На протяжении слишком долгого времени многие сторонникиДональда Трампа утверждали, что, какой бы ни была его личность, проводимого им курса — в частности, его поддержка «ценностей», сопротивление нелегальным иммигрантам и назначение консервативных судей — достаточно для того, чтобы поддерживать нынешнего главу Белого дома. С другой стороны, многие члены Республиканской партии, которые, в отличие от Трампа, находятся в политике очень давно и так же, как он, поддерживают и ценности, и консервативных судей, утверждают, что независимо от достоинств его курса, личность президента США важнее всех иных соображений.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Хотя мало разногласий относительно личностных характеристик Трамп, можно с уверенностью заявить о том, что слишком многие его шаги подрывают как сплоченность и процветание Америки внутри страны, так и ее лидерство за рубежом, пишет вице-президент Центра национальных интересов Дов Закхейм в статье, вышедшей 13 августа в The National Interest.

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На самом деле мало что можно сказать еще о Трампе как о человеке, чего бы ни говорили до хрипоты не только политические оппоненты главы Белого дома, но и принципиальные члены Республиканской партии и многими должностные лица, которые были частью того проходного двора, в который превратилась администрация Трампа.

Раз официальную психиатрическую комиссию он не проходил, назвать его нарциссом нельзя. Но он постоянно проявляет нарциссические наклонности. Как еще назвать человека, который в то или иное время публично и неоднократно называл себя ведущим экспертом по любому вопросу, к которому он обращался, будь то политика, налоги, торговля, внешняя политика, вооруженные силы и почти все остальное?

Заявление Дональда Трампа

Нельзя назвать Трампа и расистом. Всё же он настаивает на том, что «в его теле нет ни одной расистской косточки». Однако его собственные заявления — будь то в СМИ или в его бесчисленных сообщениях в Twitter — опровергают такую его самопровозглашенную невиновность. Центральной темой его президентской кампании и главной целью после того, как он вступил в должность, было возвести стену, чтобы не пустить в США мексиканских «насильников».

Трамп фактически начал свой президентский срок, запретив жителям семи стран, в которых проживает преимущественно мусульманское население, въезжать в США. Позже он расширил этот список, добавив в него еще шесть стран. Пять из них также были преимущественно мусульманскими государствами. Он ясно дал понять, что предпочитает иммигрантов из «белоснежной» Норвегии. Гаити же и африканские государства он назвал «грязными дырами».

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Он не осудил участников маршей крайне правых в Шарлоттсвилле в 2017 году, участники которых напали на чернокожего и скандировали антирасистские и антисемитские лозунги. Вместо этого Трамп утверждал, что «с обеих сторон были очень хорошие люди».

В своем Twitter Трамп пишет и распространяет сообщения, которые содержат оскорбления в адрес этнических меньшинств. Он выступал против попыток удалить все виды символики Конфедерации. Однажды он опубликовал видео, на котором мужчина выкрикивал лозунги о превосходстве белых. В той же социальной сети Трамп написал, что движение Black Lives Matter — это «символ ненависти». Его призывы к своей электоральной базе все больше перекликаются с призывами сторонника расовой сегрегации Джорджа Уоллеса. Если Трамп не расист, он определенно дал американским ксенофобам почувствовать себя на коне, чего у них не было с тех пор, как Ку-клукс-клан прошел по Пенсильвания-авеню почти столетие назад.

Джордж Уоллес

Трамп, похоже, безразличен к роли военных в свободном обществе и нанес серьезный ущерб отношениям между вооруженными силами страны и простыми гражданами. Он применил военных и средства обороны, необходимые для других программ, для возведения своей пограничной стены на том весьма сомнительном основании, что существует угроза национальной безопасности, исходящая из Мексики. Он злоупотребил Национальной гвардией, приказав войскам расчистить путь от Белого дома, чтобы он мог провести фотосессию с Библией, которую он никогда не открывал, перед церковью, в которую никогда не входил. Он вмешался в трибунал морского пехотинца.

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Он ясно дал понять, что выступает против заключения Пентагоном крупного контракта с Amazon на разработку облачной корпоративной системы из-за «своей личной неприязни к ее владельцу». И он пригрозил наложить вето на Закон о национальной обороне, который обязательно будет включать двухпартийное положение о начале процесса переименования военных баз, в настоящее время носящих имена генералов Конфедерации.

Можно спорить о том, коррумпирован ли Трамп в точном юридическом смысле этого слова. Но он, безусловно, демонстрирует коррумпированное поведение. Как еще описать того, кто назначает своего неквалифицированного зятя и дочь высокопоставленными советниками? Чья дочь впоследствии принимается с особой помпой в Китае, если не из-за ее влияния в Белом доме? Кто постоянно следит за состояниями своего бизнеса, несмотря на то, что ему приходится отказываться от его ведения?

Кто побуждает приезжих официальных лиц проводить встречи в его загородном клубе? Кто, как сообщается, заставил американского посла в Лондоне попросить правительство перенести чемпионат British Open на принадлежащее Трампу поле для гольфа? И, что больше всего беспокоит, кто публично (чтобы не сказать в частном порядке) «нянчится с диктаторами», такими как Владимир Путин в России и Реджеп Тайип Эрдоган в Турции, за которыми последнее слово в вопросе о том, могут ли его компании открывать курорты или отели в своих странах?

Встреча Влвдимира Путина и Таипа Эрдогана. Сочи. 2017

Личность Трампа влияет на его политику, которая якобы составляет основу поддержки его сторонников. В сфере национальной безопасности опасное сочетание характера и политики ведет нацию в пропасть, на то чтобы выбраться из которой у США могут уйти годы.

Так, никто не может понять, почему президент США зашел так далеко в своей поддержке «российского автократа». Его заявление о том, что он верит Путину больше, чем собственному разведывательному сообществу США в отношении российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, просто ошеломительно. Более того, Трамп продемонстрировал явное безразличие к «аннексии» Путиным Крыма и «вторжению» на Украину. На самом деле, только с величайшей неохотой он ввел санкции против России, предложенные Конгрессом.

Трамп продолжал лоббировать включение России в Большую семерку, хотя Россия не соответствует ни политическим, ни экономическим стандартам этой группы самых богатых стран мира. Наконец, неважно, знал ли он или нет о том, что Россия якобы предложила награду боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийство американских солдат — возможно, в отместку за убийство «маленьких зеленых человечков» из ЧВК «Вагнера» в Сирии. Отсутствие озабоченности со стороны Трампа вызывает озабоченность. Его заявление о том, что все это «мистификация», говорит о его горячем желании не усугублять и без того серьезную враждебность Конгресса и, по сути, популярную враждебность к России в целом и Путину в частности.

Собственно, поведение Путина «характерно для большинства российских лидеров с тех пор, как Иван Грозный называл себя царем», уверен западный аналитик. К сожалению, Трамп играет ему на руку. То, что дипломат и «архитектор Холодной войны» Джордж Кеннан постулировал в своей «Длинной телеграмме» о Советском Союзе, «в равной степени применимо и к Путину».

Джордж Кеннан

«У истоков маниакальной точки зрения Кремля на международные отношения лежит традиционное и инстинктивное для России чувство незащищенности… российские правители осознавали… неспособность выдержать сравнение или вхождение в контакт с политическими системами западных стран. … будут предприняты попытки к подрыву национальной уверенности [Запада], ослаблению национальной обороны, усилению экономической и социальной нестабильности, стимулированию всевозможных форм разобщенности… бедные восстанут против богатых, чернокожие против белых, молодые против стариков, приезжие против коренных жителей и т. д.», — привел автор цитату из «Длинной телеграммы» Кеннана.

Вряд ли Трамп знаком с историей России, с «Длинной телеграммой» или, если на то пошло, с Кеннаном. Некоторые наблюдатели предполагают, что Трамп, как уже отмечалось, руководствуется своими деловыми интересами. Какими бы ни были его мотивы, нельзя отрицать, что Трамп создает впечатление, будто он не более чем «пудель Путина», когда он встречается с российским лидером.

Тесные отношения Трампа с Эрдоганом не менее загадочны. Турецкий лидер, как и его российский коллега, жестоко подавлял инакомыслие у себя дома и безжалостно стремился к возрождению исчезнувшей империи. Трамп никогда не выражал озабоченности по поводу нарушений прав человека Эрдоганом, даже когда головорезы из турецкого правительства избивали мирных демонстрантов на улицах Вашингтона.

Кроме того, Трамп игнорирует тесные связи турецкого лидера с движением ХАМАС, которое администрация президента называет террористической организацией. Трамп также совершенно спокойно пошел на предательство сирийских курдов, главной цели Эрдогана, несмотря на то, что они сражались и умирали вместе с американскими и коалиционными силами, борющимися с режимом Башара Асада. Но опять же, президенту не нужны никакие союзники.

Враждебное отношение Трампа к иммигрантам также слилось с его политическими приоритетами и руководило им. Он направил войска к мексиканской границе, отвлекая их от других важных миссий в других частях света. И он приказал перераспределить оборонные фонды, предназначенные для важного военного строительства и сдерживания русского авантюризма в Восточной Европе, вместо того, чтобы заплатить за свою так называемую «красивую» стену.

Defense.gov Война в Сирии. Артиллерия

Трамп выступил против НАТО якобы из-за того, что члены не платят достаточно, и объявил о своем намерении вывести войска в Германии, чья миссия состоит в том, чтобы сохранить американские интересы на Ближнем Востоке, а также сдержать агрессию России. Он не сказал ничего хорошего о Европейском союзе, который вместе со своими предшественниками с начала 1950-х годов способствовал установлению мира в Европе посредством расширения торговли и частичного разрушения границ.

Безусловно, именно из-за отношений с демократическим ЕС и разразился украинский кризис и началось «российское вторжение». Трамп настолько оттолкнул своих европейских союзников, что они активно сопротивлялись усилиям Вашингтона по сохранению сокрушительных санкций против Ирана, демонстрируя тем самым ослабление влияния Вашингтона в Европе после того, как он возглавлял Запад на протяжении более семи десятилетий.

Одним из первых решений Трампа после вступления в должность был выход из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), торгового соглашения, которое еще более жестко связывало бы большую часть Восточной Азии с Соединенными Штатами. Вместо этого Китай заключил соглашения со многими странами, которые должны были присоединиться к ТТП. Даже сейчас, когда Китай якобы находится под прицелом Трампа из-за коронавируса, по крайней мере в той мере, в какой он позволил ему атаковать Джо Байдена и демократов, Трамп старательно сдерживает свою критику председателя КНР Си Цзиньпина.

Прав ли Джон Болтон или нет, когда он утверждает, что Трамп просил китайского лидера о помощи в его кампании по переизбранию, нельзя отрицать, что, какие бы шаги его администрация ни предприняла против Китая, в собственных сообщениях Трампа в Twitter заметно ничего не говорится об «отправке уйгуров в концлагеря» или о нарушении автономии Гонконга.

Scmp.com Встреча Доналда Трампа и Си Цзиньпина

У Трампа давно слюнки текут из-за перспективы получения Нобелевской премии мира. Он гордится своими встречами с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из Северной Кореи, хотя они не принесли ничего существенного, кроме того, что он позволил Ким Чен Ыну изобразить себя равным американскому президенту. Пхеньян усилил свою риторику против Сеула и продолжает угрожать возобновлением испытаний систем доставки своего ядерного арсенала. И все же Трамп заметно неохотно критиковал северокорейского лидера, которого он назвал своим «другом».

Другой великий мирный проект Трампа — это Ближний Восток. Его зять Джаред Кушнер произвел то, что Трамп назвал «сделкой века». Проблема сделки заключается в том, что одна из сторон — Палестина — не получит по этому соглашению ничего, тогда как другая — Израиль — приступит к аннексии, которая угрожает подорвать как ближневосточную стабильность, так и его собственную долгосрочную экономическую безопасность.

Из всех его недостатков, возможно, самым серьезным, за который американский народ может наказать его на ноябрьских выборах, является его неуклюжая и некомпетентная борьба с пандемией COVID-19. В январе, когда болезнь впервые появилась в США, Трамп объявил, что «мы полностью контролируем ее. Это один человек из Китая. У нас всё под контролем. Все будет хорошо». Месяц спустя он настаивал на том, что «у нас он [вирус] очень сильно контролируется». В марте, когда его спросили о появлении вируса в Вашингтоне, он ответил: «Нет, меня это совершенно не беспокоит. Нет, мы всё правильно сделали».

В начале апреля, когда в Соединенных Штатах было подтверждено более 273 тыс. случаев заболевания, Трамп заявил: «Я сказал, что он [вирус] уходит — и он уходит». В мае он повторил, что вирус сойдет на нет и «без вакцины». А в июне он говорил то же самое. Он долго игнорировал требования врачей о том, чтобы все граждане США носили маски. Он настаивал на проведении митингов, на которых не распространялись требования социального дистанцирования.

Коронавирус в США

Он продолжает оспаривать выводы ведущих специалистов здравоохранения США. Между тем страна сейчас лидируют в мире по количеству случаев коронавируса и на момент написания статьи в ней из-за COVID-19 скончались около 150 тыс. человек, что тоже больше всего в мире. Оба показателя могут быть занижены. Поскольку число погибших продолжает расти, экономика продолжает рушиться. По мере того как его электоральные перспективы продолжают ухудшаться, напуганный Трамп задумался о переносе выборов. Ведущие республиканцы, как и их коллеги-демократы, категорически отвергли его паническое предложение.

В свете вышесказанного, возможно, не будет преувеличением утверждать, что Дональд Трамп входит в число худших президентов в американской истории. Возможно, к тому времени, когда его срок подойдет к концу, он вполне сможет обогнать даже Эндрю Джонсона как, несомненно, самого опасного главы исполнительной власти в США, когда-либо занимавшего Белый дом.