Свердловская область, 14 марта, 2012, 13:09 — ИА Регнум. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 14 марта пояснили свою позицию по поводу приватизации Рефтинского рыбхоза. Как отмечается в присланном в редакцию ИА REGNUM комментарии министра Ильи Бондарева , в настоящее время предприятие является убыточным и спасти положение может привлечение инвестиций.

"В сентябре 2011 года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области инициировало изменения в программе управления госимущества в части продажи Рефтинского рыбхоза. В прошлом году завод сработал с убытком в 1,149 тысяч рублей, при выручке 9 миллионов рублей. Рыбхоз, рассчитанный на производство более тысячи тонн рыбы в год, производит всего 60 тонн. Не имея оборотных и инвестиционных средств, завод лишен возможности развиваться, обновлять крайне устаревшее оборудование. В 2011 году финансовой поддержки, такой как выплата субсидий на сельхозпроизводство, оказалось недостаточно для того чтобы сработать даже в рамках безубыточности", - сообщил Бондарев.

При этом министр подчеркнул, что рыбхоз имеет большой потенциал и является инвестиционно привлекательным. "В настоящее время совместно с Институтом аквакультуры и биоресурсов разработаны две программы развития осетроводства и производства черной икры на базе завода. Стоимость одного проекта - 200 млн рублей, цена второго - 400 млн. Эти средства в разы превышают стоимость активов предприятия. При вложении этих денег, которые будут направлены на обновление маточного стада, приобретение нового оборудования, садков, кормов и проведение мероприятий по мелиорации, можно будет говорить о годовом объеме рыбы осетровых пород до 430 тонн и икры до 18 тонн в год. Это не исключает производства на предприятии других видов рыбы, недорогих, пользующейся спросом у большого круга населения. Такие перспективы могут стать возможными лишь при привлечении инвесторов, то есть при продаже завода. Напомним, что оценочная стоимость самого завода сейчас чуть более 44 млн рублей", - рассказал министр.

Бондарев также напомнил, что изначально предприятие создавалось с одной целью - экологической, задачи, получать прибыли, не ставились. Сейчас рынок диктует другие условия. "Без продажи своей продукции заводу не выжить. Предприятию нужно налаживать связи на рынке, с торговыми сетями, поставщиками, искать потребителей своей продукции. Сейчас все силы брошены на то, чтобы сработать с минимальными убытками, а нужно думать и о том, как работать с прибылью. При вложении в производство денег есть возможность создать в Свердловской области конкурентоспособное, процветающее, обеспечивающее население области живой и охлажденной рыбой предприятие. Как известно, 13 марта Депутаты Законодательного собрания Свердловской области перенесли решение о приватизации рефтинского рыбхоза на следующее заседание. Я готов провести для депутатов экскурсию на предприятие, готов встретиться до этого заседания со всеми, чтобы в рабочем порядке конкретизировать позицию и снять вопросы", - резюмировал министр.

Напомним, 13 марта депутаты Заксобрания отказались дать согласие на приватизацию рыбхоза. За это решение проголосовали 15 депутатов при необходимых 26. При этом в ходе голосования по отклонению решения за это проголосовали 25 депутатов при необходимых 26. Таким образом, решение будет рассмотрено вновь, на заседании, которое состоится в апреле.