Крайне неожиданно главным игровым хитом последней недели стала Fall Guys: Ultimate Knockout от британских разработчиков из Mediatonic. Геймеры так сильно ждали новую «королевскую битву», что в день релиза серверы игры не выдержали. Как и на следующий день, и день после него (стоит отметить, что даже сейчас, спустя неделю после релиза, они работают с перебоями). Чем же миллионы игроков так привлекла миловидная аркада про соревнующихся друг с другом человечков?

Иван Шилов ИА REGNUM Fall Guys: Ultimate Knockout

Дело в том, что Fall Guys — это та самая игра, в которой хочется провести часок-другой после тяжёлого рабочего дня. В ней нет сложных геймплейных механик, нет фотореалистичной графики и нет даже намёка на сюжет или проработанный мир. Вместо этого разработчики решили удивлять простотой, разнообразием игровых ситуаций и, как ни парадоксально, весельем. Каждый раунд здесь — это безумный аттракцион с глупыми улюлюкающими человечками, задорной музыкой и постоянными падениями (что и вынесено в название проекта).

Несмотря на то, что почти все игровые издания окрестили Fall Guys «королевской битвой», это не совсем так. Да, итоговая цель здесь — остаться единственным «выжившим» — вот только убивать для этого никого не придётся. Новую «партию» мы всегда начинаем вместе с 59 другими геймерами. В ходе каждого раунда (которых в Fall Guys обычно бывает четыре или пять) по 10−15 человек «отваливается», а самые быстрые, ловкие и коварные проходят дальше. А в последнем состязании за титул чемпиона борются уже всего шесть-восемь человек.

Скриншот из игры Fall Guys: Ultimate Knockout После окончания раунда всех проигравших сбрасывают в пропасть

Вылететь из испытания в Fall Guys очень легко. В первую очередь сложности для прохождения трассы здесь создают управление и физика. Наш человечек довольно медленно бегает, постоянно заваливается на одну из сторон и неуклюже падает при любом неловком движении — а ловких движений в Fall Guys не бывает в принципе. Соответственно, для успешного прохождения очередного состязания, приходится рассчитывать не только на собственные навыки, но и на игровую физику. А значит, нужно привыкать к дальности прыжка, скорости вхождения в повороты и постоянно держать в голове все ситуации, при которых герой может шмякнуться лицом вниз. Благо количество совершаемых нашим человечком действий крайне невелико: он может только бегать, прыгать вверх, делать «нырок» вперёд и хвататься за различные предметы двумя руками.

Помимо этого, важно знать особенности конкретной трассы — пока что в игре их около двух десятков. На некоторых нам нужно будет пройти классическую полосу препятствий, на других — удержаться на небольшой платформе с определёнными условиями (например, платформа будет крутиться или земля под ногами будет исчезать спустя некоторое время), а на третьих — победить других геймеров в командном состязании. Трассы получились весёлыми, довольно разнообразными, но не одинаково сложными. Некоторые из них проходятся совсем легко (например, «Душевное равновесие»), а некоторые со скрипом в зубах и гневными криками (например, «Командный хвост пистолетом»). Стоит также привыкнуть и к тому, что причиной частых проигрышей и негативных эмоций в Fall Guys почти всегда будут другие игроки.

Скриншот из игры Fall Guys: Ultimate Knockout Подобные столпотворения — абсолютно нормальная картина в Fall Guys

Все трассы в игре спроектированы по одному принципу: много людей — мало места. Это значит, что вы будете регулярно врезаться в персонажей других геймеров и падать из-за их неуклюжести. Например, на этапе «Ломая двери» большие группы игроков (по 20−25 человек) почти всегда пытаются протиснуться в узкий проём. Если вы не успели запрыгнуть первым — пиши пропало. Придётся или искать альтернативный путь (что отнимает драгоценные секунды) или пытаться протолкнуться следом, что также крайне затратно по времени.

А на этапе «Недетские качели» ненависть к оппонентам зачастую выходит на совершенно новый уровень — вместо того, чтобы пытаться балансировать, игроки массово наваливаются на одну сторону платформы и летят вниз. Таким образом, пройти дальше не получается ни у них, ни у игроков, ожидающих по другую сторону качелей. Справедливо это и для других мини-игр: пока ты пытаешься преодолеть все препятствия и победить, с десяток (если не больше) игроков будут делать всё возможное для того, чтобы напакостить и не дать тебе пройти дальше. В такие моменты приходит осознание, что Fall Guys — это не игра про веселье и забавные соревнования, а настоящий рай для киберсадистов. Тем не менее именно такие ситуации и усиливают желание победить и «показать всем, где раки зимуют».

Скриншот из игры Fall Guys: Ultimate Knockout В Fall Guys каждый найдёт костюм себе по вкусу. Причём банальными собачками и птичками фантазия авторов не ограничивается

К слову, абсолютному чемпиону всех мини-игр в Fall Guys дарят корону — местный аналог премиальной валюты. На неё во внутриигровом магазине можно прикупить наиболее забавные костюмы или анимации для своего человечка. О кастомизации стоит сказать отдельно — её здесь действительно много, а все представленные элементы костюмов приятно удивляют разнообразием. Разработчики из Mediatonic, без преувеличений, придумали себе идеального маскота. Главный герой Fall Guys симпатичный, забавный и на него можно надевать нелепые и неожиданные предметы: от огромной головы голубя до силовой брони Гордона Фримена из Half-Life. При этом покупка костюмов не требует никаких денежных вливаний — только траты виртуальной валюты или получения уровней в местном «боевом пропуске». Магазин, в свою очередь, обновляется каждый день, а разработчики то и дело добавляют в него новые предметы. По слухам, в игре даже могут появиться облики персонажей из The Witcher и Cyberpunk 2077.

Таким образом, Mediatonic придумали идеальный «конструктор» для онлайн-игры. Соревноваться в Fall Guys уже сейчас довольно весело, а разработчикам не придётся слишком долго ломать голову, чтобы поддерживать интерес геймеров, — стоит лишь регулярно добавлять в проект новые мини-игры и костюмы. Тем не менее рекомендовать игру для покупки (подписчики PS Plus в этом месяце могут получить её бесплатно) всё ещё рановато.

Скриншот из игры Fall Guys: Ultimate Knockout Чемпион всех раундов обычно танцует победный танец перед проигравшими

Серверы проекта пока не справляются с нагрузкой, и это сильно сказывается на игровом процессе: иногда соперники «телепортируются», иногда результаты матча не сохраняются, а иногда и вовсе по несколько часов не получается зайти в игру. Конечно, в скором времени эти недочёты и ошибки исчезнут. Но играть-то хочется сейчас. Поэтому перед приобретением Fall Guys лучше выждать около месяца: за это время почти все баги исчезнут, а режимов и костюмов станет ещё больше.