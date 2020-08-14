По сообщению японских СМИ, в стране решили активизировать программу специальных поездок учителей и школьников на север Хоккайдо с целью «созерцания северных территорий и получения информации об островах». О наших, заметим, Курильских островах, на которые выдвигают притязания японские политики. В чем их поддерживают желающие получить дополнительные плацдармы против России, КНР и КНДР «старшие братья» из Вашингтона и Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Созерцание

Затея с ностальгическими и реваншистскими экскурсиями не новая, она вызвана беспокойством японского правительства в связи спадением интереса молодежи страны к надуманной «проблеме северных территорий» и повсеместным пессимизмом по поводу перспектив «возвращения островов» Японии, легкомысленно обещанного японцам завершающим в следующем году свой премьерский срок Синдзо Абэ.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Как уже доводилось отмечать, в последнее время японские порталы и сайты активно размещают под статьями на данную тему комментарии читателей, среди которых все больше призывов готовиться к «военному решению проблемы островов», для чего-де правительство должно сплачивать нацию, наращивать вооружения, вплоть до обзаведения ракетно-ядерным оружием. Автору этих строк уже доводилось высказывать по меньшей степени недоумение в связи с появлением в японских изданиях подобных явно провокационных «мнений читателей» в адрес соседнего государства. Рождаются даже подозрения, не координируются ли эти «мнения» в одном центре с целью оказать давление на Москву, заставить ее смягчить после принятия известных поправок в Конституцию РФ позицию в отношении японских притязаний и продолжать, несмотря на теперь конституционный запрет, переговоры о «северных территориях».

Пока соответствующие компетентные ведомства и органы России, хотелось бы верить, изучают появляющиеся в виде «мнений японских читателей» провокационные призывы «отбить острова» силой, российские читатели дают свою оценку происходящему, причем отнюдь не в «дипломатической форме».

Коль скоро японские СМИ стали прибегать к такой манере доведения до нас «мнения японских граждан», которое благодаря ИноСМИ появляются в переводе на русский язык, почему бы и нам не ответить тем же.

(сс) Vera.vvo Итуруп

Ниже приводятся лишь некоторые, не содержащие, скажем так, неформальной лексики комментарии читателей статьи в «Военном обозрении» под заголовком «Япония возобновила экскурсии по «созерцанию» Курил и выразила озабоченность военной активностью России на островах»:

«…Если вдруг настанет такой момент, что в России наступит смута или она ослабнет настолько, что искушение «откусить» от неё часть территории будет столь велико у её соседей, правильно идеологизированное население этих соседей будет необходимо, без подготовки и раскачки, для захвата российских территорий.

Дети, как губка, впитывают с детства то, что им говорят, и японские политики этим пользуются с заделом на перспективу»;

«Россия должна закрыть для японцев по таким экскурсиям российскую границу — и не пускать! Также Россия должна наложить персональные санкции на японцев-реваншистов, которые пропагандируют и осуществляют такие экскурсии японских учителей со своими школьниками. Нельзя потакать японскому милитаризму в отношении России ни в каком виде… У японцев были планы и попытки с захватом земель России аж до Урала дойти! Вряд ли эти планы японских милитаристов ушли в небытие»;

«…Эти ребята наделают военных девайсов и с криками «Банзай» будут пробу пробовать. Когда — не в ближайшее время, но это время будет. Как только почуют слабину…»;

«При чём здесь закрытие российской границы? Японцы её не нарушают, не пересекают, любуются российскими островами издалека, со своего Хоккайдо»;

«С Хоккайдо мы ничего сделать не можем. А вот с развёрнутыми экскурсиями японцев на российские Итуруп, Шикотан, Кунашир, Хабомаи и Сахалин можем вполне. И организовывают эти экскурсии в основном для представителей правящей партии в Японии — наследницы японских нацистов-милитаристов после ВМВ.

Нет разницы, откуда японцы заглядываются на наши Курильские острова — якобы на свои северные территории, — важно прекратить их реваншистские устремлённые замыслы против России»;

«…Ваши бы слова да в уши нашей власти. А то мы все с этими «самураями»… нянчимся. Как бы не обидеть… То, что творили они на Российской земле, замалчивают (во время Гражданской). Да и вообще…»;

«Так и мы должны требовать возврата оккупированного самураями российского острова Хоккайдо! Ведь отказа от него мы никогда не давали, то есть это исконно Русская земля!»;

«Ничего — в 45-м мы как-то довольно бодро отбуцкали этих одухотворённых молодых людей… Нонешний же возможный военный конфликт для Японии будет катастрофичен. Ибо вся её территория — одно большое скопище целей. Да и от завоза она зависит критически… Так что ей остается только созерцать и медитировать»;

«Нефиг было разговоры разговаривать про мирный договор, совместное хозяйствование на Курилах и прочую дипломатическую хрень!»;

«Япония созерцала, созерцает и созерцать будет…»;

«Ну и где реакция МИД РФ и СК РФ на демонстративное нарушение российской Конституции и российского законодательства? Ради чего поправки принимали? Железобетонные…»;

«Зачем вообще пускать японцев на острова, если они ведут разговоры об их захвате Россией, о том, что они не принадлежат России и т. п. Похоже на какой-то мазохизм с нашей стороны. Или кто-то в самом деле надеется, что если острова передадут Японии, то японцы русских там оставят жить-поживать и добра наживать? Думаю, что они даже «не гражданами» не успеют побыть. Не пора ли одуматься, чтобы поздно потом не было?»;

«Это уже план в долгосрочной перспективе, если они пытаются взрастить целое поколение с претензией на «северные территории». Это уже не шутки… Пора отсекать все эти попытки, размещением военных баз на Курилах и плотным заселением. Неплохо было бы рыболовную отрасль там развить»;

«Пусть они возят экскурсии на Окинаву и выражают озабоченность по поводу военной активности американских баз на острове, которые созерцают уже 75 лет!»;

«Нам, правительству и президенту РФ необходимо организовывать экскурсии (японцев) за их счет на эти острова. Но с обязательной программой — прослушивание лекций в нашей трактовке. И под роспись, что прослушали. Откажутся подписывать — остаются на островах. Возврат в Японию только после подписания документа»;

«Готов пойти дальше. Можно организовать паломничество к лагерям японских военнопленных, взятых в плен после молниеносного разгрома Квантунской армии. Если им так любо на могилы предков смотреть.

Туры организовывать зимой. Можно договориться с моими китайскими друзьями в Шэньяне организовать ознакомительную экскурсию в провинцию Ляонин, где хозяйничали японцы до 45 года.

Предложить им (японцам) возложить цветы к памятнику советским солдатам, отдавшим свои жизни за освобождение Китая.

А также организовать тематические вечера с потомками тех женщин, которых японцы заставляли работать в борделях для их военных.

Много чего можно предложить гражданам Страны восходящего солнца. Боюсь только одного — не многие из таких поездок вернутся целыми и невредимыми. Турпоток упадет быстро.

Японцам не мешает напоминать о том, что им не стоит ввязываться в военные авантюры. Стоит напомнить и о том, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — дело рук отдельных американцев. Отдельных от всех остальных участников антигитлеровской коалиции. А то в японских школах учат школьников тому, что бомбу бросали участники коалиции. И тогда получается, что и СССР виноват в этом чудовищном преступлении»;

«А в чем дело? Статья конституции нарушена не находящимся в зоне приложения ее правовой содержательности субъектом. МИД РФ передает предупреждение. Со стороны СМИ, естественно, извинений нет, открытие уголовного преследования с основанием: «систематические и целенаправленные призывы к отторжению». И далее традиционный набор «санкций». Все»;

«Предлагаю организовывать «встречные» туры для созерцания «южных» территорий. Ибо Хоккайдо — не японский остров, а территория айнов, принявших подданство Российской империи…»;

«Япония возобновила экскурсии по «созерцанию» — это называется самоудовлетворение…»

«Vox pópuli vox Déi» — «глас народа — глас Божий».