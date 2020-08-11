Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила возврата средств при покупке туров, круизов и услуг отелей в России.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Как это работает, 10 августа рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко:

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко «Эта программа стартует уже скоро, в ночь с 20 на 21 августа, в 00:00 по московскому времени. И она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа. Эта программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и на тех, кто любит путешествовать самостоятельно. По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 млн человек. Участники получат в соответствии с этой программой возврат средств в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Это до 20% от стоимости поездки. При этом поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы России, но по нескольким перегруженным в сезон направлениям — это регионы повышенного естественного спроса — поездки будут доступны с этой льготой с возвратом с 1 октября до конца года. Теперь как принять участие: с 21 по 28 августа всё, что нужно сделать, это зайти на портал мирпутешествий.рф. Дальше там можно просто выбрать тур или проживание в отеле. Срок от четырёх ночей, стоимость от 25 тыс. рублей. И остаётся только оплатить поездку картой национальной платёжной системы «Мир» и, в общем-то, в программе участвовать. К программе уже подключены более 700 туроператоров наших, и более трёх тысяч гостиниц в ней участвуют. То есть можно на любой вкус получить тур. Программа, которую мы сегодня запускаем, это, действительно, один из самых важных для развития внутреннего туризма шагов значимых, поскольку путешествия — это всегда открытие чего-то нового».

Сработает ли правительственный кешбэк? Повлияет ли на становление сферы туризма в России? В этом есть сомнения, и вот почему. Госпрограмма попыталась объять необъятное, прибавив задачам по развитию туризма в России ещё и второе направление — продвижение национальной платёжной системы «Мир». Получилось противоречие, способное в итоге обесценить все благие усилия.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Карта «Мир»

По данным на начало 2020 года, в России выпустили более 73 млн банковских карт системы «Мир». Цифра кажется впечатляющей, если бы не одно обстоятельство — чаще других владеют этими картами пенсионеры, которых в России, по данным Росстата, 43,5 млн человек. Пользуются национальной платёжной системой и служащие госсектора.

Среди остальных, а особенно тех, кто путешествовал по миру до закрытия границ, «Мир» не так популярен. Причина очевидна — для использования банковской карты за рубежом нужна платёжная система, которая работает в стране отдыха. И проще выбрать международную.

Может, карты «Мир» будут оформлять специально ради кешбэка? Но не будем забывать, что обслуживание банковских карт не бесплатно, требует времени и сил. А компенсируют лишь 20% от турпоездки. Большинству туристов эта возня будет обременительна и испортит впечатления ещё до поездки.

Может, госпрограммой воспользуются пенсионеры и бюджетники? Но минимальная стоимость тура по России составляет 25 тыс. рублей, а средние границы — от 50 тыс. до 75 тыс. рублей. Много ли пенсионеров, способных заплатить такие деньги не на лекарства и еду, а на поездку по стране, за впечатлениями? Пожалуй, единицы. С бюджетниками иначе, поскольку общеизвестно, что среди работающих на государство распространены методы скрытого принуждения. Задействуют ли их в случае с туризмом, никто не скажет, однако ни о каком развитии отрасли в этом случае речь уже не пойдёт. Наоборот, принудиловка вернее всего уничтожит желание отдыхать у себя дома.

Да, цены удивляют. К сожалению, без карты «Мир» нельзя даже познакомиться с предложениями проекта и оценить их рыночную привлекательность, но минимальная стоимость тура, повторим, — 25 тыс. рублей. 10 августа исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве назвала стоимость отдыха в России и за границей. По её словам, средняя стоимость бюджетного тура в России составляет 15−18 тыс. рублей. Ниже минимального порога кешбэка и Турция — 20 тыс. рублей. А вот туры в Танзанию, которые не пользуются массовым спросом, стоят 55−60 тыс. рублей на человека в неделю.

«Разброс цен в бюджетном сегменте от 15 тысяч рублей в России до 60 тысяч рублей за человека в Танзании», — сказала Ломидзе.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы садятся на теплоход

Добавим, что в Турции и Танзании продают за эти деньги туристические места, а у нас уже хоть сколько-то развитые направления исключили из программы в связи с перегруженностью до окончания туристического сезона — 1 октября. Стоит отметить, что сервис в принципе появляется на закате сезона, когда пляжный отдых, к примеру, на реках уже невозможен.

Правительственная программа вызывает вопросы и недоумение, а не желание куда-то махнуть на недельку. Неужели не ясно, что нельзя котлеты подавать с мухами? Что нельзя предлагать туры в неосвоенные места дороже популярных направлений?