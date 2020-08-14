Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Инициатива исходила с азербайджанской стороны, а сам разговор стал первым контактом между лидерами двух государств после «товузского кризиса» — приграничного боевого столкновения между Азербайджаном и Арменией, который, кстати, был приглушен благодаря усилиям МИД России и ее Генерального штаба. При этом важно отметить, что буквально с первых часов развития этого кризиса президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживал связь с Алиевым, обещая ему всяческую поддержку. Потом он выходил на телефонный контакт с Путиным, что являлось открытой демонстрацией Анкарой своей возможной причастности к этим событиям и потенциала в выполнении каких-то посреднических усилий между конфликтующими сторонами. Таких действий со стороны Турции не наблюдалось во времена апрельской войны 2016 года.

Сайт президента Турции Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев

Обозначим еще одну важную позицию. Звонок Алиева в Москву фактически совпал с прибытием в Баку на завершающуюся часть проходящих азербайджано-турецких военных учений беспрецедентной по уровню представительства турецкой военной делегации. В ее состав вошли министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Умит Дюндар, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Хакан Кючюкакюз, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Аднан Озбал. Конечно, это была демонстрация перехода азербайджано-турецких отношений в принципиально иное качество. Принимая эту делегацию, Алиев говорил о «единстве и братстве Азербайджана и Турции», выразил надежду на то, что «в ближайшем будущем Турция, как и во всех других сферах, будет нашим партнером номер один в сфере военно-технического сотрудничества». Это намек на то, что в перспективе Азербайджан может отказаться от закупок российского оружия.

Dzkk.tsk.tr Командующий Военно-морскими силами Турции, адмирал флота Аднан Озбал

Теперь о нюансах дипломатического свойства. По всем признакам, пресс-служба Кремля тщательно редактировала сообщение о телефонном разговоре. «Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, — говорится в нем. — Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнерства во всех областях (а что, он мог бы исчезнуть? — С.Т.) Проведен обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле этого года обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности». С более развернутым в деталях сообщением выступила пресс-служба президента Азербайджана. В нём указывается, что Алиев в в разговоре с российским коллегой Путиным «выразил обеспокоенность Баку в связи с поставками грузов военного назначения из России в Армению».

При этом Алиев отметил, что «объем грузов военного назначения, поставленных сразу после произошедших боестолкновений на армяно-азербайджанской границе из России в Армению с использованием воздушного пространства Казахстана, Туркмении и Ирана, превысил 400 тонн», и подчеркнул, что является основной целью его телефонного звонка — «прояснить этот вопрос». В этой связи бакинские СМИ пишут, что «Россия вооружает Армению новейшим оружием». Если это так, то Москва, видя расширяющееся военно-техническое сотрудничество Азербайджана с Турцией, полагает, что оно меняет расклад сил в регионе, где объективно обозначается раздел между ОДКБ и НАТО. Но дело не только в этом. В Москве видят, что Алиев начинает вводить проблему урегулирования нагорно-карабахского конфликта в систему блокового противостояния, что предполагает либо его долгосрочное «замораживание», либо переход к силовому сценарию.

Kremlin.ru Военнослужащие Национальной армии Азербайджана во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Тем более, что после «товузского кризиса» стали сужаться горизонты политико-дипломатического урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Алиев как опытный политик не может не видеть обозначившейся тенденции, и экспертам еще предстоит выяснить причины столь откровенного протурецкого дрейфа Баку с утерей вообще благоприятных перспектив на карабахском направлении. Это тем более странно, что сложившийся международный фон и геополитическая конъюнктура явно не на стороне двух союзных тюркских государств. Эрдоган постепенно отдаляется от Запада и потянет за собой Алиева, но и с Москвой у Анкары и Баку будут проблемы. Что же касается России, она на грани исчерпания ресурсов политики «равноудаленности» от Баку и Еревана. Ей давно пора выбраться из «стратегической летаргии» в Закавказье. Для всех наступает момент серьезного исторического выбора.