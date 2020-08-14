Официальный представитель Конференции католического епископата США (USCCB) поддержала выбор калифорнийского сенатора Камалы Харрис напарником кандидата от демократов в президенты США Джо Байдена. Как заявила в интервью Catholic News Service вице-директор по делам афроамериканцев секретариата USCCB по культурному разнообразию в Церкви Донна Толивер Граймс, это «хорошая новость». Она верит в то, что Байден и Харрис предложат американцам «политику, благоприятную для людей, которых ранее маргинализировали», а также в случае избрания займутся реформой здравоохранения и вопросами избирательных прав.

Камала Харрис

Под «маргиналами» в данном случае понимаются темнокожие граждане США, вопрос с которыми чрезвычайно обострился в ходе нынешней избирательной президентской кампании, что напрямую затрагивает и Католическую церковь. Чернокожие католики стали активнее говорить о том, какие сложности они испытывают в ряде случаев при интеграции в общинную жизнь, всплывает больная тема «церковного расизма». Однако в конкретном случае с Харрис заявление Граймс поставило в неудобное положение Конференцию католического епископата США. Директор USCCB по коммуникациям Джеймс Роджерс подчеркнул в беседе с журналистами, что «епископы, а не сотрудники, определяют политические позиции Конференции на национальном уровне». Иными словами, он фактически отмежевался от позиции вице-директора по делам афроамериканцев секретариата. И не сделать этого Роджерс не мог. Даже не потому, что Граймс как-то «покусилась» на полномочия епископата определять, за кого голосовать католикам.

В католическом храме

Мнение католических владык в избирательных кампаниях уже не имеет большого значения. Как отмечают эксперты, давно прошли те времена, когда священник или епископ мог серьезно навредить репутации католического политика среди своей паствы, обвиняя его (или ее) в неверности церковному учению. Избиратели-католики, как и остальные американцы, стали независимыми. Сейчас «не 1960-е годы, когда католические избиратели сплотились вокруг Джона Кеннеди». Значение имеет общественное мнение, а оно, если говорить об американских католиках, настроено отрицательно в отношении Харрис. Что замечают в том числе и сторонники демократической пары. «Харрис усугубляет существующую проблему Байдена с религиозными избирателями, он должен работать, чтобы успокоить их», — подчеркивает The Washington Post, иначе кандидатам придется столкнуться с неприятием не только католиков и евангелистов, но и консервативной части общества в целом. Вопрос в том, насколько реально будет отмыть за оставшиеся несколько месяцев стойкий антикатолический образ калифорнийского сенатора.

Ей сейчас припоминают многое. Харрис, как и Байден, конфликтовала с американскими епископами по вопросам здравоохранения (католиков принуждают оплачивать аборты и контрацепцию, с чем они не согласны) и однополых браков, пишет Catholic News Agency. Они пообещали восстановить в настоящее время урезанное федеральное финансирование абортов, а Харрис ранее говорила, что применит федеральное законодательство для приостановки законов штатов, регулирующих или ограничивающих аборты. При этом Харрис обвиняют в борьбе с католическими больницами. Калифорнийскому сенатору не могут забыть и ее поведение в 2018 году во время утверждения на должность окружного судьи Брайана Бушера. Харрис тогда забросала его вопросами о членстве кандидата во влиятельной американской католической организации «Рыцари Колумба». Это было не только незаконно, но и грубо. Высказывания сенатора впоследствии были названы «антикатолическими», а архиепископ Филадельфии Чарльз Шапью охарактеризовал их как «фанатичные».

HazteOir.org Чарльз Шапью

После того, как Харрис назвали кандидатом в вице-президента при Байдене, все эти факты вновь всплыли на поверхность. Даже симпатизирующий демократам и воюющий с президентом США Дональдом Трампом портал National Catholic Reporter назвал вопросы Харрис в деле с Бушером «смущающими как своим незнанием, так и фанатизмом», найдя единственный плюс для Байдена в привлечении сенатора в том, что «выбор ее кандидатом на пост вице-президента может не иметь значения» для избирательной кампании. Проблема в том, что около половины избирателей-демократов и две трети избирателей-республиканцев допускают возможность того, что в случае победы Байдена он не досидит до конца своей первый срок, что автоматически сделает главой Белого дома его вице. Очевидно, что этот месседж до религиозных американцев постараются донести политтехнологи штаба Трампа, представив Харрис как «врага людей веры». В первую очередь до католиков, которые не настолько единодушны в поддержке действующего президента, как евангелисты.