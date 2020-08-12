В год празднования 500-летия Антониево-Сийского монастыря ученые рассказали о необычных находках, сделанных на его территории. Антониево-Сийский монастырь — одно из немногих мест в Архангельской области, которое археологи исследовали многие годы. Его археология — образец сотрудничества Церкви, власти, общественности и бизнеса. В 2017 году фонд «Император» обратился в Архангельскую митрополию и к члену совета директоров Архангельского ЦБК Владимиру Крупчаку с предложением провести в этой обители археологические раскопки. Предложение было поддержано Домом Романовых, основатель династии которых, Федор Никитич, был здесь насильно пострижен в монахи под именем Филарета. Благодаря Владимиру Ярославовичу был заключен договор с Институтом археологии РАН — наиболее опытным в этой науке российским учреждением. В отчетах археологов можно найти факты, говорящие о трогательной заботе друг о друге обитателей монастыря, о христианских подходах в экстремальных ситуациях и повседневной жизни.

Антониево-Сийский Свято-Троицкий монастырь

В 2018 году на раскопки в Троицком соборе обители пригласили бригаду археологов и антропологов Института археологии РАН. Их задача сводилась к исследованию места предполагаемого погребения преподобного Антония Сийского. Об итогах этих работ будет сообщено несколько позже. Наместник монастыря предложил специалистам осмотреть ранее найденные при ведении земляных работ останки людей — монахов или трудников. В общей сложности останков накопилось более 53-х. Ученых заинтересовал один редкий случай — скелет мужчины преклонного возраста, тяжело травмированного. Переломы костей говорили о его небольших, после травмы, шансах на жизнь.

Скелет мужчины, перенесшего тяжелую травму, вылеченного и дожившего до пожилого возраста в Антониево-Сийском монастыре. Фото из отчета об археологических исследованиях

«Осколочный перелом со смещением левой плечевой кости, одиночные переломы с левой стороны четырех ребер, с правой стороны трех, компрессионный перелом первого поясничного позвонка, — поясняет антрополог, научный сотрудник Института археологии РАН Татьяна Шведчикова. — По характеру травм можно предположить, что на человека упал тяжелый объект. Мы выяснили, что останки принадлежат мужчине старческого возраста (в антропологии биологический возраст людей старше 55−60 лет определяется как старческий). А все переломы зажили благодаря тому, что их хорошо залечили».

Заживший перелом верхней трети плечевой кости мужчины. Фото из отчета об археологических исследованиях

По тому, как заросли кости, как образовались костные мозоли, антропологи сделали вывод, что травма была более ранним явлением. Ясно, что о человеке заботились, оказывая медицинскую помощь. «По характеру стертости суставов можно сказать, что травма была скомпенсирована, то есть нагрузка в организме человека перераспределилась, для чего тоже нужно определенное количество лет. Да, человек выжил и вполне мог трудиться, двигаться и, скорее всего, делал это активно».

Плечевые кости мужчины. Заметно, что левая сломанная кость срослась и стала значительно короче правой. Фото из отчета об археологических исследованиях

Изначально гарантии, что он будет дееспособен, не было никакой. Каждый нетрудоспособный едок в XVI веке на Севере был весьма обременителен. Но тяжелораненого не оставили, а упорно лечили и вылечили — христианский подход к людям, интересный с точки зрения морали людей того времени и роли православия.

По мнению антрополога Татьяны Шведчиковой, такие исследования дают информацию о периоде и времени, когда не было письменных источников или они были скудны, не затрагивали бытовой жизни человека: «Мы реконструируем прошлое, и подобные находки дают дополнительные штрихи. Если имеются письменные источники, их сопоставляют с останками, делая комплексную процедуру исторической идентификации. Такого рода патологические проявления, при наличии биографических данных, помогают помочь ответить на вопрос: «Кто был этот человек?».

Антрополог Института археологии РАН Татьяна Шведчикова за работой в Троицком соборе монастыря. 2018 год

Такое произошло в Соловецком монастыре, когда исследовали останки последних архимандритов обители. «Там как раз патологические проявления на останках одного из скелетов подтвердили сведения, почерпнутые из биографического описания, — продолжает антрополог. — Таким образом установили личность погребенного. Жаль, что в случае с сийской находкой мы не обладаем дополнительной информацией, археологическим контекстом и датирующими вещами. Поэтому привязать его к определенной временной ленте и выяснить еще больше информации, узнать, что могло произойти в тот период, невозможно».

Заместитель директора Института археологии РАН А. Энговатова, тогдашний наместник монастыря игумен Варлаам (Дульский) и секретарь попечительского совета фонда «Император» В. Станулевич после обсуждения планов исследований. 2016 год

Кто был этот человек, чем он занимался, теперь так и останется загадкой. Остаются лишь домыслы: возможно, он трудился на валке леса — а этим раньше занимались в монастыре — и травму получил при падении дерева. А сердобольная монастырская братия воистину сотворила чудо.