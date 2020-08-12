Большинство критиков указывают на то, что президент СШАДональд Трамп слишком мягок по отношению к России и не желает выступать с осуждением страны или ее президентаВладимира Путина, например, за«вмешательство в выборы», «сговор с афганскими боевиками», которые должны якобы убивать американских солдат за вознаграждение, или «продолжающуюся агрессию на Украине».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Поэтому поразительно, что значительное число опытных и уважаемых экспертов по внешней политике США считают подход администрации к России слишком жестким, призывая в недавно опубликованном открытом письме к «переосмыслению» политики США в отношении России, пишет бывший специальный представитель США на переговорах по Украине Курт Волкер в статье, вышедшей 12 августа в The Foreign Policy.

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Призывы к переосмыслению политики Вашингтона в отношении России возникают с удивительной регулярностью, отмечает дипломат. Так, президент США Джордж Буш — младший вступил в должность в 2001 году, при этом стремясь наладить отношения с новоизбранным Путиным. Как известно, во время встречи двух лидеров в словенской Любляне Буш заявил, что «почувствовал душу» Путина. Однако к концу правления Буша в январе 2009 года его представление о главе Кремля изменилось: годом ранее Путин, чтобы «остаться у власти», организовал «фиктивную смену ролей» с тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев снова премьер-министр, Владимир Путин-президент

Этому событию предшествовал длинный список других тревожных действий, включая продажу радаров Ираку, на лидера которого — Саддама Хусейна — США усиливали давление, «убийство» российского перебежчика Александра Литвиненко в Лондоне, вбивание клина между союзниками по НАТО из-за американской системы ПРО, поддержка якобы гражданской ядерной программы Ирана и прекращение выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В августе 2008 года Россия «вторглась в Грузию», в ответ на что североатлантический альянс приостановил работу Совета «Россия — НАТО», к которому Россия уже давно перестала относиться серьезно.

Несмотря на все эти события, следующий президент Барак Обама пришел к власти в надежде на «перезагрузку» отношений с Россией, к разочарованию Грузии, территория которой оставалась «оккупированной», а также союзников США в странах Прибалтики, Польше и Чехии, которые опасались дальнейшей «российской агрессии». Решение администрации от 17 сентября 2009 года, в день «70-летия советского вторжения в Польшу в 1939 году» — стремиться к более тесному сотрудничеству с Россией путем переписывания планов США по противоракетной обороне — еще больше шокировало союзников Польши и Чехии.

К чему всё это привело? К 2014 году Россия «незаконно захватила Крым» у Украины, «начала войну» на востоке страны, «поддержала применение химического оружия сирийским лидером Башаром Асадом против собственного народа». Позже Москва не выполнила данное ею «обещание проследить за вывозом химического оружия из Сирии», «активизировала слежку» за США, «предприняла попытку государственного переворота» в Черногории, стала своими истребителями проявлять агрессию против военных кораблей США, «вмешалась в выборы» в США и «попыталась убить» двойного агента Сергея Скрипаля с помощью химического оружия в Великобритании. Администрация Обамы ввела санкции против России с 2014 года. Вот такая перезагрузка получалась у Обамы.

Владимир Путин, Башар Асад и Сергей Шойгу на авиабазе Хмеймим в Сирии. 2017

Как и его предшественники, «несмотря на поведение России», Дональд Трамп также стремился протянуть дружественную руку в сторону Москвы. Даже рискуя быть обвиненным в сговоре с Россией, Трамп попытался показать, что Соединенные Штаты готовы к улучшению отношений, если и когда улучшится поведение России.

Но, в отличие от своих предшественников, нынешняя администрация также с самого начала стала сильно давить на Россию. Так, США ввели дополнительные санкции, поставили Украине летальное оружие, пошли на сокращение дипломатического присутствия России в стране, чем уменьшили возможности для российского шпионажа, стали активнее проводить военные учения с Грузией, Украиной и странами Прибалтики. Вашингтон также начал самым решительным образом указывать на нарушения Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также размещать американские силы на передовых позициях в Польше и Румынии.

Тем не менее поведение Москвы до сих пор не изменилось. В 2020 году «война России» на Украине продолжается. Страна по-прежнему «оккупирует часть Грузии», продолжает конфронтацию с США из-за Венесуэлы и Сирии, по некоторой информации, «заплатила» боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийство американских солдат и продолжает попытки вмешиваться в выборы в США и Европе. Внутри страны Путин «расправился» с оппозицией и средствами массовой информации и «подготовил почву» для продления своего правления как минимум до 2036 года.

На фоне этих примеров «российской агрессии», несмотря на «многочисленные попытки администраций» США пойти на сотрудничество с Москвой, в условиях новых выборов президента США — поразительным образом — снова появляются аргументы в пользу еще одной перезагрузки с Россией, будь то во время второго срока Трампа или первого срока кандидата от демократов Джо Байдена.

Af.mi Байден на встрече с американскими солдатами

Фундаментальная ошибка в такой аргументации заключается в том, что действия Путина определяет именно политика США. Но это не так.

Авторы открытого письма утверждают, что отношения нужно строить с Россией таковой, какая она является. В самом деле, отмечает Волкер, так США и должны поступать. Россия, какая она есть, становится все более «авторитарным государством, которое настроено агрессивно действовать против своих соседей, расширять свое разрушительное влияние на Ближний Восток и Азию, а также стратегически ослаблять и разделять Европу и НАТО».

К концу правления каждой из недавних администраций США президенты могли убедиться в необходимости дать отпор России. Вместо того чтобы переосмысливать эту позицию в начале нового президентского срока, пора признать, что Россия агрессивна по собственным причинам. Вместо перезагрузки Западу нужно терпение, чтобы оказывать последовательное и постоянное давление против российской агрессии и поддерживать тех, кто в России и соседних государствах стремится к свободе, демократии и безопасности. На этот раз России, а не Западу пора пересмотреть свою политику.