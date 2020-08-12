Антропологи: «Монахи вытащили тяжелораненого с того света!»
В год празднования 500-летия Антониево-Сийского монастыря ученые рассказали о необычных находках, сделанных на его территории. Антониево-Сийский монастырь — одно из немногих мест в Архангельской области, которое археологи исследовали многие годы. Его археология — образец сотрудничества Церкви, власти, общественности и бизнеса. В 2017 году фонд «Император» обратился в Архангельскую митрополию и к члену совета директоров Архангельского ЦБК Владимиру Крупчаку с предложением провести в этой обители археологические раскопки. Предложение было поддержано Домом Романовых, основатель династии которых, Федор Никитич, был здесь насильно пострижен в монахи под именем Филарета. Благодаря Владимиру Ярославовичу был заключен договор с Институтом археологии РАН — наиболее опытным в этой науке российским учреждением. В отчетах археологов можно найти факты, говорящие о трогательной заботе друг о друге обитателей монастыря, о христианских подходах в экстремальных ситуациях и повседневной жизни.
В 2018 году на раскопки в Троицком соборе обители пригласили бригаду археологов и антропологов Института археологии РАН. Их задача сводилась к исследованию места предполагаемого погребения преподобного Антония Сийского. Об итогах этих работ будет сообщено несколько позже. Наместник монастыря предложил специалистам осмотреть ранее найденные при ведении земляных работ останки людей — монахов или трудников. В общей сложности останков накопилось более 53-х. Ученых заинтересовал один редкий случай — скелет мужчины преклонного возраста, тяжело травмированного. Переломы костей говорили о его небольших, после травмы, шансах на жизнь.
«Осколочный перелом со смещением левой плечевой кости, одиночные переломы с левой стороны четырех ребер, с правой стороны трех, компрессионный перелом первого поясничного позвонка, — поясняет антрополог, научный сотрудник Института археологии РАН Татьяна Шведчикова. — По характеру травм можно предположить, что на человека упал тяжелый объект. Мы выяснили, что останки принадлежат мужчине старческого возраста (в антропологии биологический возраст людей старше 55−60 лет определяется как старческий). А все переломы зажили благодаря тому, что их хорошо залечили».
По тому, как заросли кости, как образовались костные мозоли, антропологи сделали вывод, что травма была более ранним явлением. Ясно, что о человеке заботились, оказывая медицинскую помощь. «По характеру стертости суставов можно сказать, что травма была скомпенсирована, то есть нагрузка в организме человека перераспределилась, для чего тоже нужно определенное количество лет. Да, человек выжил и вполне мог трудиться, двигаться и, скорее всего, делал это активно».
Изначально гарантии, что он будет дееспособен, не было никакой. Каждый нетрудоспособный едок в XVI веке на Севере был весьма обременителен. Но тяжелораненого не оставили, а упорно лечили и вылечили — христианский подход к людям, интересный с точки зрения морали людей того времени и роли православия.
По мнению антрополога Татьяны Шведчиковой, такие исследования дают информацию о периоде и времени, когда не было письменных источников или они были скудны, не затрагивали бытовой жизни человека: «Мы реконструируем прошлое, и подобные находки дают дополнительные штрихи. Если имеются письменные источники, их сопоставляют с останками, делая комплексную процедуру исторической идентификации. Такого рода патологические проявления, при наличии биографических данных, помогают помочь ответить на вопрос: «Кто был этот человек?».
Такое произошло в Соловецком монастыре, когда исследовали останки последних архимандритов обители. «Там как раз патологические проявления на останках одного из скелетов подтвердили сведения, почерпнутые из биографического описания, — продолжает антрополог. — Таким образом установили личность погребенного. Жаль, что в случае с сийской находкой мы не обладаем дополнительной информацией, археологическим контекстом и датирующими вещами. Поэтому привязать его к определенной временной ленте и выяснить еще больше информации, узнать, что могло произойти в тот период, невозможно».
Кто был этот человек, чем он занимался, теперь так и останется загадкой. Остаются лишь домыслы: возможно, он трудился на валке леса — а этим раньше занимались в монастыре — и травму получил при падении дерева. А сердобольная монастырская братия воистину сотворила чудо.