстве. И, в определённой степени, будут правы. Но мы говорим о поступательном развитии государства, и отличия в пользу Индии 2020-го от Индии 1990-х, 1970-х, 1950-х годов безусловно заметны. В таком контексте очевидно, что «исторический мандат» (по словам Нарендры Моди) действующего премьер-министра работает и в текущем году. Причём кредит доверия, как бы не относились к самому Моди, связан не столько и не только с конкретной личностью, сколько с направлением движения самого общества. Очередная годовщина независимости остаётся тем эталоном, который определяет степень достижения идеального состояния государства, общества и отдельных граждан. У Республики Индия существует и гигантский потенциал развития, и вполне осязаемые угрозы, которые могут отбросить страну назад.

И в этой связи стоит возвратиться к вопросам определения текущего состояния Индии: цивилизация или нация, продолжение хараппского периода (три тысячи лет до н. э.) или появление на современной карте мира независимой страны 15 августа 1947 года? На наш взгляд, очевиден синтез. Мы говорим о традиции, которая существует как в виде «нормативных документов» — ведических текстов, так и в виде повседневных культурных практик, связанных преемственностью сотен поколений. То, что иными словами передано в Бхагават-Гите: «Эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей» (глава 4), как основа соответствующего миропонимания и образа жизни. В свою очередь на фундаменте вед и упанишад строится понятие о дхарме, всеобщем законе, персонализированном для каждого человека. Фактически речь идёт об уникальном цивилизационном коде, который предполагает соотнесение шагов отдельной личности с всеобщим порядком Вселенной. Конечно, нельзя утверждать, что все индийцы озабочены в своих делах только соответствием дхарме. Тем не менее, наличие в культуре такого рода понятия даёт ключ и к современному пониманию общества. Это сочетание деятельностной активности с определённым смирением, восприятие себя как части целого (семьи, государства, мира) и непрестанный поиск личных границ. А в целом понимание относительности краткосрочных решений, узкопрофильных законодательных актов или единственного мнения в потоке, подчинённом единому закону. Дхарма для всех и для всего.

wili hybrid Нью- Дели

Другая составляющая синтеза — это гражданское общество, которое вполне соотносится с порядками и демократическими ценностями развитых стран. Традиции секуляризма заложенные усилиями М. К. Ганди и Д. Неру, равно как и многих других индийцев, определили индийскую нацию в качестве сообщества всех населяющих её людей, которые не разделены языковыми, религиозными или этническими особенностями. В свою очередь такой подход причудливо сочетается с коммуналистским подходом, основанным на индуизме, как системообразующем факторе и его социальным воплощением — хиндутве. А всё перечисленное роднит современное общество уже с тысячелетними традициями. Возможно, о подобном сочетании и мыслил Джавахарлала Неру, когда писал: «Некая мечта о единстве жила в индийской душе, начиная от самого зарождения цивилизации».

Таким образом, на сегодняшний день мы видим юное государство, расположенное на историческом фундаменте более чем в пять тысяч лет. В случае с Индией мы наблюдаем преобладание цивилизационной инерции в позитивном смысле этого слова над теми настройками, которые привносились, в лучшем случае, около столетия. Мы видим демократические институты, причудливым образом черпающие силы из учений мудрецов-риши, высокотехнологичный бизнес, выстроенный на отношениях более родственных, чем корпоративных. Может быть, индийцы не усмотрят подобного в своём мироустройстве, вероятно, они смогут привести достаточно критических доводов, относительно сегодняшнего состояния Индии. Тем не менее сами граждане Республики Индия от торговца чаем на улице до федерального чиновника всегда с гордостью апеллируют к истории своей страны, по-свойски рассуждая о событиях трёхсот и трёхтысячелетней давности. С Днём независимости, Индия!